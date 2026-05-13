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Petro volvió a acusar a la Fiscalía de perseguir a su familia tras aborto de Laura Ojeda: “Ya cobran muertos”

Las declaraciones se produjeron después de que Nicolás Petro, hijo del presidente, denunciara supuestos seguimientos ilegales, filtraciones y actuaciones irregulares de la fiscal que lleva su caso

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La controversia surgió en medio del proceso judicial que enfrenta Laura Ojeda por presunta violación de datos personales contra Daysuris Vásquez - crédito @lauraojedae/Instagram y Colprensa
La controversia surgió en medio del proceso judicial que enfrenta Laura Ojeda por presunta violación de datos personales contra Daysuris Vásquez - crédito @lauraojedae/Instagram y Colprensa

El presidente Gustavo Petro aseguró que la Fiscalía General de la Nación mantiene una “tortura sicológica” contra su familia y relacionó esa situación con la pérdida del embarazo de Laura Ojeda, pareja de su hijo Nicolás Petro Burgos.

El nuevo pronunciamiento del mandatario se produjo en medio del proceso judicial que enfrenta Laura Ojeda por la presunta violación de datos personales contra Daysuris Vásquez, exesposa de Nicolás Petro. La audiencia de imputación de cargos contra Ojeda fue aplazada recientemente, mientras continúan las controversias alrededor de las investigaciones que involucran al hijo del presidente.

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En ese contexto, el presidente Petro publicó un mensaje en su cuenta de X en el que volvió a cuestionar las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación y señaló que existe una persecución contra su entorno familiar.

El presidente Gustavo Petro afirmó que las actuaciones de la Fiscalía contra su familia recuerdan episodios ocurridos durante la administración del exfiscal Néstor Humberto Martínez - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro afirmó que las actuaciones de la Fiscalía contra su familia recuerdan episodios ocurridos durante la administración del exfiscal Néstor Humberto Martínez - crédito @petrogustavo/X

Está es la tortura sicológica construida desde la fiscalía general de la Nación contra mi familia. Repiten la historia del fiscal general Néstor Humberto Martinez y olvidan el compromiso de no hacer una fiscalía política. Ya cobran muertos en mi familia más cercana (sic)”, escribió el mandatario.

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Las declaraciones del jefe de Estado se conocieron después de que Nicolás Petro difundiera un mensaje en la misma red social en el que responsabilizó a la fiscal Laborde de afectar los derechos de su familia y de ejercer presiones relacionadas con el proceso judicial. Según expresó Nicolás Petro, “La fiscal Lucy Laborde nos hizo un seguimiento y un perfilamiento sin la autorización de un juez, además que reveló información privada y sitios a los que por seguridad llevó a mi bebé y todo sin autorización judicial”.

“Además que en plena audiencia le mostró el rostro a mi bebé. Lo cual no es permitido. La fiscal Lucy Laborde violentó los derechos fundamentales de mi bebé de dos años”, añadió.

Nicolás Petro afirmó que la responsable de la perdida de su hijo es la fiscal Laborde - crédito @nicolaspetroB/X
Nicolás Petro afirmó que la responsable de la perdida de su hijo es la fiscal Laborde - crédito @nicolaspetroB/X

En el mismo mensaje, Nicolás Petro aseguró que las actuaciones judiciales y las filtraciones a medios de comunicación habrían incidido en la pérdida del embarazo de Laura Ojeda. “Toda esta presión más el acoso judicial y la filtración de la fiscal Lucy a Revista Semana provocó un aborto, ayer perdimos a nuestro bebé. Era una nueva ilusión para nosotros”, escribió.

Posteriormente agregó: “Responsabilizo directamente a la Fiscal Lucy Laborde por el aborto que sufrió Laura, y si algo le llega a suceder a Laura y a mi bebé Luka, ella también será la responsable. Un odio irracional no dejo florecer una vida (sic)”.

Horas después, el presidente Petro se pronunció sobre el caso y afirmó: “Acabo de perder a un nieto por la barbarie de una fiscalía política y la codicia de los dueños de la prensa tradicional enormemente codiciosos”. En el mismo mensaje sostuvo que existe una intención de encarcelar a Laura Ojeda y cuestionó nuevamente a la fiscal encargada del proceso.

A quien atacan, Laura Ojeda, la quiere meter presa una fiscal que nos odia y procura hacer el mayor daño, heredera del fiscal Burgos. La fiscal general la protege a pesar que sabe que no hace justicia independiente”, afirmó el presidente, añadiendo que no permitirá que el odio “crezca en su corazón” y manifestó que “la mejor venganza” será “el olvido”.

La fiscal Laborde denunció movimientos administrativos irregulares y defendió la autonomía en la investigación a Nicolás Petro - crédito X
Lucy Laborde fue señalada por Nicolás Petro de realizar supuestos seguimientos y perfilamientos sin autorización judicial en contra de su familia - crédito X

En medio de la polémica, se conoció una publicación de Laura Ojeda en Instagram, con varias imágenes relacionadas con su embarazo. Entre ellas compartió el resultado de una prueba de sangre practicada el 20 de abril, en la que aparecía un resultado positivo. También difundió una fotografía de una prueba de embarazo casera tomada el 26 de abril.

La publicación finalizó con la imagen de un documento médico en el que se consignó un aborto espontáneo ocurrido el 12 de mayo, fecha que coincidió con la citación a una diligencia ante la Fiscalía General de la Nación y que motivó la solicitud de aplazamiento de la audiencia judicial.

El caso volvió a generar reacciones alrededor de la investigación contra Nicolás Petro y de las tensiones entre el Gobierno nacional y los entes judiciales. Mientras continúan las actuaciones judiciales, las declaraciones del presidente y de su hijo mantienen el foco público sobre las decisiones de la Fiscalía y el desarrollo de los procesos que involucran a la familia presidencial.

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