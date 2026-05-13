Hugo Rodallega podría ser el segundo jugador con más de 40 años que anota en un mundial si convence a Néstor Lorenzo

Rodallega ha anotado cinco tantos en sus últimos tres partidos con Santa Fe - crédito Visuales IA

En la noche del 12 de mayo, Independiente Santa Fe derrotó 4-0 a América de Cali en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay, siendo el atacante Hugo Rodallega, que anotó tres de los cuatro tantos, la figura del compromiso.

La actuación del vallecaucano de 40 años provocó que en redes sociales se volviera a hablar de la posibilidad de que el delantero sea parte de la convocatoria de la selección Colombia para la Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

En zona mixta, el entrenador de Santa Fe, el uruguayo Pablo Repetto, declaró que él se sumará a la campaña que busca que el capitán del Cardenal sea parte del torneo de naciones que se jugará en Norteamérica.

Rodallega anotó tres goles en el triunfo 4-0 de Santa Fe contra América - crédito Colprensa

Debido a que no ha sido parte de ninguna convocatoria en el proceso que encabeza Néstor Lorenzo, a falta de 19 días para que Colombia presente la lista de 26 jugadores que representarán al país en el grupo K de la Copa del Mundo, Rodallega tendrá cuatro partidos para tratar de convencer al argentino.

PUBLICIDAD

Dos de ellos serán en las semifinales del torneo colombiano, fase en la que Santa Fe espera al ganador de la llave entre Once Caldas y Junior de Barranquilla, estos encuentros se jugarían, potencialmente, el 16 y 23 de mayo.

Por otra parte, Rodallega buscará que Santa Fe clasifique a los octavos de final de la Copa Libertadores y para ello necesita que el club bogotano derrote a Platense el 19 de mayo en El Campín y el 27 de mayo a Peñarol en Uruguay.

PUBLICIDAD

Rodallega podría hacer historia en el mundial

Milla fue la figura de Camerún en la eliminación de Colombia en Italia 1990 - crédito AFP

En caso de que Hugo Rodallega haga parte de la convocatoria de Colombia y anote en un partido de la Copa del Mundo, se convertiría en el segundo jugador más longevo en marcar un gol en el torneo internacional, récord que tiene el camerunés Roger Milla, que en Estados Unidos 1994 lo hizo con 42 años.

Cabe recordar que el 25 de julio de 2026 Rodallega cumplirá 41 años, por lo que no rompería el récord nacional que tiene el guardameta Farid Mondragón, que disputó la Copa del Mundo de Brasil 2014 con 43 años, siendo el segundo con más edad en la competencia internacional.

PUBLICIDAD

Estos son los goleadores más viejos en una Copa del Mundo:

Roger Milla (Camerún) – 42 años, 39 días (vs. Rusia, 28/06/1994) Pepe (Portugal) – 39 años, 283 días (vs. Suiza, 06/12/2022) Cristiano Ronaldo (Portugal) – 37 años, 292 días (vs. Ghana, 24/11/2022) Gunnar Gren (Suecia) – 37 años, 236 días (vs. Alemania Occidental, 24/06/1958) Cuauhtémoc Blanco (México) – 37 años, 151 días (vs. Francia, 17/06/2010) Felipe Baloy (Panamá) – 37 años, 120 días (vs. Inglaterra, 24/06/2018) Obdulio Varela (Uruguay) – 36 años, 279 días (vs. Inglaterra, 26/06/1954) Martín Palermo (Argentina) – 36 años, 227 días (vs. Grecia, 22/06/2010)

Rodallega cumplirá 41 años en julio de 2026 - crédito Colprensa

Rodallega sueña con jugar el mundial

En diálogo con WinSports, luego de que terminó el partido contra América, Rodallega se refirió a la posibilidad de ser convocado por Néstor Lorenzo y afirmó que sería un sueño para culminar su carrera.

PUBLICIDAD

“Yo simplemente me he esforzado durante 22 años. He tenido la fortuna de conseguir el mayor logro que puede conseguir un futbolista profesional, que es vestir la camiseta de su país. Lo he hecho con orgullo. Siempre he pensado en la selección, pero también he sido muy respetuoso de las decisiones que se toman“, declaró el vallecaucano.

Cabe recordar que Hugo Rodallega fue convocado por última vez a la selección Colombia para la Copa América de Argentina 2011, cuando la Tricolor era dirigida por Hernán Darío “El Bolillo” Gómez.

PUBLICIDAD