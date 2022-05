Envigado clasificó a los cuadrangulares finales del fútbol colombiano, estos son, hasta ahora, los que estarán en el grupo de los ocho

Envigado clasificó a los cuadrangulares semifinales tras derrotar a Águilas Doradas (Liga Betplay 2022-I, fecha 19). Foto: Dimayor

Una nueva jornada en la fase más intensa del torneo apertura del fútbol profesional colombiano se vivió el fin de semana en las diferentes canchas del país. Como resultado de la jornada 19 de la Liga Betplay Dimayor, el Envigado llegó a la mágica cifra de 30 puntos tras su victoria en condición de local 1 a 0 ante Águilas Doradas con anotación del venezolano Jesús Hernández.

De esta manera el plantel dirigido por Alberto Suárez se aseguró en la sexta posición, tomando una de las casillas disponibles para jugar los cuadrangulares finales. Ya son seis los equipos clasificados a una fecha de finalizar la fase todos contra todos del torneo apertura del fútbol profesional colombiano.

Tolima y Millonarios están ubicados en la posición 1 y 2 con 39 puntos luego de su empate sin goles en la ciudad de Bogotá, pero los ‘pijaos’ se quedan con la primera casilla debido a que tienen una mejor diferencia de gol a los dirigidos por Gamero. Nacional, Junior y Medellín completan las cinco primeras posiciones. Y cerrando el Envigado con 30 puntos se ubica en la sexta posición.

La séptima y octava posición son los únicos cupos libres para clasificar a los cuadrangulares finales que darán la tan anhelada estrella del torneo apertura de la Liga Betplay Dimayor; y son cinco equipos los que llegan aún con vida para llevárselos en la fecha 20.

Alianza Petrolera con 29 puntos, actualmente séptimo y La Equidad con 27 puntos, actualmente octavo; son los dos equipos con mayor probabilidad matemática de clasificar , Alianza con tan solo un empate ya aseguraría el penúltimo boleto para los cuadrangulares finales, mientras que los dirigidos por Alexis García tendrían que luchar por una victoria ante Atlético Nacional en condición de visitante para poder asegurar la última casilla de los clasificados. Si los ‘aseguradores’ llegan a empatar o perder estarían complicando su clasificación y dejándola en manos de resultados de otros juegos.

Santa Fe y Bucaramanga con 26 unidades y el Once Caldas con 25, son los otros tres equipos que aún guardan la esperanza de clasificar. Los cardenales deben ganar si o si su duelo ante el Once Caldas en condición de visitante y esperar que ‘los embajadores’ les den una manito venciendo en el Campin a Alianza Petrolera y lo mismo Nacional contra la Equidad. Bucaramanga de igual manera debe vencer en su partido contra Pereira en condición de visitante y esperar los mismos resultados de Santa Fe, pero que el equipo cardenal empate su partido contra el Once Caldas en Manizales.

Por último el campeón de la Copa Libertadores del 2004, Once Caldas solo le sirve una victoria contra los cardenales y que pierda la Equidad, ya que para el equipo de Manizales Alianza Petrolera es inalcanzable en puntos.

Actualmente Tolima y Junior son los equipos colombianos que están clasificados al cuadrangular final de la Liga Betplay Dimayor, y que aún continúan disputando torneos internacionales con posibilidades de pasar a una siguiente ronda.

