Colombia

El gobierno de Abelardo de la Espriella deberá prepararse para un posible ‘SuperNiño’, afirmó organización ambiental internacional

Expertas de The Nature Conservancy pidieron medidas urgentes sobre abastecimiento, prevención de conflagraciones y reformas en el manejo del recurso hídrico, al advertir que la ventana de acción se acorta

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El próximo Gobierno de Colombia debe prepararse para un posible 'SuperNiño' con medidas urgentes sobre agua, prevención de incendios y gestión hídrica - crédito Colprensa
El próximo Gobierno de Colombia debe prepararse para un posible 'SuperNiño' con medidas urgentes sobre agua, prevención de incendios y gestión hídrica - crédito Colprensa

El próximo Gobierno nacional deberá prepararse para un posible ‘SuperNiño’, con medidas urgentes sobre agua, prevención de incendios y cambios estructurales en la gestión hídrica, advirtieron expertas de The Nature Conservancy, que alertaron sobre una ventana de acción cada vez más corta frente a una crisis que podría afectar la economía, los ecosistemas y la vida de millones de personas.

La advertencia incluye un dato central para dimensionar el riesgo: cerca del 80% del Producto Interno Bruto colombiano depende directa o indirectamente del agua.

La organización internacional planteó por eso que la protección de ríos, páramos, humedales y bosques no es solo una prioridad ambiental, sino una necesidad económica.

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Durante una presentación en Bogotá, Claudia Vásquez, directora general de TNC Colombia; Catalina Góngora, directora de Política de la organización; y Natalia Acero, líder del Programa de Agua, coincidieron en que el país debe actuar en dos frentes al mismo tiempo.

The Nature Conservancy advirtió que cerca del 80% del PIB de Colombia depende directa o indrectamente del agua - crédito Icex/Europa Press
The Nature Conservancy advirtió que cerca del 80% del PIB de Colombia depende directa o indrectamente del agua - crédito Icex/Europa Press

El primero es responder a la posible llegada de un fenómeno del Niño de gran intensidad; el segundo, corregir fallas históricas en la gestión sostenible del agua.

Así mismo, las expertas pidieron que el próximo Plan Nacional de Desarrollo incorpore acciones preventivas desde sectores como Ambiente y Agricultura, impulse hábitos ciudadanos de ahorro y refuerce la protección de ecosistemas estratégicos. También propusieron que el agua se convierta en eje central de la planificación nacional.

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Entre las medidas de fondo, TNC propuso aplicar el concepto de cuencas resilientes. La estrategia apunta a identificar las zonas hidrográficas más vulnerables, evaluar su estado de conservación y su capacidad de abastecimiento, y diseñar respuestas que articulen conservación ambiental, infraestructura y gobernanza territorial.

Las expertas también señalaron que el sector agropecuario concentra cerca del 70% de la demanda de agua del país. Por eso, plantearon promover prácticas productivas que contribuyan a la regulación hídrica y reduzcan la presión sobre los recursos naturales.

Vásquez sostuvo que Colombia, pese a ser reconocida por su riqueza hídrica, figura entre los países altamente vulnerables a los efectos del cambio climático. En ese marco, puso el foco en la cuenca Magdalena-Cauca, que definió como la principal fuente de abastecimiento del país.

Hombre junto a un contenedor de agua en tierra agrietada por sequía. Un cartel anuncia "Sequía en Colombia - Racionamiento de Agua". Fondo con montañas áridas y árboles secos.
Los sistemas hídricos de Colombia llegan debilitados tras la sequía de 2023 y 2024, con ríos, humedales y embalses que aún no se recuperan por completo - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La directiva resumió el impacto potencial sobre la actividad nacional con una advertencia directa: “La cuenca Magdalena-Cauca es la principal fuente de abastecimiento del país, y si esa cuenca está en riesgo, la economía misma de Colombia también lo está”, dijo en declaraciones reveladas por el diario El País.

Natalia Acero explicó que los principales sistemas hídricos nacionales todavía no se recuperan por completo de la fuerte sequía registrada entre 2023 y 2024. Según precisó, ríos, humedales y embalses arrastran reducciones de niveles y caudales, lo que eleva la vulnerabilidad ante un nuevo evento climático.

La responsable del Programa de Agua describió esa fragilidad con una segunda alerta: “Los sistemas hídricos vienen de un periodo de sequía importante que redujo caudales y niveles, y no han tenido el tiempo suficiente para recuperarse antes de la llegada de un nuevo fenómeno”.

Los ríos, humedales y embalses vienen de un periodo de reducción importante de caudales y niveles. No han tenido el tiempo suficiente para recuperarse antes de la llegada de un nuevo fenómeno”. agregó.

Góngora agregó que el país mantiene una deuda histórica en materia de gestión sostenible del agua. A su juicio, un episodio extremo de El Niño podría dejar expuestas esas falencias estructurales.

Los incendios forestales ponen en riesgo comunidades locales y el medio ambiente en múltiples departamentos de Colombia - crédito Colprensa
Las especialistas alertaron que una sequía prolongada por El Niño puede agravar los incendios forestales y exponer fallas históricas en la gestión sostenible del agua - crédito Colprensa

Las expertas insistieron además en que una sequía prolongada no solo comprometería el abastecimiento. También podría derivar en un aumento de los incendios forestales, un riesgo que ya tuvo antecedentes en distintas regiones del país durante 2024.

Vásquez recordó que en Bogotá las conflagraciones de ese año afectaron la calidad del aire y tuvieron efectos sobre la salud pública. A partir de esa experiencia, propuso fortalecer los sistemas regionales de monitoreo y desarrollar protocolos de sequía que permitan anticipar emergencias y coordinar respuestas oportunas.

El mensaje de la organización, según expusieron sus directivas, es que la prevención inmediata debe convivir con una transformación de largo plazo. “La ventana para actuar es corta y el costo de no hacerlo será económico, social y ecológico”.

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