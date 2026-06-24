Mundial 2026 | ‘Lumumba Vea’, el hincha más famoso de RD Congo, reaccionó a la derrota con Colombia: “La guerra continúa”

Michel Kuka Mboladinga llegó a México luego de que los mismos jugadores del equipo africano solicitaron su presencia como parte de la delegación oficial en el torneo - crédito EFE/ Francisco Guasco

La República Democrática del Congo llegó al partido del martes 23 de junio en Guadalajara con un refuerzo singular que no pudo evitar la derrota 1 a 0 ante la selección Colombia en la segunda fecha de la fase de grupos (K) de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026: Michel Kuka Mboladinga, el hincha conocido como “Lumumba Vea”.

El célebre aficionado del equipo africano, que emula la figura del dirigente político y defensor por los derechos humanos, Patrice Lumumba, primer ministro en la historia del país que se independizó de Bélgica el 30 de junio de 1960, se refirió a la caída de su equipo.

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Por medio de una publicación a través de su perfil en Instagram, “Lumumba Vea” dejó en claro que Los Leopardos lucharán hasta el final en la tercera fecha contra Uzbekistán, con el objetivo de lograr el paso a dieciseisavos de final del certamen.

"Lumumba Vea" compartió el mensaje la mañana del miércoles 24 de junio de 2026 - crédito @lumumbaveaofficiel/IG

“Hemos perdido la batalla, pero la guerra continúa. Somos soldados. No vamos a rendirnos sin intentarlo hasta el final”, inicia el mensaje del hincha congoleño que hace parte de la delegación oficial del plantel que viajó a México tras superar una cuarentena por ébola.

“Lumumba Vea” reconoció el trabajo por parte de los futbolistas africanos que resistieron la mayor parte del encuentro, hasta que al minuto 75 el gol del lateral derecho Daniel Muñoz sentenció el encuentro, y con ello dejó a la Tricolor como la séptima selección clasificada para la siguiente ronda del torneo, junto a EE. UU., México, Argentina, Alemania, Países Bajos y Noruega.

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Luis Díaz (izq.), Daniel Muñoz (centro) y Juan Fernando Quintero celebraron la anotación que selló la clasificación de la selección Colombia a dieciseisavos de final - crédito REUTERS/Raquel Cunha

“Enhorabuena a todo el equipo por este partido tan reñido tanto física como técnicamente. Han luchado como auténticos leopardos”, sigue la publicación del animador africano.

El hincha más famoso de RD Congo también exaltó el buen juego del equipo colombiano y destacó el apoyo que recibió su selección por parte de sus compatriotas que también viajaron a Jalisco para el encuentro en el estadio de Guadalajara.

“Enhorabuena al pueblo congoleño, que se ha volcado para demostrar cuánto ama a este hermoso país. Enhorabuena a los colombianos, que han luchado para derrotarnos. Son conscientes de que no ha sido fácil hacernos caer”, agregó “Lumumba Vea”.

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Michel Kuka Mboladinga le hizo un homenaje a Patrice Lumumba, líder anticolonialista y el primero en ocupar el cargo de primer ministro de la República Democrática del Congo. Esto ocurrió durante la Copa Africana de Naciones en su edición 35, que se disputó entre diciembre de 2025 y enero de 2026 en Marruecos - crédito @lumumbaveaofficiel/IG

Mboladinga saltó a la fama a nivel mundial durante la Copa Africana de Naciones, disputada en Marruecos entre diciembre de 2025 y enero de 2026,

Allí se hizo reconocido por permanecer inmóvil durante los partidos, vestido con atuendos llamativos y con el brazo derecho levantado, palma extendida, en homenaje a Patrice Lumumba.

“Gracias a todos los pueblos del mundo que nos han apoyado desinteresadamente, que nos han acompañado desde el principio y siguen haciéndolo hasta ahora. Nos vemos en el partido contra Uzbekistán”, finaliza la publicación de Mboladinga.

El hincha congoleño llegó un día antes del encuentro y se sumó a la delegación oficial, y se espera que “Lumumba Vea” asista al estadio de Atlanta (EE. UU.) para el juego definitivo contra los uzbekos, que vienen de recibir una goleada de Portugal por 5 a 0.

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Kuka Mboladinga permanece inmóvil durante los 90 minutos - créditos AP Photo/Mosa'ab Elshamy | (Belga Archive) Europa Press

Congo empató 1-1 con los lusos el miércoles 17 de junio, mientras Colombia debutó con una victoria por 3 a 1 sobre Uzbekistán.

Ahora, colombianos y portugueses dirimirán el orden de los dos clasificados, mientras que RD Congo buscará el triunfo contra los asiáticos para poder aspirar al boleto a siguiente como uno de los ochos mejores terceros.

‘Lumumba Vea’ llegó a México para apoyar a RD Congo en el Mundial 2026

La presencia de Mboladinga fue solicitada por los propios futbolistas y recibió el aval de las autoridades nacionales.

Cerca de un mes antes del inicio del Mundial 2026, la Federación de Fútbol de República Democrática del Congo confirmó además que el presidente Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo autorizó la cobertura de los gastos de viaje, alojamiento y entradas.

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"Lumamba Vea" compartió un video con un aficionado colombiano tras su llegada a México - crédito @lumumbaveaofficiel/IG

El anuncio público lo hizo el propio aficionado el viernes 19 de junio de 2026 en su cuenta de Instagram, en la que aseguró que ya estaba listo para trasladarse a la ciudad mexicana.

Tres días después, el lunes 22 de junio, compartió un video de su arribo a territorio mexicano.

En esa grabación mostró un momento en el aeropuerto con un simpatizante colombiano que también había viajado para seguir la Copa Mundial de la FIFA.

“Al llegar al aeropuerto de México, me encontré con ese amigo colombiano que no para de hablarme de Colombia y el Congo”, escribió Mboladinga.

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Michel Kuka Mboladinga, conocido como “Lumumba” recibió el saludo de un aficionado colombiano en su llegada a Guadalajara (Jalisco), México - crédito @lumumbaveaofficiel/IG