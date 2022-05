Así fue el agarrón entre el presidente de Águilas Doradas y personal de Envigado en pleno partido

El presidente de Águilas Doradas y el jefe de seguridad del Envigado se enfrentaron en pleno partido. Foto: captura de pantalla (@JuanCSolorzan)

El fútbol profesional colombiano afronta días de polémicas y discusiones en el cierre de la Liga Betplay 2022-I. La Dimayor, ente rector del balompié nacional, fue motivo de críticas el pasado sábado, luego de que optara por no aplazar el compromiso entre Jaguares de Córdoba e Independiente Medellín, en Montería (Córdoba), ante la tensión que se vive en el país por el paro armado del Clan del Golfo.

El equipo antioqueño informó en un principio que no viajaría a territorio cordobés “tras evaluar la situación social y de orden público”, y además, indicó que la Dimayor había negado su petición de suspender el encuentro. Sin embargo, y más allá de las negativas, la entidad mantuvo la programación y ello detonó en que Jaguares saliera al campo en soledad y ganara por ‘W’.

Pero a tal episodio su sumó otro protagonizado este domingo en el partido entre Envigado y Águilas Doradas, correspondiente a la jornada 19 del campeonato. Los asistentes al estadio Polideportivo Sur publicaron videos en los que se detalla al presidente del equipo de Rionegro, Fernando Salazar, y Johan Fano, delegado deportivo, enfrentándose con Henry Díaz, jefe de seguridad de la ‘Cantera de Héroes’.

Las grabaciones permitieron observar al máximo dirigente de Águilas intercambiando palabras con Díaz sobre el terreno de juego mientras que integrantes de ambos equipos intentan separarlos. En la discusión intervino el director técnico de Envigado, Alberto Suárez y uniformados de la Policía Nacional, los cuales trataron de calmar los ánimos.

El hecho habría ocurrido porque Salazar bajó hasta la zona técnica, donde no tiene permitido estar, y Díaz intentó retirarlo en repetidas ocasiones. A través de las plataformas digitales algunos aficionados denunciaron que el presidente de Águilas también habría amenazada a los árbitros en uno de los pasillos del escenario deportivo.

Así fue la pelea entre el presidente de Águilas Doradas, Fernando Salazar, y el jefe de seguridad del Envigado, Henry Díaz, Video: Twitter @JuanCSolorzan

En la transmisión de televisión se evidenció que, tras finalizar la pelotera, Fano se le acercó al juez central y este último lo expulsó.

El entrenador Suárez habló en rueda de prensa y entregó más detalles sobre lo sucedido. “El dueño de Águilas sale a tratar como cualquier persona maleducada a todo el mundo. No les puedo decir lo que ese señor dijo, porque me da pena con la teleaudiencia”, manifestó en primer lugar. “Fue muy irrespetuoso, iba a agredir a uno de los de logística porque no lo dejaba entrar al campo a reclamarle al árbitro y después cogió a ‘madrazos’ y en términos soeces a nuestro jefe seguridad”, agregó.

Leonel Álvarez, técnico de Águilas, tambíen se refirió al caso: “Henry es un amenazador total, Envigado se ha ganado sus cosas por sus logros, pero una persona de estas no puede continuar en el fútbol. Es muy importante entrar en un tema de investigación, porque eso no le hace bien al fútbol”.

Pasando al plano deportivo, Envigado terminó derrotando 1-0 a Águilas Doradas con un gol de penal de Jesús Hernández (34′). Con este resultado, la ‘Cantera de Héroes’ llegó a 30 puntos y selló su clasificación a los cuadrangulares semifinales. Entretanto, la escuadra de Rionegro resignó cualquier opción de conseguir un cupo a las instancias decisivas.

Envigado clasificó a los cuadrangulares semifinales tras derrotar a Águilas Doradas (Liga Betplay 2022-I, fecha 19). Foto: Dimayor

No es la primera vez que el presidente de Águilas Doradas protagoniza una situación de este tipo. A principios de febrero este fue sancionado por el Comité Disciplinario del Campeonato luego de insultar a los árbitros del VAR al término del partido de la tercera fecha de la Liga BetPlay frente a Once Caldas.

Por tales acciones, Salazar debió cumplir con una suspensión de siete fechas sin acompañar al conjunto antioqueño en sus compromisos y tuvo que pagar una multa de siete millones de pesos ($7.000.000).

En el informe presentado por el Comité Disciplinario, se hizo la descripción en la Resolución No. 003 del 2022 de la Dimayor, que señaló que el directivo ingresó a la cabina del VAR en donde se refirió con palabras “desobligantes” y adicionalmente generó daños en el aire acondicionado del lugar.

