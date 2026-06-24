Colombia

Famosa actriz de ‘Pasión de gavilanes’ reveló que volvió con su ex tras 22 años de divorcio y vive tranquila en una finca, aunque no tiene “un peso”

Gloria Gómez confesó en el pódcast ‘Las Menopáusicas’ que no tiene pensión, vive en el campo y encontró una nueva oportunidad en el amor tras más de dos décadas de separación

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La actriz Gloria Gómez relató su reencuentro con su exesposo después de más de dos décadas de separación - crédito @menopausicas_podcast/Instagram

La reconocida actriz colombiana Gloria Gómez, recordada por su emblemática trayectoria en la televisión nacional y su papel en producciones de gran éxito internacional como Eva Rodríguez en Pasión de Gavilanes, reapareció a sus 72 años y confesó detalles inéditos de su actual estilo de vida fuera de las pantallas.

La artista participó en el popular pódcast Las Menopáusicas, conducido por las periodistas Yolanda Ruiz y María Elvira Samper, donde abrió su corazón sobre su vejez, su economía y su cotidianidad lejos de los reflectores.

Gloria Gómez decidió darle un giro radical a su existencia y se mudó al sector rural del municipio de Guasca, Cundinamarca, donde vive una vida sencilla y de campo. Durante la entrevista, la actriz abordó con madurez el paso del tiempo y explicó cómo blindó su salud mental ante los problemas del pasado, adoptando una filosofía de desapego que hoy define sus días.

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Una sorpresiva segunda oportunidad en el amor

Uno de los momentos más llamativos de la conversación fue cuando la actriz relató cómo reconstruyó su hogar con su exesposo, Alberto Brugés, un psicólogo conocido por sus allegados como “El negro” Brugés, de quien se había divorciado hacía más de dos décadas tras sentir un distanciamiento en la relación.

Durante una entrevista, Gloria Gómez confesó que no cuenta con una pensión de jubilación ni con grandes ahorros económicos - crédito Las Menopáusicas/YouTube
Durante una entrevista, Gloria Gómez confesó que no cuenta con una pensión de jubilación ni con grandes ahorros económicos - crédito Las Menopáusicas/YouTube

Gómez narró que, tras 22 años de separación, durante los cuales su antiguo compañero sentimental estuvo radicado en Cuba y México, el destino los volvió a unir cuando él decidió retornar a Colombia. Lejos de guardar rencores o amarguras por el pasado familiar, la actriz tomó la libre decisión de abrirle las puertas de su casa, transformándose hoy en día en fieles compañeros de vida en la adultez.

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“Yo voy a estar en esa situación de mujer que entonces: ‘Ay, este imbécil y bla, bla, bla, bla’. Porque la que me amargo soy yo, el otro ni se entera y yo me arruino la vida y eso no, no, no quiero. Y yo soy una cobarde para, para sufrir, ¿sabes? (...) Nosotros siempre fuimos amigos”, afirmó Gloria Gómez en el pódcast.

Al ser consultada por las periodistas sobre las condiciones de su retiro y si contaba con una vejez asegurada, la artista sorprendió al confesar que no cuenta con una pensión de jubilación laboral. Explicó de manera clara que la falta de ahorros se debió a las dinámicas informales del gremio de la actuación en el siglo pasado.

Gloria Gómez reveló que actualmente vive en una zona rural de Guasca, Cundinamarca, donde lleva una vida alejada de la televisión - crédito @gloriagomas - @menopausicas_podcast/Instagram
Gloria Gómez reveló que actualmente vive en una zona rural de Guasca, Cundinamarca, donde lleva una vida alejada de la televisión - crédito @gloriagomas - @menopausicas_podcast/Instagram

Gómez recordó que en las décadas de los 70 y 80 no existía una legislación colombiana que obligara a las programadoras de televisión a realizar aportes a la seguridad social de los artistas, un sistema que apenas se formalizó después del 2000.

“No aprendí a hacer cuentas, por eso no tengo un peso. Todo me lo petaquea en tres segundos. Entonces, no ahorré nada, por ejemplo. (...) Como uno creía que nunca se iba a envejecer, que iba a trabajar siempre, toda la vida. Y más yo decía: ‘Yo como soy actriz, voy a trabajar hasta el día en que me muera, porque siempre va a haber un personaje’. Ahora no hay tantos personajes”, relató con crudeza sobre la realidad de los actores mayores en Colombia.

De los sets de grabación al cuidado de gallinas

La actriz detalló cómo es su rutina diaria en Guasca, donde junto a su esposo maneja un emprendimiento avícola sostenible de “gallinas felices”, un reto que le ha exigido aprender desde cero las labores agropecuarias y la disciplina de la vida de campo.

“Entonces se fue a vivir fuera de Bogotá (...) El ‘negro’, mi esposo, dijo: ‘Bueno, nos vamos a inventar algo’. Hizo talleres y todo para manejar gallinas felices, que son las gallinas que están sueltas. Yo soy incapaz de coger una, entonces el Negro sí ya sabía cómo las arrinconaba porque a veces les dan piojitos, y me decía: ‘Levántele la alita acá y échele la gotica aquí’. Entonces el ‘negro’ las cogía y yo les echaba las goticas. He tenido que aprender de los animales cómo son y eso me ha abierto un mundo diferente”, contó la actriz en el pódcast.

La actriz contó que ha tenido que aprender labores rurales y el manejo de animales, algo completamente nuevo para ella - crédito @gloriagomas/Instagram
La actriz contó que ha tenido que aprender labores rurales y el manejo de animales, algo completamente nuevo para ella - crédito @gloriagomas/Instagram

Aunque al principio tenía una visión idealizada de la naturaleza, Gómez admitió con humor que su pareja es quien lleva el orden estricto del negocio rural, mientras ella lo apoya en las tareas básicas de desparasitación y cuidado médico de las aves.

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