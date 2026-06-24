Colombia

Alfredo Saade afirmó que no se irá de Colombia tras la victoria de Abelardo de la Espriella: “Bodegueros, sigan insultando y amenazando”

El embajador de Colombia en Brasil publicó un mensaje en X en el que rechazó presuntas amenazas y afirmó que seguirá en el país, recordando sus orígenes y el apoyo de su familia

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Testimonios vinculan a Alfredo Saade con órdenes para reducir la emisión diaria de pasaportes, según la Procuraduría. Él culpó a Sarabia y Benedetti por la suspensión que le impuso la Procuraduría - crédito Colprensa
Alfredo Saade desafió a sus críticos en redes y afirmó que no dejará Colombia - crédito Colprensa

El pastor Alfredo Saade, embajador de Colombia en Brasil, utilizó su cuenta en la plataforma X para pronunciarse frente a los comentarios y ataques provenientes de sectores críticos, conocidos popularmente como “bodegas”.

En un mensaje publicado este miércoles 24 de junio, Saade aseguró: “No voy a restringir comentarios, sigan dándose garra”, dirigiéndose directamente a quienes han utilizado las redes para cuestionar su figura y sus opiniones.

Lejos de mostrar intención de abandonar el país, el político fue enfático al afirmar: “No me voy a ir del país”. En el mismo texto, relató pasajes de su vida laboral desde la infancia, destacando el esfuerzo personal y el acompañamiento de su madre.

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“No necesito puesto, he trabajado desde pelao”, expresó, describiendo su primer empleo vendiendo extinguidores en los semáforos a los 12 o 13 años, así como su experiencia ya adulto ofreciendo café en el puente Simón Bolívar, que une Cúcuta y Venezuela.

Saade también envió un mensaje a quienes lo critican: “Bodegueros, sigan insultando y amenazando. Aquí estoy y en Colombia me quedo”, mostrando determinación ante las presiones y los señalamientos en las redes sociales.

El embajador finalizó su publicación con un llamado a la acción y la esperanza: “Levántate Colombia, vamos por más”, una frase que utilizó para reafirmar su compromiso con el país, a pesar de los desafíos y el clima de polarización que se percibe actualmente en el debate público tras las elecciones del domingo 21 de junio de 2026, donde el candidato de extrema derecha Abelardo de la Espriella se convirtió en el nuevo presidente electo, dejando en segundo lugar al candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda.

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El pronunciamiento de Saade se sumó a la serie de respuestas de figuras públicas que, en medio del ambiente de confrontación digital, han optado por defender su derecho a expresarse y permanecer en Colombia, sin ceder ante presiones o amenazas externas.

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