Colombia

Comisión escrutadora en Tolima anuló votos de una mesa en Dolores por falta de firmas en formularios

Los votos de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda quedaron fuera del conteo, luego de que la comisión detectara la omisión de firmas en los tres ejemplares requeridos

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Comisión escrutadora de Tolima anula votos en Dolores por falta de firmas en formularios - crédito REUTERS
Comisión escrutadora de Tolima anula votos en Dolores por falta de firmas en formularios - crédito REUTERS

La Comisión Escrutadora Departamental de Tolima resolvió anular la totalidad de los votos registrados en la mesa 1 del puesto de votación número 5, zona 99, en el municipio de Dolores, tras detectar la ausencia de firmas en los formularios E-14.

La decisión se tomó durante el proceso de escrutinio de la segunda vuelta presidencial realizada el domingo 21 de junio de 2026.

Sandra Marcela Castañeda, delegada de la Comisión, explicó que el acta correspondiente fue excluida debido a la carencia absoluta de rúbricas de los jurados en los tres ejemplares del formulario E-14.

La funcionaria argumentó que la falta de firmas no constituye una simple omisión formal, sino un defecto sustancial que invalida la autenticidad del registro electoral de la mesa.

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El certificado electoral en Colombia pierde validez cuando se celebran nuevas elecciones ordinarias para el mismo cargo o corporación - crédito @Registraduria/X
Imagen de referencia. Excluyeron votos en Dolores, Tolima, por defecto sustancial en documentos electorales - crédito @Registraduria/X

“La ausencia absoluta de firmas en los tres ejemplares E-14 no constituye una mera irregularidad formal, sino un defecto sustancial que impide otorgar autenticidad al registro de la mesa. La Sección Quinta del Consejo de Estado ha reiterado que las autoridades electorales están facultadas para excluir del escrutinio aquellas mesas cuyos formularios E-14 no tengan las firmas requeridas”, expresó la delegada.

Como resultado, la Comisión procedió a excluir todos los votos consignados en la mesa afectada. En ese punto de votación, el presidente electo Abelardo de la Espriella había sumado 111 sufragios, mientras que Iván Cepeda alcanzó 13. En total, se anularon 124 votos.

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El documento oficial emitido por las autoridades establece que la resolución “no admite recurso alguno de reposición”, instruyendo notificar y ejecutar de inmediato la decisión.

Se trata del primer hallazgo de irregularidad reportado en el proceso de escrutinio presidencial en Tolima, durante la actual jornada electoral.

Ibagué concluyó el escrutinio de la segunda vuelta presidencial con mínima variación frente al preconteo

Tras 18 horas de trabajo consecutivo, la Comisión Escrutadora Municipal de Ibagué culminó la revisión detallada de los votos correspondientes a la segunda vuelta presidencial.

El proceso, acompañado por la presencia del Tribunal de Garantías Electorales del Consejo Nacional Electoral (CNE), permitió verificar la concordancia entre los números preliminares y los resultados oficiales consignados en las actas, con diferencias insignificantes entre ambas cifras.

El verdadero riesgo en las elecciones de Colombia reside en la compra de votos y la coacción armada, según el registrador nacional Hernán Penagos Giraldo - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Comisión de Ibagué finalizó revisión de votos y confirmó coincidencia casi total con el preconteo - crédito Catalina Olaya/Colprensa

En la capital del Tolima, el escrutinio definitivo arrojó 176.576 sufragios para Abelardo de la Espriella y 139.926 para Iván Cepeda Castro. El margen de variación global se situó en solo 114 votos, confirmando la precisión del recuento inicial.

La revisión exhaustiva incluyó también 5.440 votos en blanco, 3.525 nulos y 226 no marcados. Respecto al preconteo, De la Espriella sumó 107 votos adicionales, cifra equivalente al 0,06% del total registrado, mientras que Cepeda Castro restó siete, representando una baja de 0,005%.

Los sufragios en blanco subieron en 15, los nulos descendieron en tres y los no marcados disminuyeron en diez. En conjunto, estos cambios representaron una alteración menor al 0,1% del universo de votos reportados inicialmente, lo que refuerza la confianza en la fiabilidad del sistema de conteo preliminar.

El desarrollo del escrutinio fue supervisado de manera permanente por representantes de ambas campañas presidenciales, apoderados legales, testigos electorales y una nutrida delegación de observadores nacionales e internacionales, entre los que figuraron enviados de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea.

La participación de estos actores fortaleció la percepción de transparencia y rigor técnico en cada fase del procedimiento.

La jornada de escrutinio se llevó a cabo con el Tribunal de Garantías Electorales del Consejo Nacional Electoral - crédito Colprensa
La jornada de escrutinio se llevó a cabo con el Tribunal de Garantías Electorales del Consejo Nacional Electoral - crédito Colprensa

Durante la audiencia, el Pacto Histórico interpuso una reclamación solicitando el reconteo total de los votos en la ciudad.

La Comisión Escrutadora Municipal desestimó la petición, decisión que motivó la presentación de un recurso de apelación. Ahora, la solicitud será evaluada por la Comisión Escrutadora General o Departamental de Tolima, la cual tiene previsto instalarse el próximo martes, según el calendario electoral oficial.

Las autoridades electorales destacaron que la revisión minuciosa de las actas, así como la existencia de mecanismos para presentar recursos y reclamaciones, constituyen garantías esenciales para todos los actores involucrados en la contienda.

La presencia de organismos nacionales e internacionales, sumada a la amplia participación de sectores políticos y sociales, contribuyó a consolidar el respaldo ciudadano al proceso, que cerró con cifras prácticamente idénticas a las obtenidas en el preconteo.

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