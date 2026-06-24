Esta es la canción que sonó en el gol de Daniel Muñoz en la victoria de Colombia sobre RD Congo: no fue Ryan Castro

Mundial 2026 - Colombia 1 - Congo 0

Aunque le costó más de la cuenta, la selección Colombia logró sellar su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras vencer por la mínima diferencia ante su similar de la República Democrática del Congo, en un encuentro válido por la segunda fecha del grupo K de la competición que se celebra en Canadá, Estados Unidos y México.

Más de 45.000 espectadores colmaron el estadio Guadalajara, que estalló de júbilo tras la anotación del defensa Daniel Muñoz, lo que certificó su acceso a la siguiente fase de la cita mundialista.

Durante el festejo, se escuchó la canción La Barra Incondicional - crédito REUTERS/Daniel Becerril

Como ya es costumbre en el campeonato futbolístico, cada vez que un equipo convierte gol, suena una canción que previamente había sido elegida por la plantilla del seleccionado.

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En el primer partido ante Uzbekistán se escuchó el tema El Ritmo que nos une, interpretada por el cantante de género urbano Ryan Castro, y que se entonó en tres momentos de ese partido que ganó la Tricolor por un marcador de 3-1.

Sin embargo, en el gol del defensa del Crystal Palace (Inglaterra) ante el conjunto africano, se escuchó una nueva canción que llamó la atención de los aficionados colombianos.

Para esta ocasión, el tema seleccionado por la plantilla de la escuadra sudamericana fue La Barra Incondicional, que consiste en un proyecto musical de la Federación Colombiana de Fútbol y La Fiebre Amarilla, barra oficial de la selección Colombia, y que entabla una trilogía de cánticos de tribuna adaptados para respaldar al equipo latinoamericano en el Mundial 2026.

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Los canticos fueron apoyados por la productora Gaira Música Local y el cantante colombiano Carlos Vives, en la que se adaptaron tres temas musicales del artista samario:

“Yo te aliento” inspirada en La Tierra del Olvido

“Si, si, si” inspirada en Fruta Fresca

“Que linda e’” inspirada en Pa’ Mayte.

“Tú tienes la llave de mi corazón, yo te aliento, toda mi vida seré Tricolor, cumbiambero”, dice una de las estrofas del tema musical.

Como tal, la trilogía sonó en el minuto 31 del segundo tiempo, luego de que Daniel Muñoz, tras pase filtrado de Juan Fernando Quintero que había recibido el delantero Jhon Córdoba, pero que finalmente cedió al defensa colombiano para convertir el único tanto del partido.

Detalles del partido

Colombia intentó imponer desde el inicio una circulación basada en la posesión y en la movilidad por las bandas. La República Democrática del Congo apostó por el choque físico, la disputa de los balones divididos y el juego aéreo.

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La primera llegada fue africana: en el primer minuto, Edo Kayembe probó desde media distancia y el remate pasó cerca del arco de Camilo Vargas. La respuesta colombiana llegó a los cinco minutos, cuando Johan Mojica combinó con Jhon Arias, el atacante remató, Lionel Mpasi contuvo y Daniel Muñoz falló el rebote por el costado izquierdo.

A los ocho minutos llegó la primera acción discutida: Muñoz convirtió de cabeza, pero el juez de línea anuló el tanto por posición adelantada. La infracción se sancionó porque el lateral tenía el hombro por delante de la línea.

Desde ese momento, Colombia encontró espacios y exigió varias veces al arquero congoleño, que juega en Le Havre de la Ligue 1. A los 11, James Rodríguez sacó un remate potente al palo izquierdo y Mpasi logró desviarlo; a los 16, Luis Díaz entró al área y el portero volvió a responder con las piernas; a los 19, Gustavo Puerta lo intentó desde fuera del área.

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Daniel Muñoz tuvo un gol anulado por posición adelantada en la primera parte y luego marcó el 1-0 que definió el partido - crédito REUTERS/Eloisa Sánchez

El costado izquierdo fue la principal vía de ataque. Díaz, hoy jugador del Bayern Múnich, ingresó con frecuencia al área y desbordó a una defensa que durante buena parte del primer tiempo no encontró cómo frenarlo.

Ese dominio, sin embargo, se apagó después del cooling break (pausa de hidratación). Colombia perdió precisión y la selección africana empezó a ganar terreno a partir del despliegue físico, los errores en la salida rival y una mayor presencia en las disputas, hasta cerrar la primera parte con un trámite más incómodo para los dirigidos por Lorenzo.

El segundo tiempo comenzó con otro impulso colombiano. Apenas se reanudó el juego, Díaz volvió a exigir a Mpasi y, en la misma secuencia, el rebote quedó para Jhon Arias, cuyo remate pasó rozando el vertical izquierdo.

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La República Democrática del Congo repitió entonces un patrón que ya había mostrado antes: retrocedió en bloque y cedió terreno cerca de su área.

El ingreso de Juan Fernando Quintero cambió la circulación de Colombia y abrió la jugada del gol con un pase para Jhon Córdoba y Daniel Muñoz - crédito REUTERS/Daniel Becerril

Néstor Lorenzo movió el banco a los 58 minutos. Salieron James Rodríguez y Luis Javier Suárez; ingresaron Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero, volante de River Plate, cuya entrada modificó la circulación del equipo y abrió más espacios por las bandas.

A los 65 minutos, otro centro de Díaz desde la izquierda obligó a Mpasi a desviar al tiro de esquina. El dominio colombiano seguía allí, aunque sin la claridad necesaria para romper el cero, mientras Congo intentaba cortar el ritmo con infracciones recurrentes de Kayembe y Samuel Moutoussamy.

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El quiebre llegó a los 76 minutos largos del desarrollo, cuando Quintero filtró un pase desde el borde del área. Córdoba cayó en busca de un penalti que el árbitro italiano Maurizio Mariani no concedió, pero alcanzó a ceder la pelota para la llegada de Daniel Muñoz, que definió y encontró además un desvío en Steve Kapuadi que descolocó a Mpasi antes del 1-0.

Colombia venció 1-0 a República Democrática del Congo en Guadalajara y aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 - crédito REUTERS/Raquel Cunha

Colombia incluso marcó dos veces más, pero ninguna subió al marcador. A los 79, el árbitro anuló un gol de Luis Díaz por falta previa sobre un defensor; poco después, el mismo atacante volvió a convertir con un remate al ángulo superior derecho, aunque el juez de línea invalidó la acción por fuera de juego en el pase de Jefferson Lerma.

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En los minutos finales, Mpasi sostuvo a su equipo con otra atajada a los 86 y la selección africana vivió su mejor tramo del encuentro. A los 90, el suplente Nathanaël Mbuku sacó un remate desde afuera que obligó a Vargas a lanzarse sobre su palo izquierdo para evitar el empate.

La selección de Néstor Lorenzo llegó a seis puntos, se mantuvo como líder del grupo K y definirá el primer puesto ante Portugal en Miami - crédito REUTERS/Eloisa Sanchez

Con este resultado, la selección Colombia lidera el grupo K con seis puntos, dos más que Portugal (4 pts.). Ambos equipos se verán cara a cara en el estadio Miami (Estados Unidos) el sábado 27 de junio donde se definirá el liderazgo de la zona.

Mientras que el equipo africano, en cambio, quedó pendiente de su duelo ante Uzbekistán y de una eventual pelea por avanzar como uno de los mejores terceros.

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