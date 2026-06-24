Shakira celebró el triunfo de Colombia ante República Democrática del Congo antes de su concierto

La barranquillera siguió el partido de la Tricolor desde su camerino, previo a su concierto en Dallas - crédito @shakira/Instagram

Shakira continúa con la fase norteamericana de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, en la que se viene presentando en arenas a lo largo y ancho de Estados Unidos a tono con la celebración del Mundial de fútbol en dicho país.

La presentación del martes 23 de junio en el American Airlines Center de Dallas coincidió con un partido fundamental para la Selección Colombia, que se jugaba la clasificación ante su similar de la República Democrática del Congo en Guadalajara.

El partido, disputado y marcado por el juego físico y algunas polémicas arbitrales, se decantó con victoria para la Tricolor por 1-0 con anotación de Daniel Muñoz.

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Daniel Muñoz selló la victoria de Colombia ante RDC en Guadalajara - crédito Daniel Becerril/REUTERS

En las historias de Instagram de la cantante se le vio, vestida, peinada y lista para salir al escenario con el primero de sus trajes de la noche, mostrando que siguió la acción en la televisión, desde su camerino. Tras el pitazo final, comenzó a saltar y celebrar con su equipo de trabajo, incluyendo maquilladoras y bailarinas, todas felices por el resultado.

De manera espontánea, comenzaron a cantar algunas de las líneas de Dai Dai, canción oficial de la Copa del Mundo, y de la que la barranquillera prometió estrenar próximamente una versión en español.

En medio de la celebración en el camerino, Shakira comenzó a cantar "Dai Dai" de manera espontanea - crédito Charles Sykes/Invision/AP

Justamente, la canción celebró un hito anticipado, pues Billboard confirmó su ingreso al Billboard Hot 100 (edición del 27 de junio) en el puesto 75 con 3,9 millones de streams oficiales (un alza del 47% respecto a la semana anterior), 6 millones de impresiones de audiencia en radio (un alza del 27%) y 2.000 unidades vendidas (un alza del 47%) en Estados Unidos entre el 12 y el 18 de junio, según los reportes de la firma Luminate.

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Esta es la cuarta canción oficial de un Mundial en ingresar al Hot 100, y la segunda de la colombiana luego de Waka Waka, que llegó al puesto 38 en 2010.

Así avanzan las fechas de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en 2026

Shakira se presentará en Estados Unidos entre junio y julio, y luego hará una residencia en España, en septiembre - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

Con dos fechas en el Intuid Dome de Inglewood los días 13 y 14 de junio, Shakira reanudó su gira mundial en Estados Unidos en plena disputa del Mundial.

El año comenzó para la cantante con una serie de cinco conciertos en El Salvador, seguida de su regreso a México para cuatro conciertos más, incluido uno en el estadio GNP Seguros —que alargó su récord de más fechas en dicho escenario en una misma gira—, y otro realizado de manera gratuita en el Zócalo de la Ciudad de México, siendo el de mayor convocatoria en la historia de la emblemática plaza con 400.000 asistentes reunidos.

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Debido al conflicto bélico en Irán y países vecinos del Oriente Medio, la colombiana se vio obligada a cancelar sus compromisos en la India, Jordania y Arabia Saudí, mientras que las fechas en Qatar, Emiratos Árabes Unidos (como parte del cartel del Offlimits Music Festival) y Egipto se movieron para finales de 2026.

Luego de su presentación en Copacabana —el cuarto con más asistentes en la historia de la playa carioca y el sexto con más espectadores en la historia de la música pop—, la barranquillera aprovecha su regreso a las bandas sonoras de los Mundiales con una serie de conciertos por Estados Unidos que se desarrollarán a la par con el campeonato, a los que se sumará su aparición en el espectáculo de medio tiempo en la gran final, que se disputará en el MetLife Stadium el próximo 19 de julio, compartiendo tarima con Madonna y BTS.

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Posteriormente, la cantante ofrecerá una residencia en Madrid, en el estadio Shakira, un complejo especialmente diseñado para la ocasión con capacidad para más de 50.000 fans por noche, en el que espera congregar a su público en Europa. Este formato introduce en el país ibérico un modelo internacional de residencia, en alza en los últimos tiempos, ofreciendo visibilidad total, acústica avanzada y experiencias premium para el público.

A continuación, los conciertos que siguen en el itinerario de la barranquillera para 2026:

26 de junio de 2026: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)

28 de junio de 2026: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)

1 de julio de 2026: Kaseya Center, Miami (Estados Unidos)

2 de julio de 2026: Kaseya Center, Miami (Estados Unidos)

6 de julio de 2026: CFG Bank Arena, Baltimore (Estados Unidos)

10 de julio de 2026: TD Garden, Boston (Estados Unidos)

11 de julio de 2026: TD Garden, Boston (Estados Unidos)

14 de julio de 2026: Prudential Center, Newark (Estados Unidos)

20 de julio de 2026: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)

21 de julio de 2026: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)

23 de julio de 2026: UBS Arena, Belmont Park (Estados Unidos)

25 de julio de 2026: Boardwalk Hall, Atlantic City (Estados Unidos)

18 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

19 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

20 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

25 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

26 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

27 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

2 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

3 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

4 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

10 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

11 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

18 de noviembre de 2026: Estadio 974, Doha (Catar)

21 de noviembre de 2026: Etihad Park, Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)

28 de noviembre de 2026: Pirámides de Giza, El Cairo (Egipto)