Dávinson Sánchez, declarado como transferible en el cierre de temporada con el Tottenham

Dávinson Sánchez, el defensor central colombiano al servicio de Tottenham Hotspur, no ha podido recuperar su buen nivel en la presente temporada del fútbol inglés. Sus participaciones cada vez son menores y la prensa inglesa ha puesto en duda su continuidad en el equipo londinense. El exjugador de Ajax apenas ha participado en 20 de los 35 partidos que su equipo ha disputado en lo que va de la presente campaña. El colombiano ha anotado 2 goles y recibido 4 tarjetas amarillas. En total, son 2.092′ minutos los que ha logrado jugar Sánchez con la casaca de los Spurs, alternando entre la titularidad y la suplencia.

En lo que va del año 2022, apenas son siete partidos los que ha podido jugar. En cinco de ellos ha sido titular. Su última aparición se dio ante Liverpool, este fin de semana, en el partido que terminó en empate, con anotación de su compatriota Luis Díaz, para los Reds. Ante la escasa presencia en el equipo inicial de Tottenham, que parece preferir a Romero, Dier y Davies en la saga central, el diario The Mirror ha incluido al defensor de 25 años en el listado de futbolistas que al final de temporada podrían salir de sus equipos. En total, son ocho jugadores de Tottenham los que podrían cambiar de aires.

“Es en defensa donde más revuelo habrá, con Paratici dispuesto a ‘escuchar ofertas’ por cinco de las opciones de la zaga de Conte. Dávinson Sánchez ha pasado cinco años en el club, pero los Spurs ahora están listos para sacar provecho. Sin embargo, el colombiano nunca ha convencido realmente en la Premier League”, señaló The Mirror, y aclaró cuáles serían las bajas en la zona defensiva de los Spurs, además del colombiano. “(...) el lateral izquierdo Sergio Reguilón también corre el riesgo de marcharse. Quizá sorprendentemente, Emerson Royal es otro que está listo para vender, a pesar de que el brasileño solo pasó un año en el club. Es probable que ese trío siga en Europa, aunque la difícil situación financiera en muchos clubes del continente hace que las tarifas altas sean poco probables”.

Hoy, Tottenham es quinto en la tabla de posiciones de la Premier League, con 62 puntos, 4 por debajo de Arsenal, que ocupa la última plaza para clasificar a la próxima edición de la UEFA Champions League. Los Spurs han ganado 2 de sus últimos 5 juegos, empatando en dos ocasiones y cayendo derrotados en una de ellas. Si bien no es una mala campaña, no se tiene certeza de si Antonio Conte seguirá al frente del equipo, pero desde ya se habla sobre los cambios que se darían al interior de la plantilla. El DT italiano estaría planeando una revolución total, especialmente en la zona defensiva del equipo, con miras a la próxima temporada. Esto afectaría directamente a Dávinson Sánchez, quien ya había tenido un desafío similar cuando José Mourinho asumió las riendas del equipo en noviembre de 2019.

Pese a que Fabio Paratici, director deportivo del Tottenham, ha manifestado que tienen total confianza en el defensor colombiano, no es posible asegurar que su futuro esté vinculado al club. Sánchez es el sexto jugador más valioso de su plantilla y el segundo entre los jugadores colombianos que militan en el fútbol internacional. Además, se encuentra entre los primeros 100 más valiosos de la primera división del fútbol inglés y su ficha, según el portal Transfermarkt, está valorizada alrededor de los 30,00 millones de euros.

En caso de que el Tottenham se decida por incluirlo, finalmente, en el listado de jugadores transferibles, recibirían una buena cantidad de dinero por el defensor, más allá de que en los últimos meses su valor se ha disminuido. En su mejor momento, el pase de Dávinson Sánchez llegó a estar cotizado en 60,00 millones de euros. Si se da o no la operación, no cabe duda de que varios clubes en Europa buscarían hacerse con el futbolista, pues es uno de los de mayor proyección en su posición durante los últimos años y aún no cumple 27 años.

