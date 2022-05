Video: Luisa Fernanda W revela su placer culposo de la gastronomía colombiana

Luisa Fernanda W, influencer colombiana. Foto: Instagram @luisafernandaw

Los seguidores de Luisa Fernanda W se imaginan que la empresaria tiene un paladar exquisito cuando de comida se trata, sin embargo, la verdad es que cuando se pasó de tragos en la inauguración de su restaurante ‘Rancho MX’, ubicado a las afueras de Bogotá, había dado pistas de que el arroz con huevo era su plato favorito.

Sin lugar a dudas, al ver la apariencia de la influenciadora y sus gustos extravagantes para la ropa y el nivel que tiene su restaurante, se pensaría que por sus pailas gustativas pasarían grandes majares como el caviar o un buen plato de frutos del mar, pero contrario a todo esto, dejó en evidencia que la comida del hotel mamá es la mejor.

A través de sus redes sociales, la experta en tutoriales de maquillaje compartió que estuvo de visita en casa de su mamá y allí la consintieron con el mejor de los platos, y quizás, el preferido por gran parte de los habitantes del territorio colombiano: se trata del arroz blanco con un huevo frito encima y … si señores, papas a la francesa, asegurando que no las cambia por nada más en el mundo.

“Estoy en la casa de mi mamá, vean, arroz, huevo y papitas, mejor dicho, esto es lo que yo pido en todas las casas y me encantan como las distintas sazones”, expresó la creadora de contenido.

Posteriormente, indicó a sus seguidores que si en algún momento tuviesen la oportunidad de invitarla a comer a sus casas, no duden por un instante en ofrecerle de comer arroz con huevo frito y papas a la francesa, y agregó: “le podés poner como salsita de tomate, eso me gusta más”, sin dejar de lado, que se declara también fanática de la comida que ofrece en su restaurante.

Las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer pues el portal de información ‘Colombia me gusta’ fue el encargado de replicar el contenido de la influenciadora, que ya supera en 5.000 reproducciones su confesión y ha obtenido cerca de 220 ‘me gusta’. Entre los comentarios de sus seguidores, son varios los que están de acuerdo con el placer culposo de Luisa Fernanda W.

“También me declaro fan del arrocito con huevo, tal cual lo hace Luisa Fernanda W”; “prefiero el arroz con el huevo revuelto a modo de tortilla”; “dejen la envidia, ella no tiene la culpa de haber sabido seleccionar bien con quien casarse”; “es muy rico ese menú, le falto el tomate tajado”; “me fascina mucho esa combinación, que cosa tan buena”, entre otros.

Siguen creciendo los rumores de un embarazo

Después de haber contado la anécdota de cómo conoció a Madonna y no guardó ninguna postal para el recuerdo, sus seguidores se percataron en el outfit que utilizó la empresaria para aquella ocasión que su vientre no luce igual de plano que de costumbre, por lo que en una ronda de ‘preguntas y respuestas’ fue interrogada sobre esta situación en la que respondió de forma contundente.

“¡Ay, yo lo sé! Y me parece hermosa la gente con buena vibra, pero yo creo que es hasta la misma presión de la gente la que a uno como que no lo deja … uno dice ‘si estoy o no estoy embarazada, pa’ que tengo que salir a gritarlo a los cuatro vientos’”, expresó Luisa Fernanda a través de sus ‘InstaStories’.

Y agregó que cuando una mujer está segura de poder contarle a sus cercanos que está esperando un bebé, lo hace con bombos y platillos, que es algo que no se puede ocultar porque en cualquier momento se va a notar.

