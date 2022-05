Felipe Saruma reveló las razones por las cuales ocultó su relación con Andrea Valdiri hasta el matrimonio

Foto: Instagram @andreavaldirisos

Una de las relaciones que siempre generó incertidumbre en redes sociales fue la de Andrea Valdiri y Felipe Saruma, pues durante meses, ambos mantuvieron su noviazgo en secreto pese a que compartían constantemente y así lo mostraban en sus perfiles de Instagram. A pesar de los viajes y los momentos juntos, nunca confirmaron o desmintieron ser novios.

No fue sino hasta el día de matrimonio que la pareja de influenciadores reafirmó ante sus millones de seguidores el vínculo amoroso que ambos tenían, pero en muchos fanáticos quedó la incógnita de por qué ocultaron su noviazgo, y si bien La Valdiri no ha contestado esta pregunta pese a que no pasa desapercibida entre sus fanáticos, quien sí lo hizo fue el santandereano.

A través de Instagram, el creador de contenido compartió un emotivo video donde detalló “el día más feliz de su vida”, haciendo referencia a la fiesta celebrada hace pocas semanas. Allí, detalló el antes y el durante de la celebración que fue considerada por amigos y seguidores como ‘La boda del año’.

En aquel clip, aprovechó para indicar que, “Me casé con el amor de mi vida, con la mujer que todos los días ilumina mis ojos” y, de paso, contestó por qué había ocultado su relación con la barranquillera ante sus millones de fanáticos, indicando que fue “precisamente para que fuéramos los únicos en vivirla”.

“En las redes sociales siempre mostramos lo que nos pasa en nuestras vidas, pero esta vez quisimos guardárnosla hasta el momento adecuado, vivir lo bonito, conocernos, enamorarnos del otro, de sus cosas hermosas, de sus virtudes y también de sus debilidades y defectos”, afirmó Saruma en el video, que no pasó desapercibido en esta plataforma, al punto de que varias cuentas de entretenimiento lo repostearon.

Justamente, uno de esos perfiles fue ‘Rechismes’ y los comentarios de admiración a la pareja no faltaron en la publicación: “Déjenme decirles que ese día conocí la envidia”; “Ojalá no sea matrimonio de cristal, saruma se ve que es un buen muchacho”; “Muy chévere y todo, ojalá le vaya bien, pero yo no dejo de pensar toda la mierda que le tiraron al Lowe ese; “Todas queremos un Saruma en nuestras vidas” y “Bien Por Ellos… Dios bendiga su matrimonio” fueron solo algunas de las reacciones al post.

¿Habrá segunda boda entre ‘La Valdiri’ y Saruma?

Sí, la misma barranquillera lo confirmó en diálogo con la revista Vea, dejando en claro que no bastó solamente con la pomposa celebración hecha en la capital del Atlántico.

Además, detalló que el primer destino de su luna de miel será, ni más ni menos, que el desierto de Marrakech, una de las ciudades más importantes de Marruecos, al norte de África. Mismo lugar en el que otras celebridades como Shakira, Cristiano Ronaldo y hasta Lionel Messi, han decidido pasar sus vacaciones en algún momento.

Después, la pareja de recién casados partirá hacia Dubái, Emiratos Árabes Unidos, caracterizada por su costoso estilo de vida, así como por los lujosos rascacielos y las excentricidades de sus habitantes.

Así entonces, será allí donde los esposos volverán al altar para casarse de nuevo en una boda al estilo oriental.

De hecho, fue en la revista citada donde la bailarina contó que sus primeros acercamientos con Saruma comenzaron en el apartamento del cantante Lowe León, su expareja, y aunque no fue amor a primera vista, este encuentro fue vital para su historia.

