Se entrega el colombiano señalado del asesinato en serie de homosexuales en Bilbao, España

En Bilbao, España, se presentó una serie de homicidios de homosexuales que tenía a las autoridades en busca del responsable. Este jueves 5 de mayo, el sospechoso, de nacionalidad colombiana, se entregó a la Policía Regional del País Vasco (Ertzaintza); sin embargo, manifestó que era inocente de los cargos que se le imputaron.

El colombiano identificado como Nelson David M.B. explicó que se entregó a la Policía al ver en la televisión que lo estaban buscando — tanto en el País Vasco como en el resto del Estado — y confirmó que tiene toda su disposición para colaborar en la investigación de los homicidios. El anuncio de su búsqueda se dio después de que la Ertzaintza asegurara que el hombre de 25 años podría estar implicado en el asesinato de ocho hombres homosexuales en el país y entregó a los medios una imagen de su rostro.

Según las autoridades, los primeros cuatro homicidios habrían ocurrido entre septiembre y octubre de 2021 e inicialmente, se pensaba que tenían que ver con causas naturales. El panorama cambió después de que la familia de una de las víctimas denunciara el pasado diciembre que, después de la muerte, la cuenta del fallecido tendría un vacío de una alta cifra de euros.

M.B. es sospechoso por presuntamente acabar con la vida de ocho hombres, a quienes habría conocido por Grindr, una red social gay. La Policía expuso que, quien cometió los delitos, se ganaba la confianza de las víctimas para conocerlos en persona; se encontraban en bares y luego llegaba a sus casas donde les daba éxtasis líquido para generar una sobredosis por droga. Antes de que perdieran la vida, lograba obtener los datos de sus cuentas bancarias y así robarlas.

Ese modus operandi va de la mano con la denuncia que alertó a las autoridades, pues al hacer un segundo análisis de las muestras recogidas del cadáver se percataron que había evidencia del consumo de éxtasis líquido. “Aunque finalmente se concluya que el fallecimiento ha sido por causas naturales, siempre se guardan muestras de sangre congelada”, explicó el medio de comunicación ABC.

De hecho, en diciembre de 2021, el mismo diario informó que un hombre logró escapar de un intento de robo similar; en medio del forcejeo, cayó al suelo la maleta del agresor que contenía sus documentos personales junto con la sustancia estupefaciente. Asimismo, descubrieron gracias a sus fuentes consultadas que se trataba de un hombre de origen colombiano de entre 20 y 30 años, quien en la aplicación se hacía llamar Carlos, y tendría antecedentes por estafa en Madrid y la zona del Levante.

Después de los primeros cuatro casos, se reportaron otros cuatro más que presentan la misma situación y que los investigadores sospechan que podrían estar relacionados, pero no pueden tener certeza absoluta. La Ertzaintza le comentó al diario El País de España que, “al haberse considerado inicialmente muertes naturales, algunos de los cuerpos han sido incinerados, las autopsias no son completas y no existen inspecciones oculares”.

Por su parte, El Observatorio LGTBI+ del País Vasco se pronunció ante las muertes violentas de las víctimas. “Exigimos medidas urgentes de protección y defensa de los derechos fundamentales (...) todos los recursos humanos y materiales necesarios para la investigación y aclaración de estos hechos”, afirmó la entidad. También hizo un llamado a la sociedad en general y a las instituciones a que “sigan con las protestas y las movilizaciones en contra de esta violencia”.

