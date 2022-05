Estas son las implicaciones del alza en las tasas de interés del Sistema de la Reserva Federal en Colombia

El banco central estadounidense (Fed) subió el miércoles en medio punto porcentual sus tasas de interés de referencia, el primer aumento de esta magnitud desde el año 2000, para tratar de controlar la inflación récord, y señaló que nuevas alzas "se justificarán" a futuro.

Cuando se hace referencia a las decisiones que se toman al interior de la economía estadounidense, no se pueden dejar a un lado las implicaciones que éstas traen a la global. Por décadas el valor del dólar ha sido determinante en las decisiones económicas y políticas que toman los gobiernos, empresarios e inversionistas; y en esta oportunidad ni la economía colombiana es ajena al hecho.

La aprobación de un aumento de dicha envergadura sobre en las tasas de interés –que no se veía desde hace 22 años–, no es es más que la respuesta por tratar de controlar la inflación récord que están asumiendo los estadounidenses tras enfrentar la crisis del covid-19 y la invasión a Ucrania.

No es para menos. El pasado marzo la inflación se situó en el 8,5 %; la más alta registrada desde 1981 y el próximo miércoles se conocerá el dato de inflación correspondiente a abril, que los analistas esperan que sea igual o incluso más alto.

Éste aumento, que se ha evidenciado en los precios de la finca raíz y los vehículos, también se ha trasladado a productos esenciales como la comida y la gasolina, que en un estado como California ha llegado a costar seis dólares el galón.

Pero un incremento de medio punto en las tasas de interés, no solo implica que los estadounidenses deberán pagar sus deudas con cuotas más caras, significa menos circulante y, por lo general, desincentiva el consumo. Ante esto, el presidente de la FED, Jerome Powell, dijo que confía en que este cambio no suponga un golpe excesivo para la actividad económica de los Estados Unidos. Finalmente, para defender su teoría, destacó la gran fortaleza del mercado laboral y la buena situación financiera de los hogares y empresas.

Implicación internacional

Con el precio del dólar sobrepasando los cuatro mil pesos colombianos, una contienda electoral que todavía no llega a su fin, una alta inflación y una economía apaleada por el covid-19, la decisión del Fed puede ser vista desde dos ángulos, uno pesimista y otro menos nocivo.

Por un lado, para algunos expertos un cambio de esta categoría en la política monetaria contribuye a desincentivar el gasto y reduce el dinero circulante. Siguiendo la lógica de menor oferta, unos afirman que se esperaría la continuación de un alza en el precio del dólar, lo que no solo implica más devaluación de la monea local sino menor certidumbre y fuga de capitales, según explicó Juan Carlos Martínez, profesor de Economía en la Universidad IE Business School en España, en CNN en Español.

No obstante, para otros analistas la situación no resulta tan crítica. Munir Jalil, director de investigaciones económicas para la región Andina DTG Pactual, en declaraciones para el diario El Tiempo, aseguró que un escenario de aumento de tasas, si bien se convierte en un reto para la economía colombiana, sobre todo en los sectores de importaciones, la noticia no debe ser vista como un imprevisto.

“El mercado estaba esperando una reacción mucho más fuerte que la anunciada por la Fed y, por tanto, a pesar de que subieron su tasa en 50 puntos básicos, es probable que el peso tenga un respiro y se aprecie”.

Por ahora, pese a que el escenario de política monetaria es retador y se espera que la FED en los meses siguientes continúe subiendo sus tasas de interés para seguir controlando las expectativas de inflación, lo cierto es que los ojos de todos siguen estando puestos en la expectativa de una desaceleración económica, que como bien lo señaló en Fondo Monetario Internacional pasará de ser del 4.9 a 4.4 % a nivel global.

