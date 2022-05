Ante plaza llena, Fico Gutiérrez promete doble calzada entre Bogotá y Villavicencio

Este jueves, el candidato a la presidencia Federico Gutiérrez visitó uno de los parques más emblemáticos de Villavicencio, Meta, donde realizó labores de campaña y habló con la ciudadanía sobre algunas problemáticas que presenta este departamento.

Desde la Plaza Libertadores de la capital del Meta, Gutiérrez resaltó la necesidad que hay de que el Llano colombiano y la Orinoquía tengan una sólida infraestructura vial para así potenciar su desarrollo. Ante esta propuesta, el candidato planteó hacer una autopista de doble vía entre la capital del Meta y Bogotá. Y se comprometió a trabajar en ella cuando si llega a ser presidente de Colombia.

Además, habló sobre invertir en las vías que conectan a esta región con el Pacífico colombiano, además de una que enlace a Puerto Gaitán con Puerto Carreño. Para Federico Gutiérrez, estas vías son importantes, más allá de las actividades turísticas, ya que el oriente del país es considerado como una despensa de alimentos y un potencial minero energético.

Ante los habitantes de Villavicencio, Fico Gutiérrez prometió que: “Voy a dar cumplimiento a los acuerdos de paz, pero también voy a hacer que las Farc cumplan, porque no le han cumplido a Colombia”. Además, comentó que a nadie le puede quedar duda de su compromiso con la paz, pero también de su lucha contra las estructuras armadas.

En medio de la coyuntura de la extradición a Estados Unidos del narcotraficante y máximo dirigente del Clan del Golfo, el candidato presidencial aprovechó el momento para hablar sobre alias Otoniel, y confesó que respalda totalmente la decisión de que el líder paramilitar tuviera que rendir cuentas en el país en mención.

Ante esto, Gutiérrez fue enfático en decir que no cambiará su agenda por estos hechos y celebró que alias Otoniel haya llegado a una prisión de los Estados Unidos, donde pagará su condena. “Yo no voy a modificar ninguna agenda, tenemos que estar del lado de la gente. Rechazamos a los criminales y los violentos, yo no les tengo miedo a los criminales. Mi llamado al Estado es para que rodeen a las comunidades y que el miedo no sea el que domine tantos departamentos a los que se los ha tomado la criminalidad”.

Por otro lado, Gutiérrez se refirió sobre la importancia de las familias y de las mujeres, especialmente las madres cabeza de familia. Y se comprometió a “reforzar la formación para la recuperación de las capacidades laborales deterioradas por las restricciones de movilidad durante la pandemia”, en el caso de las mujeres.

Por último, se refirió al sector privado y les solicitó a los empresarios hablar con sus empleados para que cumplan con el deber y el derecho de votar el próximo 29 de mayo, además, los invitó a poyarlo con su campaña.

“A ustedes los empresarios les digo: váyanse para la calle, pidan licencia si es necesario, váyanse para las plazas, para las calles a hablar con la gente, móntense en un bus y dejen sus carros guardados, hablen con la gente, porque necesitamos llegarles a más personas, convencer a los indecisos, a quienes quieren votar en blanco”, pidió el exalcalde de Medellín.

