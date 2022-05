Daddy Yankee: “A J Balvin le cayó un terremoto encima y sobrevivió”

Daddy Yankee se refirió a lo sucedido con Residente y J Balvin. Fotos: AFP / Colprensa / @jbalvin

Ya han pasado varias semanas desde que Residente sorprendió a todos cuando decidió unirse al productor argentino Bizarrap y presentaron el BZRP Music Sessions #49, una canción que fue dividida en tres partes y en la última, el cantante puertorriqueño se lanzó de frente contra el cantante colombiano J Balvin. La canción se volvió viral, fue tendencia por varios días y miles de personas comentaron sobre esta en las redes sociales.

Tras lo sucedido muchos esperaban que el cantante colombiano respondiera, sin embargo, no mencionó una sola palabra de lo que sucedió con René (Residente) y por el contrario decidió seguir haciendo música como si nada hubiera sucedido y publicó una doble colaboración con el artista británico Ed Sheeran con ‘Sigue’ y ‘Forever my love’. Residente, por su parte, habló en algunas ocasiones de lo que sucedió entre el colombiano y él, dando a conocer detalles de lo que pasó en los últimos meses.

Pese a que la canción ya lleva dos meses en todas las plataformas digitales, esta controversia sigue generando comentarios de diferentes exponentes del género urbano, como es el caso de Daddy Yankee, quien recientemente confirmó su retiro de la música tras publicar su álbum de estudio ‘Legendaddy’ y confirmar una gira por todo el mundo, incluyendo cuatro presentaciones en diferentes ciudades de Colombia.

Residente y J Balvin. Fotos: Pantallazos YouTube

“René le dio duro, pero también Balvin como artista sobrevivió”

En una entrevista exclusiva con ‘Molusco TV’, el cantante recordado por canciones como ‘Gasolina’, ‘Lo que pasó pasó', ‘Somos de Calle’, ‘Despacito’, ‘Pose’, ‘Qué tengo que hacer’, ‘Con calma’, ‘Limbo’, entre muchas otras, fue preguntado por lo sucedido entre J Balvin y Residente, a los que admitió que les tiene mucho respeto. Destacó que Balvin sobrevivió a la tiraera y René demostró sus capacidades para rapear.

“Yo siento que a J Balvin le cayó un terremoto encima, cuando a alguien le cae un terremoto encima y sobrevive alguien, sale ese sobreviviente y dice: “¡estoy aquí!”, afirmó el reconocido cantante de música urbana que agregó, “se aprobó, René le dio duro, pero también Balvin como artista sobrevivió, se aprobó, es parte del género. El calibre de Balvin se puede demostrar, su grandeza; René pudo demostrar sus destrezas liricales y Bizarrap monetizó”.

Daddy Yankee también destacó que, “respeto para los tres y que si en algún futuro ellos entienden que deban arreglar, pues amén”. El cantante puertorriqueño también se refirió al productor argentino Bizarrap, quien ha crecido enormemente en los últimos meses e incluso reveló que se llegó a hablar de una sesión, algo que no se pudo consolidar debido a la apretada agenda que ha tenido el artista boricua.

“Creo que si lo analizamos de un punto amplio, esa es la visión. Deseando lo mejor a todo el mundo, respeto para los tres, compartí con Bizarrap, tremendo chamaquito; con René hemos hablado de frente mil veces y muchas cosas que diferimos pero estamos de frente; igualmente con Balvin”, aseguró Daddy Yankee.

Y sobre la session con Bizarrap dijo que, “se llegó a hablar pero es que ‘Legendaddy’ me consumió tanto y tanto, me demandó tanto tiempo que en realidad he tratado de sacar tiempo pa alguien, fue bien limitado. Ya cumplí con los intercambios que tenía con Rauw (Alejandro) y Myke (Towers) y ya, así cerré mi ciclo”.

