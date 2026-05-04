Colombia

Sigue la polémica por la muerte de un joven de 17 años durante un operativo de la Policía de Medellín: hasta el alcalde Federico Gutiérrez se pronunció

El entorno cercano al adolescente sostiene que la versión oficial sobre los hechos no coincide con los testimonios y pruebas disponibles, por lo que solicitan una investigación transparente que determine lo ocurrido en la madrugada del 1 de mayo

Guardar
Familiares de Marlon Rivas Rojas rechazan la versión oficial de la Policía y denuncian un presunto asesinato por parte de uniformados - crédito Facebook
Familiares de Marlon Rivas Rojas rechazan la versión oficial de la Policía y denuncian un presunto asesinato por parte de uniformados - crédito Facebook

El hallazgo del cuerpo de Marlon Rivas Rojas, un joven de 17 años, en la vía pública de Castilla, Medellín, ha provocado una oleada de reclamos y pedidos de esclarecimiento por parte de su familia.

Durante la mañana del domingo 3 de mayo, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá reportó la muerte en medio de un operativo nocturno y un presunto intercambio de disparos, pero los parientes niegan esta versión y aseguran que el adolescente fue asesinado injustificadamente por las autoridades.

PUBLICIDAD

El hecho ocurrió en la madrugada del viernes 1 de mayo cuando, según el informe oficial, una patrulla encontró a Marlon herido de bala junto a una motocicleta sin placas. El caso quedó registrado en el informe diario de homicidios del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), que detalló que el joven presentaba lesiones de arma de fuego y fue inspeccionado técnicamente a las 2:50.

Contradicciones en las versiones sobre la muerte de Marlon Rivas

De acuerdo con la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y el Departamento de Policía Antioquia, los uniformados actuaron tras notar que un grupo de individuos, entre ellos Marlon, presuntamente participaban en un hurto a mano armada contra una pareja en motocicleta. Según esta versión, uno de los sospechosos exhibió un arma y los policías respondieron con disparos, resultando en la muerte del joven.

PUBLICIDAD

Familiares de Marlon Rivas Rojas rechazan la versión oficial de la Policía y denuncian un presunto asesinato por parte de uniformados - crédito Tik Tok
Familiares de Marlon Rivas Rojas rechazan la versión oficial de la Policía y denuncian un presunto asesinato por parte de uniformados - crédito Tik Tok

La familia, sin embargo, sostiene que Marlon no participaba en ningún delito y denuncian que fue un uniformado quien le disparó sin motivo. Testigos y allegados afirman que existen videos y pruebas que contradicen la versión oficial. En redes sociales, los familiares difundieron mensajes acusando directamente a la Policía Nacional y exigieron justicia: “La policía fue quien lo mató, y no hay excusas. Hay testigos. Hay cámaras. Hay pruebas”.

En uno de los videos que circula desde la madrugada del sábado, se observa a los amigos y a una mujer que sería la madre del menor reclamando a los agentes en la zona donde yacía el cuerpo: “¿Por qué lo tiene que matar?”, “Ese fue”, se escucha entre los reclamos.

El llamado a la investigación y las exigencias de la familia

La reacción de la comunidad y los familiares ha sido inmediata. Exigen que se revisen las cámaras del sector y se recojan testimonios para esclarecer el hecho y conocer la verdad sobre lo que ocurrió esa noche. Un adolescente de la misma edad fue aprehendido en el lugar, aunque no se han entregado detalles sobre su implicación exacta.

Por suparte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó en la tarde del domingo 3 de mayo que pidió a la Policía Nacional y la Fiscalía celeridad en las investigaciones para determinar con exactitud cómo se desarrollaron los hechos.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, solicitó a la Fiscalía y a la Policía Nacional avanzar en las investigaciones para esclarecer la muerte del joven - crédito X
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, solicitó a la Fiscalía y a la Policía Nacional avanzar en las investigaciones para esclarecer la muerte del joven - crédito X

“Es fundamental continuar con la recolección de testimonios, la revisión de cámaras del sector y la realización de los análisis balísticos correspondientes”, señaló el mandatario distrital buscando claridad y justicia.

El alcalde de Medellín también anunció que la administración municipal acompañará a la familia de Marlon tanto jurídica como psicosocialmente, mientras avanzan los procesos para esclarecer el caso.

Es fundamental continuar con la recolección de testimonios, la revisión de cámaras del sector y la realización de los análisis balísticos correspondientes, con el fin de determinar con precisión qué sucedió”, señaló Gutiérrez.

El desenlace de la investigación será clave para determinar si la actuación policial se ajustó o no a los protocolos y si, como insisten los familiares, se trató de un uso excesivo de la fuerza.

El megaoperativo en el centro de Medellín culmina con la captura de más de 13 personas por delitos múltiples - crédito Meval
La Policía Metropolitana sostiene que respondió a un presunto hurto a mano armada en el que estaría implicado Marlon Rivas, lo que provocó el tiroteo - crédito Meval

Mientras tanto, la comunidad de Castilla y los allegados de Marlon esperan respuestas concretas y acciones contundentes para que la muerte del joven no quede impune.

Como alcalde lamento lo ocurrido, y así como he pedido que avancen las investigaciones, le he solicitado al equipo de la alcaldía y a la oficina de Paz y Derechos Humanos que acompañe desde lo jurídico y lo psicosocial a la familia del joven Marlon”, concluyó el alcalde de Medellín.

Temas Relacionados

Marlon RivasMuerte MedellínPolicía NacionalOperativo policial hurtoColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Liga contra el Cáncer suspendió tratamientos a cientos de pacientes oncológicos en Bogotá por millonarias deudas de las EPS: “Nos vemos en la obligación”

El anuncio de la entidad se produce luego de acumularse deudas por parte de aseguradoras, lo que ha afectado la estabilidad operativa de diversas instituciones médicas y ha generado restricciones en la atención de pacientes en todo el país

La Liga contra el Cáncer suspendió tratamientos a cientos de pacientes oncológicos en Bogotá por millonarias deudas de las EPS: “Nos vemos en la obligación”

Poderoso narco del Cartel de Medellín regresó a Colombia tras cumplir condena en Estados Unidos: Pablo Escobar lo acusó de traidor y lo buscó para matarlo

Fabio Enrique Ochoa Vasco, Alias Kiko Pobre cumplió una condena de nueve años en el país norteamericano y se instaló en su ciudad natal, Medellín, alejado de la controversia pública. En Colombia no cuenta con capturas vigentes después de que precluyeran todos sus procesos penales

Poderoso narco del Cartel de Medellín regresó a Colombia tras cumplir condena en Estados Unidos: Pablo Escobar lo acusó de traidor y lo buscó para matarlo

A un conductor de plataforma lo atracó un falso cura en Bogotá: el hombre se hizo pasar por sacerdote y le hurtó más de dos millones de pesos

La sustracción se produjo tras ganarse la confianza del chofer mediante relatos de beneficencia, utilizando una supuesta sustancia en la bebida y dejando a la víctima desorientada, lo que facilitó la apropiación de dinero y pertenencias del afectado

A un conductor de plataforma lo atracó un falso cura en Bogotá: el hombre se hizo pasar por sacerdote y le hurtó más de dos millones de pesos

Shakira conquistó Copacabana: estos fueron los principales hitos de histórico show de la colombiana en Brasil

La artista colombiana deslumbró al mundo entero con un espectáculo inolvidable que rompió récords y celebró la fuerza de las mujeres latinoamericanas, consolidando su lugar como ícono global de la música y el cambio social

Shakira conquistó Copacabana: estos fueron los principales hitos de histórico show de la colombiana en Brasil

Se reveló el ranking de las 10 mejores universidades de Colombia: así fueron calificadas

Instituciones públicas y privadas de distintas regiones, incluidas la UPTC de Tunja y la UIS de Bucaramanga, sobresalen en el más reciente ranking nacional por su capacidad investigativa y oferta de posgrados

Se reveló el ranking de las 10 mejores universidades de Colombia: así fueron calificadas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

ENTRETENIMIENTO

Shakira conquistó Copacabana: estos fueron los principales hitos de histórico show de la colombiana en Brasil

Shakira conquistó Copacabana: estos fueron los principales hitos de histórico show de la colombiana en Brasil

Peter Manjarrés respondió a críticas por evento en el que estuvo Juliana Guerrero: “Exijo respeto”

J Balvin y Ryan Castro llegan al cine con ‘Omerta’: estas son las fechas de la corta temporada en salas

Milica le respondió a quienes aseguran que Westcol fue infiel con ella: “Estaba re tragada”

La actriz Manuela González, de la serie ‘Perfil Falso’, reveló cómo reaccionó Lionel Messi al verla: “Qué momento tan soñado”

Deportes

Definidos los cuartos de final de la Liga Betplay 2026-I: fechas, horarios y dónde ver los partidos

Definidos los cuartos de final de la Liga Betplay 2026-I: fechas, horarios y dónde ver los partidos

Esta es la figura de la selección Colombia que se queda por fuera del Mundial de la Fifa 2026 por lesión

La selección Colombia femenina Sub-17 clasificó a la semifinal del Suramericano y enfrentará a Brasil: cuándo será el partido

Con clásico de “Rojos” y Nacional en Bogotá: así quedaron los cruces de los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026-I

En video: Raúl Giraldo, dueño del DIM, provocó a los hinchas que protestaron tras la eliminación del equipo