Sigue la polémica por la muerte de un joven de 17 años durante un operativo de la Policía de Medellín: hasta el alcalde Federico Gutiérrez se pronunció

Familiares de Marlon Rivas Rojas rechazan la versión oficial de la Policía y denuncian un presunto asesinato por parte de uniformados - crédito Facebook

El hallazgo del cuerpo de Marlon Rivas Rojas, un joven de 17 años, en la vía pública de Castilla, Medellín, ha provocado una oleada de reclamos y pedidos de esclarecimiento por parte de su familia.

Durante la mañana del domingo 3 de mayo, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá reportó la muerte en medio de un operativo nocturno y un presunto intercambio de disparos, pero los parientes niegan esta versión y aseguran que el adolescente fue asesinado injustificadamente por las autoridades.

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El hecho ocurrió en la madrugada del viernes 1 de mayo cuando, según el informe oficial, una patrulla encontró a Marlon herido de bala junto a una motocicleta sin placas. El caso quedó registrado en el informe diario de homicidios del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), que detalló que el joven presentaba lesiones de arma de fuego y fue inspeccionado técnicamente a las 2:50.

Contradicciones en las versiones sobre la muerte de Marlon Rivas

De acuerdo con la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y el Departamento de Policía Antioquia, los uniformados actuaron tras notar que un grupo de individuos, entre ellos Marlon, presuntamente participaban en un hurto a mano armada contra una pareja en motocicleta. Según esta versión, uno de los sospechosos exhibió un arma y los policías respondieron con disparos, resultando en la muerte del joven.

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Familiares de Marlon Rivas Rojas rechazan la versión oficial de la Policía y denuncian un presunto asesinato por parte de uniformados - crédito Tik Tok

La familia, sin embargo, sostiene que Marlon no participaba en ningún delito y denuncian que fue un uniformado quien le disparó sin motivo. Testigos y allegados afirman que existen videos y pruebas que contradicen la versión oficial. En redes sociales, los familiares difundieron mensajes acusando directamente a la Policía Nacional y exigieron justicia: “La policía fue quien lo mató, y no hay excusas. Hay testigos. Hay cámaras. Hay pruebas”.

En uno de los videos que circula desde la madrugada del sábado, se observa a los amigos y a una mujer que sería la madre del menor reclamando a los agentes en la zona donde yacía el cuerpo: “¿Por qué lo tiene que matar?”, “Ese fue”, se escucha entre los reclamos.

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El llamado a la investigación y las exigencias de la familia

La reacción de la comunidad y los familiares ha sido inmediata. Exigen que se revisen las cámaras del sector y se recojan testimonios para esclarecer el hecho y conocer la verdad sobre lo que ocurrió esa noche. Un adolescente de la misma edad fue aprehendido en el lugar, aunque no se han entregado detalles sobre su implicación exacta.

Por suparte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó en la tarde del domingo 3 de mayo que pidió a la Policía Nacional y la Fiscalía celeridad en las investigaciones para determinar con exactitud cómo se desarrollaron los hechos.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, solicitó a la Fiscalía y a la Policía Nacional avanzar en las investigaciones para esclarecer la muerte del joven - crédito X

“Es fundamental continuar con la recolección de testimonios, la revisión de cámaras del sector y la realización de los análisis balísticos correspondientes”, señaló el mandatario distrital buscando claridad y justicia.

El alcalde de Medellín también anunció que la administración municipal acompañará a la familia de Marlon tanto jurídica como psicosocialmente, mientras avanzan los procesos para esclarecer el caso.

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“Es fundamental continuar con la recolección de testimonios, la revisión de cámaras del sector y la realización de los análisis balísticos correspondientes, con el fin de determinar con precisión qué sucedió”, señaló Gutiérrez.

El desenlace de la investigación será clave para determinar si la actuación policial se ajustó o no a los protocolos y si, como insisten los familiares, se trató de un uso excesivo de la fuerza.

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La Policía Metropolitana sostiene que respondió a un presunto hurto a mano armada en el que estaría implicado Marlon Rivas, lo que provocó el tiroteo - crédito Meval

Mientras tanto, la comunidad de Castilla y los allegados de Marlon esperan respuestas concretas y acciones contundentes para que la muerte del joven no quede impune.

“Como alcalde lamento lo ocurrido, y así como he pedido que avancen las investigaciones, le he solicitado al equipo de la alcaldía y a la oficina de Paz y Derechos Humanos que acompañe desde lo jurídico y lo psicosocial a la familia del joven Marlon”, concluyó el alcalde de Medellín.

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