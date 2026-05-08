USD100 millones de la modernización de la Rama Judicial estarían en riesgo: Red de Veedurías advirtió riesgos con el sistema

La Red de Veedurías advierte que la plataforma Alfresco presenta fallas graves que afectan el funcionamiento de los juzgados - crédito @redveeduriascol/X

La Red de Veedurías de Colombia lanzó una alerta sobre posibles irregularidades en la modernización tecnológica de la Rama Judicial; la organización señala que el sistema de gestión documental Alfresco —un software— presenta fallas graves que podrían generar un detrimento patrimonial cercano a los USD 100 millones, provenientes de un crédito internacional del Banco Mundial.

La Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial (Asonal) confirmó que el sistema genera intermitencias que afectan el normal funcionamiento de los juzgados por medio de un video compartido en sus redes sociales: “La plataforma no responde, no permite el ingreso de archivos ni el traslado de procesos entre jurisdicciones”.

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Estas fallas, según Escobar, generan una congestión sin precedentes en los despachos judiciales de todo el país: “Esto retrasa los procesos y afecta directamente a los ciudadanos que esperan respuestas judiciales en plazos razonables”.

La Red de Veedurías asegura que el crédito internacional para modernización podría terminar en detrimento patrimonial - crédito @redveeduriascol/X

El sistema Alfresco, diseñado para agilizar los trámites judiciales, se había convertido en un obstáculo. Según la organización sindical Asonal, el retraso en los procesos de tutelas compromete un derecho fundamental de los colombianos: “Las tutelas deben resolverse en diez días según la ley. Con estos retrasos, muchas se resuelven cinco días después de lo establecido”.

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USD 100 millones en riesgo: la denuncia de la Red de Veedurías

La Red de Veedurías anunció que radicará una queja formal contra Pimiento. Según Pablo Bustos, presidente de la organización, los problemas de Alfresco no solo retrasan los procesos judiciales, sino que recargan la actividad de los operadores y representan un posible detrimento de los recursos invertidos.

“El sistema está afectando los trámites judiciales en la medida en que los actores principales, la ciudadanía, demora en sus trámites. La respuesta de los despachos se retrasa y se pospone. Esto genera un detrimento patrimonial derivado de un crédito de cerca de 1000 millones de dólares obtenidos con el Banco Mundial”, afirmó Bustos.

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Escobar explicó para la Red de Veedurías que: “La gente se desespera de ese proceso, no sabe cómo revisarlo desde las plataformas. Los abogados litigantes enfrentan los mismos problemas”.

La plataforma digital de la Rama Judicial registra cada acción, pero su mal funcionamiento genera bloqueos en la radicación y consulta de documentos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con la organización de control ciudadano, el crédito internacional otorgado para modernizar la Rama Judicial fue diseñado para garantizar que la tecnología agilice los procesos y acerque la justicia al ciudadano. Sin embargo, las deficiencias de Alfresco ponen en riesgo la inversión y comprometen el objetivo inicial.

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Además, la congestión tecnológica afecta a despachos de todo el país, no solo a juzgados de las grandes ciudades. Desde la organización se señala que los problemas se repiten de manera sistemática en diferentes regiones, lo que generó retrasos acumulados y afectaciones a la capacidad de la justicia para responder a la ciudadanía de manera oportuna.

El sindicato y la Red de Veedurías coinciden en que esta situación requiere atención urgente de las autoridades. La organización busca que se evalúe el sistema, se identifiquen responsabilidades y se tomen medidas para garantizar que los recursos invertidos cumplan con su propósito.

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Johana Pimiento, directora de la Unidad de Transformación Digital e Informática de la Rama Judicial, aparece como la funcionaria señalada por la Red de Veedurías, ya que la organización sostiene que su responsabilidad consiste en asegurar que las plataformas funcionen correctamente y no interfieran con el desarrollo de los trámites judiciales.

Los retrasos no se limitan a grandes ciudades; despachos de todo el país sufren congestión y paralización parcial de procesos - crédito Colprensa

Alfresco y el Sistema de Gestión Documental Electrónica: qué está fallando

Alfresco, en la Rama Judicial de Colombia, corresponde a la plataforma de gestión de contenidos empresariales que soporta el Sistema de Gestión Documental Electrónica (Sgde). Este sistema funciona como la base tecnológica donde se almacenan y administran los expedientes judiciales digitales; allí reposan demandas, anexos, autos, sentencias y demás actuaciones procesales.

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La plataforma organiza la información por procesos identificados con el número de radicado, lo que permite ubicar cada expediente dentro de una estructura digital definida.

De esta manera y teniendo el conocimiento de sus funciones, la Red de Veedurías advirtió que, debido a las intermitencias y fallas de la plataforma, los trámites judiciales se retrasan, los despachos duplican esfuerzos y los operadores judiciales enfrentan sobrecarga de trabajo.

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Esto genera un uso ineficiente de los recursos invertidos, lo que la organización considera un posible detrimento patrimonial. Además, al retrasarse procesos sensibles como las tutelas, los ciudadanos experimentan una afectación directa en sus derechos fundamentales.