Colombia Mayor: Prosperidad Social iniciará nuevo ciclo de pagos en mayo con ayudas especiales para casi 147.000 indígenas

La entrega de transferencias monetarias se extenderá hasta el 27 de mayo, beneficiando a casi tres millones de ciudadanos en el territorio nacional, bajo criterios técnicos que priorizan a adultos mayores con mayores necesidade - crédito Prosperidad Social

El programa Colombia Mayor iniciará el ciclo 4 de pagos el lunes 11 de mayo. Así lo anunció el director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, que destacó que la entrega de transferencias monetarias se extenderá hasta el 27 de mayo y beneficiará a cerca de tres millones de personas en todo el país.

Para este ciclo, el Gobierno nacional destinó una suma de 700.086 millones de pesos, recursos que buscan garantizar la protección y el bienestar de la población mayor más necesitada. El proceso de selección y validación de beneficiarios se realiza bajo estrictos criterios técnicos del Sisbén IV y mediante cruces de información con la Registraduría Nacional, Colpensiones y la Adres, con el fin de asegurar que los recursos lleguen efectivamente a quienes más los requieren.

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En la cuarta entrega, el programa beneficiará a 146.969 personas pertenecientes a comunidades indígenas y a 16.954 adultos mayores bajo el esquema de Beneficios Económicos Periódicos (Beps).

¿Cuánto reciben los beneficiarios?

El monto del subsidio varía según la edad y la ciudad de residencia:

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Adultos mayores menores de 80 años: reciben $80.000 mensuales.

Mayores de 80 años: reciben un subsidio de $225.000 mensuales.

En Bogotá, gracias a un convenio con la Alcaldía Mayor, los adultos mayores menores de 80 años reciben $130.000 mensuales.

Los subsidios mensuales varían según edad y ciudad: menores de 80 años reciben $80.000, mayores de 80 años obtienen $225.000 y en Bogotá el monto llega a $130.000 - crédito Prosperidad Social

¿Cómo se realiza el pago?

El pago a los beneficiarios se realiza a través de la modalidad de giro, con cobertura nacional asegurada por la unión temporal SuRed y SuperGiros. Más de 31.000 puntos de pago están habilitados en 1.108 municipios de los 32 departamentos, priorizando la atención a población no bancarizada o con acceso limitado a servicios financieros.

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El nuevo modelo de operación, implementado por Prosperidad Social, permite a los beneficiarios elegir el canal de pago que más les convenga y promueve la inclusión financiera, de acuerdo con el artículo 68 de la Ley 2294 de 2023. Así, los adultos mayores pueden recibir el subsidio en el producto digital o canal financiero de su preferencia, facilitando la recepción de recursos y mejorando la experiencia de cobro.

Más de 31.000 puntos de pago están habilitados en 1.108 municipios, facilitando el retiro del subsidio Colombia Mayor a población no bancarizada a través de SuRed y SuperGiros - crédito Prosperidad Social

¿Cómo se reclama el subsidio?

Para reclamar el subsidio, los beneficiarios deben acercarse con su cédula original al punto de pago autorizado (SuRed o SuperGiros) durante las fechas establecidas para el ciclo. No deben pagar a intermediarios, ya que la entrega es personal y directa. Prosperidad Social advierte que ningún funcionario está autorizado para cobrar por el trámite, y recomienda acudir a los puntos oficiales para evitar fraudes.

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Además, la entidad organizará jornadas de bancarización y registro de cuentas bancarias mediante el Gestor de Pagos, una plataforma digital que será lanzada próximamente para agilizar la inscripción y el acceso a los beneficios de forma segura y eficiente.

Quiénes pueden inscribirse y cómo hacerlo

Para inscribirse al programa Colombia Mayor, los interesados deben cumplir estos requisitos:

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Ser colombiano.

Haber residido al menos los últimos diez años en el país.

Tener mínimo tres años menos de la edad para pensionarse por vejez (es decir, mujeres desde 54 años y hombres desde 59 años).

Carecer de rentas o ingresos suficientes para subsistir (según Sisbén IV: grupos A y B, y subgrupo C1).

El Gobierno nacional destinó 700.086 millones de pesos para garantizar el bienestar y la protección de la población mayor más necesitada en Colombia - crédito Prosperidad Social

El proceso de inscripción se realiza de manera presencial en la alcaldía municipal o, en Bogotá, en las Subdirecciones Locales de la Secretaría de Integración Social (antiguos COL), presentando la cédula de ciudadanía en físico. El funcionario encargado verifica los requisitos y realiza la inscripción en el Sistema de Información de Colombia Mayor.

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Tras la inscripción, la información es validada con bases de datos externas para confirmar que el solicitante no reciba pensión ni otros ingresos. El sistema aplica criterios de priorización y asigna cupos según la disponibilidad en cada municipio, siguiendo el orden estricto de turnos.

Modalidades de pago

El programa entrega el subsidio bajo dos modalidades:

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Subsidio económico directo: dinero girado al beneficiario a través de operadores autorizados. Modalidad de giro: mecanismo complementario para quienes carecen de acceso a la banca tradicional.