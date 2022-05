“Sí se reclutaron menores de edad”: Victoria Sandino ante la JEP

Victoria Sandino, senadora por el movimiento Comunes. El pasado 10 de agosto, la JEP estableció que al menos 18.677 niños y niñas fueron reclutados por las Farc. / Colprensa

En una declaración ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la senadora del Partido Comunes Victoria Sandino reconoció que sí hubo casos de reclutamiento forzado de menores de 15 años en la extinta guerrilla de las Farc, en el marco del conflicto armado en Colombia.

La declaración de la integrante de la extinta guerrilla se registró el pasado 12 de diciembre de 2021 y fue revelada por Blu Radio este martes 3 de mayo. Ante las preguntas de los magistrados sobre si tenía conocimiento de reclutamiento de menores por parte de la guerrilla, la senadora aseguró que: “Así es magistrado, eso era una norma y eso negarlo a estas alturas es algo irreal, pues así ocurría, si llegaron menores, sí se reclutaron menores”, respondió

El magistrado Farid Benavides también le preguntó si “existía la práctica de reclutar menores de 15 años, en violación a sus propias normas”. A esto la senadora reconoció: “Algunas veces llegaron menores de 15 años, así es”.

El pasado 10 de agosto, la JEP estableció que al menos 18.677 niños y niñas fueron reclutados por las Farc. Según la justicia transicional, esta cifra se obtuvo tras cruzar 31 bases de datos aportadas a través de 36 informes presentados por parte de las organizaciones de víctimas, del Estado y de instituciones universitarias.

La JEP definió tres hipótesis investigativas sobre conductas asociadas al reclutamiento forzado por parte de la guerrilla: violencia sexual y basada en género, desaparición forzada y homicidio, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

El 50 % de los casos de reclutamiento forzado se presentaron en los departamentos de Arauca, Boyacá, Cundinamarca, Casanare, Meta, Guaviare, Vichada, Guainía y Vaupés, en donde se encuentran localizados 166 resguardos de 60 pueblos indígenas.

Sobre los niños y niñas reclutados teniendo 14 años o menos, la JEP trabaja bajo la hipótesis de que las Farc los reclutaron y utilizaron sistemáticamente para el desarrollo del conflicto armado. La Sala de Reconocimiento encontró, por lo menos, 5.691 menores de este rango edad que fueron presuntamente reclutados por el antiguo grupo guerrillero.

En medio de su declaración, la senadora Victoria Sandino aseguró que las Farc tenían una estructura plenamente machista, en la cual el papel de la mujer siempre fue minimizado. Explicó que las mujeres en la guerrilla tenían una vida dura, incluso, más que los hombres, pues “las Farc eran una organización machista, en parte, debido a las posiciones de los comandantes de la antigua guerrilla”.

También se refirió a la intolerancia contra las personas homosexuales y dijo que, “se presentó en algunas zonas del país, debido a la posición de algunos líderes en la guerrilla en contra de las personas con orientación sexual diversa”.

Victoria Sandino estuvo en la guerrilla de las Farc desde 1993 hasta 2016, cuando hizo parte del equipo negociador del acuerdo de La Habana. Frente a las preguntas de los magistrados, la senadora del Partido Comunes detalló cómo era la conformación interna de la guerrilla y la escala de poder que se manejaba en los bloques.

Sandino reveló que junto a un grupo de mujeres realizaban los registros en video y fotográficos de las acciones de guerra que adelantaban los guerrilleros.

“Estar en el combate grabando era una especie de corresponsalía de guerra entonces no podía estar combatiendo, pero entonces si no combates no eres prestigioso, no tienes reconocimiento y a las chicas les gustaba más el manejo de las cámaras, eran más curiosas, lo hacían muy bien”.

