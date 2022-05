La crítica de Egan Bernal a Gustavo Bolívar: “Esto tampoco es una Colombia Humana”

Foto de archico. El ciclista colombiano del equipo Ineos Grenadiers Egan Bernal celebra su título en la carrera al finalizar la contrarreloj en Milán, Italia, 30 de mayo, 2021. REUTERS/Jennifer Lorenzini

Egan Bernal viajó a Europa para continuar con su recuperación y preparar lo que será su regreso a las competencias con el Team Ineos. Sin embargo, previo a emprender su destino se mostró bastante activo en redes sociales opinando sobre el presente electoral en Colombia, donde Gustavo Petro, Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo comandan las encuestas.

El ganador del Tour de Francia y el Giro de Italia se ha pronunciado al respecto del paro del 28 de abril, la creación de subsidios, la economía del país y el más reciente trino fue en contra de un video publicado por Gustavo Bolívar, donde el electo senador se encuentra en una marcha por el día del trabajo y algunos asistentes cargan un ataúd.

A la pregunta de a “¿quién iban a enterrar?’” los que cargan el féretro ilustrado responden que es a Federico Gutiérrez. Esto generó el malestar en Egan Bernal quien calificó como una “estupidez” el actuar de la denominada ‘Primera Línea Voto A Conciencia’:

“Con todo el respeto esto también me parece una estupidez. Y esto tampoco es una Colombia Humana”.

El comentario del deportistas causó repercusión entre sus seguidores e incluso en el mismo candidato presidencial quien envío un mensaje a los seguidores de Gustavo Petro y pidió dejar el odio entre los electores: “A Petro, a Gustavo Bolívar y todos sus seguidores que me desean la muerte, les mando muchas oraciones para que dejen tanto odio y les prometo que como presidente velaré por sus vidas, tanto física como simbólicamente. No más odio, no más muerte. Sí a la vida”.

Con todo el respeto esto también me parece una estupidez 🤦🏽‍♂️



Y esto tampoco es una Colombia Humana. pic.twitter.com/giy1vzhaKr — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) May 3, 2022

El candidato a la presidencia por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, se vio en la obligación de cancelar la gira que tenía prevista por el Eje Cafetero este 3 y 4 de mayo por un posible plan criminal en su contra organizado por ‘La Cordillera’, un grupo paramilitar que opera en esa zona del país. La información fue conocida por fuentes de su partido.

“La campaña presidencial de Gustavo Petro y Francia Márquez se permite informar a la opinión pública que las actividades previstas para los días 3 y 4 de mayo en el Eje Cafetero han sido postergadas”

Esta noticia generó todo tipo de comentarios en las redes sociales, uno de ellos fue el ciclista de Ineos, Egan Bernal, quien a través de su cuenta de oficial de Twitter se pronunció sobre este hecho.

“Si es verdad el plan para asesinar a Gustavo Petro, sería una estupidez... Creo que su legado no terminaría ahí, si no daría más razones a sus opositores para cambiar de idea. Aunque no sea 100% simpatizante, creo que él es necesario en la política Colombiana”.

