Histórico entrenador italiano criticó a Luis Díaz y al Liverpool: “No tiene un jugador de talla mundial”

El Liverpool, donde juega el colombiano Luis Díaz (izq.), está en la lucha por los títulos de la Premier League, la Champions League y la FA Cup. Foto: REUTERS/Scott Heppell

Cuando se hace un listado de los entrenadores de fútbol más importantes de la historia, Arrigo Sacchi es uno de los que, seguramente, tienen que estar incluidos. Con casi una década sentado en los banquillos, el italiano deslumbró con su AC Milan a finales de la década de los 80, ganando todos los trofeos que se cruzaron por su camino.

La escuadra contaba en sus filas con algunos de los mejores jugadores de la época. Franco Baresi, Paolo Maldini, Frank Rijkaard, Carlo Ancelotti —hoy técnico y reciente campeón de liga con el Real Madrid—, Ruud Gullit y Marco van Basten fueron algunos de los referentes que marcaron una época con el conjunto ‘rossoneri’. Luego de cuatro temporadas, ese equipo de Sacchi conquistó ocho títulos, entre los que destacan una Serie A, dos copas de Europa y dos copas intercontinentales.

Retirado de la dirección técnica desde hace 22 años, ahora el estratega italiano tiene una columna de opinión en ‘La Gazzetta dello Sport’, en la cual acostumbra a lanzar varias pullas con respecto a la coyuntura deportiva. Y uno de los temas que abordó recientemente fue la actualidad del Inter de Milán, que, aunque es el vigente campeón en Italia, no ha podido brillar en el plano internacional.

Semanas atrás, Sacchi había manifestado que el equipo ‘nerazzurri’ mostraba un fútbol anticuado, y ello no tardó en generar revuelo a través de las redes sociales. Por lo lo tanto, este comenzó diciendo: “Tal vez me expresé mal o tal vez me malinterpretaron”.

“El Inter está jugando un buen fútbol a nivel italiano, pero a nivel internacional no está ganando o solo gana una de cada 100 veces [ante el Liverpool en Anfield, por ejemplo]. Sin presionar y sin dominar el juego estás limitado en cuanto a lo lejos que puedes llegar”, sostuvo el entrenador de 76 años, recordando que fue el conjunto ‘red’ el que eliminó al Inter en los octavos de final de la UEFA Champions League.

Dicho contexto fue la oportunidad para que Sacchi lanzara una crítica contra el equipo donde juega el colombiano Luis Díaz. “No tiene un jugador de talla mundial. Cuando Salah estaba en Italia era un buen jugador, pero no de clase mundial... Pero juegan a un ritmo y una intensidad muy altos”.

El histórico entrenador italiano Arrigo Sacchi. Foto: AP/Archivo

Estas declaraciones, con respecto a la ausencia de un “jugador de talla mundial”, fueron discutidas por algunos seguidores, puesto que Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Sadio Mané y Mohamed Salah, por citar algunos ejemplos, son considerados como algunos de los mejores futbolistas del planeta.

En la previa de las semifinales de vuelta de la Champions League, Unai Emery, técnico del Villarreal, afirmó que el Liverpool es, hoy por hoy, “el mejor equipo del mundo” y que juega “con una sensación de superioridad al rival”.

Liverpool Vs. Villarreal, el duelo que definirá al primer finalista de la Champions League 2021/22:

El Villarreal afronta este martes ante el Liverpool el reto mayúsculo de superar un 2-0 en contra de la ida en Anfield Road para acceder, por primera vez en su historia, a una final de la Liga de Campeones y con el estímulo de haber sido capaz de eliminar en octavos y cuartos de final a los ‘todopoderosos’ Juventus y Bayern Múnich.

Para este encuentro serán baja Alberto Moreno, Yeremy Pino y Arnaut Danjuma, que no ha entrenado este lunes; mientras que Francis Coquelin y Gerard Moreno sí que lo han hecho, por lo que podrán estar ante el equipo inglés.

El Liverpool, por su parte, viaja con cómodo 2-0 a su favor y tras no haber perdido esta temporada por dos o más goles en contra. Los dirigidos por Jurgen Klopp penas han caída en tres encuentros esta campaña, todos ellos por la mínima diferencia.

SEGUIR LEYENDO: