Federico Gutiérrez aseguró que Petro y Gustavo Bolívar desean su muerte

Al parecer el pronunciamiento de Federico Gutiérrez se da por un video que subió a su cuenta de Instagram, el pasado domingo 1 de mayo, el electo senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, mientras acompañaba una manifestación por la conmemoración del ‘día del trabajo’ en Cartagena.

El video que podrán ver a continuación, tiene un polémico punto y es cuando el senador dice “¿A quién están enterrando, compañero?”, le pregunta a un hombre que participaba de la marcha, a lo que le responden: “A Fico y a Uribe”. Luego replica la pregunta a otros manifestantes.

El video fue denunciado por el candidato presidencial 'Fico' Gutiérrez, quien aseguró que en caso de ser presidente, protegerá la vida de todos los colombianos.

Esto hizo que el candidato presidencial del movimiento Creemos Colombia, se pronunciara en su cuenta de Twitter. Además de denunciar el hecho, aseguró: “A Petro, a Gustavo Bolívar y todos sus seguidores que me desean la muerte, les mando muchas oraciones para que dejen tanto odio y les prometo que como presidente velaré por sus vidas, tanto física como simbólicamente. No más odio, no más muerte. Sí a la vida”.

Esto se suma al polémico pronunciamiento de Roy Barreras, también en sus redes sociales, donde compartió una imagen de una gorra de la campaña de Federico Gutiérrez, la cual fue rayada y modificada para cambiar su estampado; en vez de decir “Fico el presidente de la gente”, quedó “Petrico el presidente de la gente”. En su cuenta de Twitter, el también electo congresista dijo: “manden más de esas, quiero ver fotos”.

De hecho, esto hizo que Gutiérrez se pronunciará, asegurando que infiltraron su campaña cometiendo así un delito, “En la otra campaña no solo negocian con bandidos. Actúan como bandidos. Aceptar que infiltraron nuestra campaña es aceptar un delito. Yo seguiré proponiendo y trabajando por Colombia. Ellos que sigan delinquiendo que es a lo que han estado acostumbrados en su vida”. Además, garantizó que su gobierno será de 4 años, como lo manda la Constitución Política.

Precisamente esa supuesta infiltración, hizo que el jefe de la campaña del candidato antioqueño, el ex ministro de vivienda, Luis Felipe Henao, le pidiera a la Fiscalía General de la Nación que investigara al abogado Miguel Ángel del Río por la comisión de estos hechos. Mediante un video declaró que es una falta ética y que lo único que demuestra es como la campaña del Pacto Histórico “se mueve con principios de trampa y engaño”.

Pero, el mismo abogado Del Río, al parecer, se retractó de sus declaraciones hechas en Semana. Su señalamiento, según él, pretendía aclarar que las denuncias las recibió de ciudadanos y funcionarios de la campaña de Federico Gutiérrez que están inconformes. “La campaña de Federico Gutiérrez sale a hacer una especie de crítica como si nosotros estuviéramos construyendo un andamiaje que tiene como propósito tener alfiles en cada una de las campañas para que nos pasen información y eso no es cierto. Es decir, yo no he dado la orden ni la autorización, ni la directriz de que personas que trabajen con nosotros, ingresen a campañas políticas de adversarios con el propósito de espiarnos o infiltrarlos”.

Es importante señalar que ‘Fico’ no es el único candidato presidencial que denunció amenazas de muerte; Gustavo Petro anunció la cancelación de su gira en el eje cafetero porque una banda sicarial pretendía atentar contra su vida. Con un comunicado Petro y su equipo aseguraron que la “organización paramilitar La Cordillera” es el grupo criminal que estaría detrás del supuesto atentado. “La información fue verificada por el equipo de análisis e investigaciones de la campaña ‘Petro Presidente’, que tuvo acceso a fuentes de alta credibilidad y a algunos miembros de la institución policial, los cuales manifestaron que un integrante de la SIJIN que, habría participado en el asesinato del líder juvenil Lucas Villa también sería parte del pan criminal”. Dichas amenazas fueron confirmadas por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien dijo tener pruebas del ‘plan’ para asesinar al candidato del Pacto Histórico.

