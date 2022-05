El cine coreano el otro invitado especial a la FILBO

Taxi Driver es una de las películas que serán proyectadas en el Marco de la Feria del Libro de Bogotá.

Desde siempre, la literatura ha sido punto de referencia para la realización de muchas películas. El cine coreano no es la excepción. Existen filmes basados también en piezas literarias. La película Georyu: la vida y la muerte está basada en el relato corto Insectos de Kim Ae-ran. Otro ejemplo de ello es el cortometraje Big Brother que bajo la dirección de Goong Yu Jeong, se basó en el relato corto de Kim Kyunguk, un escritor coreano conocido por obras como La hora entre el perro y el lobo, Lecturas peligrosas y Como un cuento de hadas.

No es para menos. La ésta industria se ha posicionado como un producto de exportación. Ha alcanzado reconocimiento internacional, e incluso llegó a gozar de una edad de oro desde la década de 1950 y 1960. Tras su auge y un periodo también de decadencia, volvió a florecer y hoy, como bien lo señala el embajador de Corea en Colombia, Choo-Jong-Youn, el cine y la cultura se han convertido en uno de “los mejores medios para generar riqueza”.

Así, como parte del proyecto de cooperación entre la Embajada de Corea y el Instituto Rey Sejong de Bogotá ,se ha puesto al alcance del público asistente a la Feria Internacional del Libro de Bogotá, no solo una enriquecida oferta de libros y presentación de autores coreanos, sino también un espacio para la proyección de 10 producciones audiovisuales (5 largometrajes, 4 cortometrajes, 1 documental). “Queríamos aprovechar esta oportunidad para mostrar otras facetas de la cultura coreana, entre esas el cine. Aunque hasta hace algunos años el cine coreano no era muy conocido afuera, y no muchos lo imaginan, Corea está entre las siete industrias cinematográficas más fuertes del mundo y el consumo interno es altísimo” dijo en diálogo para Infobae Kwanghee Jang, jefe de asuntos culturales y educativos de la Embajada de Corea en Colombia.

La oferta de filmes

En el marco de la feria se programaron piezas traídas por el Instituto de Traducción Literaria. Entre estas, hay una oferta de Cortometrajes, entre los que se encuentra Big Brother, Tomorrow’s Lovers, Free Falling y Georyu: Life and Death. Así mismo el instituto también ha puesto al alcance del público el documental Corea: veteranos de una guerra sin canciones, una pieza en la que se explora la participación de Colombia en la Guerra de Corea desde diferentes ángulos, con base en testimonios de quienes participaron en la guerra, documentos e investigación histórica.

En cuanto a la oferta de películas o largometrajes, estarán al alcance del público filmes que han sido reconocidos a nivel internacional.

Gyeong-ju

La película narra la historia de un profesor coreano radicado en Beijing. Él se reencuentra en un funeral con su vieja amiga Chun-won, con quien siete años atrás visitó la ciudad de Gyeongju. Tras conversar con ella, él recuerda Chunhwa, una pintura erótica que juntos vieron en el viaje, pero que ella no recuerda. Tras esta epifanía él decide viajar a Gyeongju en busca de la pintura. Al llegar al café donde la habían visto por primera vez, él se da cuenta de que la obra de arte ya no está. Este hecho, se convierte en el comienzo de otra historia inesperada.

A Midsummer’s Fantasia

Se trata de una metaficción con notas experimentales del director Kung-jae Jang. La película está dividida en dos partes. La primera es una especie de documental elaborado por un director de cine coreano durante el rodaje de una película en un pueblo apartado en Japón. La segunda parte es el resultado del rodaje: una película sencilla sobre un amor de verano entre un turista coreano y una chica local. La película hace alusión a las barreras que separan todavía a estas dos naciones.

A Taxi Driver

Song Kang-ho, quien es recordado por su papel principal en Parásito, es el protagonista de esta ficción histórica basada en el caso de un taxista en Seúl que termina involucrado en el levantamiento de Gwangju (1980) tras ser contratado por un periodista alemán que está cubriendo las protestas contra la dictadura. La película, que retrata un momento histórico que por muchos años fue tabú en Corea, fue en su momento un éxito en taquilla.

The Taste of Money

Im Sang-soo (The Housemaid) explora el mundo de los más privilegiados en Corea al adentrarse en una familia con altísimo poder económico en Seúl. La película gira en torno a una trama que envuelve tensiones familiares, relaciones de poder, erotismo, infidelidad y crímenes.

Kundo, Age of the rampant

Enmarcada en la Dinastía Joseon (1862) esta ficción histórica cuenta la historia de un grupo de rebeldes, “Kundo”, que enfrenta las injusticias en el reino. Mientras tanto, un hijo ilegítimo de la nobleza busca ser reconocido dentro de la familia real. El vestuario, las luchas y una cuidadosa puesta en escena hacen de esta película un retrato vibrante de la Corea del siglo XIX.

El cine coreano ha pasado por los festivales de cine más importantes del mundo y por eso como parte de la cultura coreana, hoy tiene un espacio importante en La Feria del Libro. Sin embargo, y teniendo en cuenta que la feria termina el 2 de mayo, con el fin de que nadie se pierda la proyección éstas serán trasladadas de nuevo a la pantalla grande de la Cinemateca de Bogotá entre el 26 y 30 de mayo.

