Epa Colombia está buscando personal para su empresa, solo se necesita ser bachiller

Epa Colombia respondió tras las denuncias de su excontadora. Foto: @epa_colombia

Daneidy Barrera Rojas mejor conocida como Epa Colombia, compartió una importante noticia para sus millones de seguidores en Instagram. Luego de haber protagonizado un bochornoso episodio al interior de su carro en el que condujo sin cinturón de seguridad mientras se cambiaba de ropa frente al volante, anunció que su empresa de productos capilares está buscando personal para trabajar.

La creadora de contenido compartió una vacante, con los requerimientos específicos a través de su cuenta oficial de Instagram donde supera los 5.2 millones de seguidores, entre los que destaca que para esta oportunidad laboral el perfil debe cumplir con el requisito de tener estudios de bachillerato.

Según la imagen que compartió a través de sus ‘InstaStories’, la búsqueda que está realizando para su empresa es de carácter inmediato para que integren el Call Center de la compañía, con lo que el candidato se encargará de la recepción de llamadas para recibir los pedidos y las diferentes PQRS que surjan en su producto:

“Requerimos para contratación inmediata personal con educación básica secundaria y conocimiento en el aplicativo Sirena o herramientas CRM, mínimo 6 meses de experiencia certificable en servicio al cliente y ventas por call center”, señaló la empresaria en la publicación.

Además, la influenciadora señaló en la publicación que los aspirantes deben acercarse a las instalaciones donde se encuentra ubicada la empresa de Daneidy Barrera Rojas, los días 29 y 30 de abril del 2022 a la dirección carrera 72 N # 35 -35 sur, en el barrio Carvajal en Bogotá, para que lleven su hoja de vida,

Otros de los requisitos que destacan en la publicación son disponibilidad de tiempo completo, buena disposición para atención de clientes vía chat, saber de procesos y soportes de ventas en línea, asesoramiento sobre el catálogo de productos que ofrece la empresa de Epa Colombia Keratinas y hacer el seguimiento postventa.

Le puede interesar: Consejo de Estado frena extradición de alias Otoniel a Estados Unidos

Aquí el contenido completo de la vacante de Epa Colombia :

Epa Colombia está buscando personal para su empresa y solamente necesitan ser bachilleres y tener conocimiento en ventas. Tomada de Instagram @epa_colombia

El duro enfrentamiento con su amiga ‘La Barbie’

Recientemente, Yoli Álvarez habilitó la caja de preguntas en las historias de su cuenta de Instagram para que sus seguidores interactuaran con ella. Y, como era de esperse, varios tuvieron inquietudes con respecto a a los choques con Daneidy Barrera, lo que pasó en la relación con Diana Celis y si era cierto que esta tenía biopolímeros. Recordemos que, anteriormente, ‘Epa Colombia’ negó tener dicha sistancia en su cuerpo.

Respecto a lo primero, ‘La Barbie’ señaló que la empresaria no le había hecho reclamos, y entregó sus razones: “Yo le dije a ella que no se atreviera a pisotearme ni hablar de mí como hacía como las demás personas a hundirlas, porque ella sabe que yo la puedo hundir más a ella, no ella a mí”, declaró.

Respecto a Celis no ahondó en mucha información, confirmando, además, que llevan una buena relación: “Diana me parece una muy buena persona. Espero que siga luchando y dándola toda”.

No obstante, la pregunta que volvió a ‘calentar los ánimos’ estuvo vinculada con los supuestos biopolímeros de ‘Epa Colombia’. Para responder, ‘La Barbie’ reprodujo una nota de voz que le mandó la empresaria confirmándole que sí tenía tal sustancia: “Aunque yo te quería contar que yo también tengo biopolímeros. Entonces toca quitarlos, retirarlos para luego ingresar los implantes y cuánto cobraría. Y que si mitad y mitad. Mitad plata y mitad publicidad”.

SEGUIR LEYENDO: