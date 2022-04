“Es algo que todavía no creemos, hasta Netflix está sorprendido”: Juan Tarquino habla sobre el éxito de ‘Pálpito’

Juan Tarquino, encargado de interpretar a 'Garabato' en la exitosa serie colombiana para Netflix llamada 'Pálpito', habló de su papel y cómo gracias a su trabajo como drag llegó a la producción. Tomada de Twitter @misslesleywolf

El pasado 26 de abril los actores y seguidores de la nueva producción colombiana para Netflix recibieron la buena noticia de que ‘Pálpito’ se convirtió en la serie más vista en todo el mundo, tras seis días de su estreno.

En vista de tal logro, Infobae Colombia entrevistó a uno de los personajes que más ha llamado la atención de los espectadores, se trata de Juan Tarquino, quien le da vida a ‘Garabato’, un ser oscuro que está a la sombra del mexicano y que fue el encargado de secuestrar a Valeria (Margarita Muñoz), esposa de Simón (Michel Brown) para ser la donante del nuevo corazón de Camila (Ana Lucía Domínguez).

En diálogo con este medio de comunicación, Tarquino contó cómo fue su proceso para llegar al papel de ‘Garabato’, cómo se dio a conocer con Miss Lesley Wolf, una de las principales exponentes del arte drag en Colombia quien surgió hace cuatro años luego de haber vivido un tiempo en Buenos Aires y llegar buscando nuevos rumbos en su tierra natal, y la aceptación del público.

Infobae Colombia: ¿Cómo recibió la noticia de estar posicionados en primer lugar en Netflix con ‘Pálpito’?

Juan Tarquino: es algo que todavía no creemos, creo que hasta Netflix está sorprendido, no porque no confiemos en nuestro producto sino que no esperábamos un éxito muy grande, claro, sabemos que hemos hecho esto con mucho cariño y profesionalismo pero ser número uno es algo que nadie se espera, siempre va a haber una sorpresa estar de número 1 en países que ni uno se imagina estar o en mercados que son absolutamente territoriales, que solamente ven sus productos, es un honor y un orgullo muy grande, estamos celebrando, estamos felices, estamos gozando este momento tan importante.

Infobae Colombia: ¿Cómo transformó Juan Tarquino a Lesley Wolf para darle vida a ‘Garabato’?

Juan Tarquino: Garabato y Lesley Wolf son dos personajes que interpreta Juan Tarquino y creo que no hay una transformación de Lesley a Garabato, si creo que hay algunas cosas que me le robé a Lesley para ponérselas a él un poco y me refiero a la postura del cuerpo, a esa elegancia, a esa presencia un poco desde lo silencioso, desde el lenguaje no verbal y esa imponencia.

Juan Tarquino, encargado de darle vida a Lesley Wolf en la vida real y a Garabato en la serie 'Pálpito' para Netflix. Tomada de Twitter @misslesleywolf

Siempre que me han preguntado qué tiene Lesley Wolf que no tenga Juan, yo digo que además de ser muy amable, porque me permite entrar y ser más extrovertido, es justamente eso, me hace más expresivo y Garabato es otra cosa, es un personaje que tiene un conflicto todo el tiempo, distinto al que yo pude haberle inventado a Lesley pero que tienen algo muy en común y es estar presentes todo el tiempo.

Infobae Colombia: ‘Garabato’ está siempre bien puesto en su sitio, ¿esas características son del personaje? ¿lo pensó así? ¿se lo imaginó así?

Juan Tarquino: yo me lo imaginé así desde el principio, lo que Leonardo Padrón había escrito sobre Garabato, ese perfil que le entregan a uno para hacer el casting y para después organizarlo. Nosotros tuvimos cuatro semanas de ensayos antes de empezar a grabar y con Ruth Caudeli y Camilo Vega, que en ese momento eran los directores, empezamos a crear un poco el lenguaje corporal de este personaje, alguien que estaba pintado para ser alguien musculoso, corpulento, agresivo, muy feo, muy fuerte en la primera impresión.

Pero yo quise componerlo … por supuesto, yo soy un tipo alto pero no soy alguien ni musculoso, ni corpulento, entonces quise componerlo desde una agresividad un poco más elegante y me permitieron proponer muchas cosas, esto debe tener un poco de rockero, de skin head, como de metalero pero también está relacionado con lo que pasa con ‘Mariachi’ y por eso el bigote, por una historia que yo le cree al personaje y encuentra en su jefe un modelo a seguir.

Este tipo de uniones, las uñas pintadas de negro un poco tomadas de Lesley, quería unir un ‘sancochito light’ que me diera un personaje distinto de lo que cualquiera se puede esperar de un maleante, quería tener uno de los villanos de la historia que tuviera mucho estilo y mucha clase, que se destacara por sus pintas, por sus looks, por la manera en que llevaba el pelo, en el bigote, en ser la antítesis de lo que el nombre significa, no quería ser un garabato, sino alguien muy bien hecho y muy bien pintado.

Cabe recordar que la trama, creada y escrita por Leonardo Padrón, y dirigida por Camilo Vega, toma como punto de partida la salud de Camila, quien sufre un paro cardiaco el día de su matrimonio y para poder seguir viviendo necesita de un nuevo corazón que le deben trasplantar. Su novio, Zacarías (encarnado por Sebastián Martínez), es un hombre con un trabajo oscuro vinculado a las altas esferas del poder pero que tiene su punto débil en esta mujer. Por lo tanto, hará todo lo posible para conseguir el órgano que necesita Camila para seguir viviendo.

Infobae Colombia: ¿Cómo llega al personaje y cómo fue el proceso de audición para ‘Garabato’?

Juan Tarquino: yo llego a ‘Pálpito’ por Lesley Wolf. Ana Piñeres, una de las productoras de CMO conoce mi trabajo desde hace mucho tiempo, tenemos varias personas en común y ella conoce mi trabajo por Twitter, en ese momento yo estaba trabajando en ‘Love for the arts’, un reality digital hecho por Trinity The Tuck, una de las ganadoras de RuPaul’s Drag Race, y Ana no se perdía este reality.

Ella se entera por varios conocidos que tenemos en común que soy actor de formación desde hace más de 20 años, me contacta y me dice: “oiga están buscando actores, por qué no pasa usted su hoja de vida, su composite a ver qué pasa”. Ese fue el contacto que ella me hizo, hicimos varios castings, call back y me quedé yo con el personaje, yo iba originalmente por el personaje de ‘Rojo’ pero no soy muy ducho con la conducción, entonces seguramente les gustó mucho mi casting y me ubicaron en ‘Garabato’, alguien que tenía todo menos el actor que yo soy.

Así llego al proyecto, soy recibido 10 de 10, no solamente en el crew de artistas, sino de técnicos, maquilladores, maquilladoras, todo fue un equipo muy bonito y muy generoso conmigo y con todos.

Infobae Colombia: ¿Veremos más o no volveremos a ver a Garabato en una segunda temporada?

Juan Tarquino: eso tenemos que preguntárselo a Leonardo Padrón porque tenemos muy poca información, pero la verdad no sé, por ahora estoy feliz con el recibimiento de la gente con el proyecto que se hizo, siento que eso debe estar en oídos de Leonardo y de Netflix … siento que todo eso tiene que generarles a ellos un eco que va a decirles hay que tener este personaje.

Qué tal un ‘Garabato’ draggeado, imagínate tú Lesley quitándose la peluca, sería maravilloso.

Durante la conversación con Infobae Colombia, Juan Tarquino también habló de sus planes para el futuro así como su participación en pro de visibilizar los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

Aquí algunos apartes de la entrevista :

El actor y artista drag habló para las cámaras de Infobae Colombia y expresó la felicidad que siente de saber que tiene gran aceptación su personaje

