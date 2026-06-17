Refuerzo logístico en el suroccidente: 103.000 barriles de combustibles llegan a Tumaco para abastecer a Nariño

La operación movilizó 103.000 barriles de combustibles, un 55% gasolina y un 45% diésel, desde la Refinería de Cartagena hasta el puerto de Tumaco - crédito Puerto de Tumaco

La llegada de 103.000 barriles de combustibles al puerto de Tumaco marca una etapa relevante en la estrategia del Gobierno nacional para asegurar el suministro energético en el suroccidente colombiano.

El cargamento, compuesto en un 55% por gasolina y un 45% por diésel, partió desde la Refinería de Cartagena y se consolida como la mayor carga transportada hasta ahora por el buque Willard. Esta operación, coordinada entre el Ministerio de Minas y Energía, Ecopetrol y los principales agentes mayoristas del sector, busca fortalecer la disponibilidad de combustibles y ampliar las alternativas logísticas para abastecer al departamento de Nariño.

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El traslado de este volumen responde a la necesidad de garantizar el suministro en una zona caracterizada por su alta demanda y su ubicación estratégica. Con una proyección mensual cercana a los 150.000 barriles, la iniciativa integra a empresas como Primax, Petrodecol y Kamca, actores que participan en la consolidación de una cadena de abastecimiento permanente y eficiente hacia Nariño.

El buque Willard transportó la mayor carga registrada hasta la fecha para abastecer el departamento de Nariño - crédito Puerto de Tumaco

La operación representa un desafío logístico y técnico para la infraestructura del Pacífico colombiano. El puerto de Tumaco demostró, según la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, la capacidad necesaria para recibir embarcaciones de gran tamaño, ampliando las posibilidades de recepción, almacenamiento y distribución de combustibles. Esta ampliación de capacidades fortalece el papel del puerto como punto estratégico para la región, al permitir la atención de operaciones a gran escala.

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El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, destacó que la llegada de la carga a Tumaco evidencia la capacidad de respuesta del país ante las necesidades energéticas regionales. “Con esta operación seguimos fortaleciendo el abastecimiento de combustibles en Nariño y consolidando nuevas alternativas logísticas para llevar energía a los territorios”, afirmó Palma. El funcionario remarcó la importancia de avanzar hacia un sistema de suministro confiable, eficiente y seguro.

La coordinación entre el Gobierno nacional y los agentes del sector hidrocarburos se traduce en acciones concretas para atender las exigencias de la región. El cargamento contribuirá a reforzar la oferta de gasolina y diésel, insumos fundamentales para el transporte y los sectores productivos del departamento. Según los datos de la operación, el 55% de la carga corresponde a gasolina, mientras que el 45% es diésel, lo que permitirá responder a la demanda de distintos segmentos económicos y sociales.

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La llegada del cargamento a Tumaco refuerza la seguridad energética y amplía las alternativas logísticas en el suroccidente colombiano - crédito Puerto de Tumaco

La Refinería de Cartagena, punto de partida de la operación, ha sido clave en la articulación de esta estrategia logística. El traslado de los barriles por vía marítima hasta el puerto de Tumaco optimiza los tiempos de entrega y reduce los riesgos asociados al transporte terrestre en una zona con desafíos geográficos y de seguridad. El Ministerio de Minas y Energía confirmó que el puerto cuenta con las capacidades técnicas y operativas necesarias para recibir y gestionar cargas de gran volumen.

La movilización de los 103.000 barriles constituye, según el ministerio, un hito para la infraestructura energética de la región. El Gobierno nacional, a través de la Dirección de Hidrocarburos, supervisó el cumplimiento de los estándares de seguridad y eficiencia durante todas las etapas de la operación. “La llegada de esta carga a Tumaco demuestra la capacidad del país para responder a las necesidades de las regiones y avanzar hacia un sistema de suministro más confiable, eficiente y seguro”, señaló Palma.

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El puerto de Tumaco recibió la carga tras la verificación de sus capacidades técnicas y operativas para embarcaciones de gran tamaño - crédito Puerto de Tumaco

La estrategia implementada contempla la consolidación de una cadena de suministro estable, con una proyección de 150.000 barriles mensuales destinados a Nariño. Este enfoque busca garantizar la disponibilidad de combustibles, fortalecer la infraestructura energética y asegurar el abastecimiento en todo el territorio nacional.

El Ministerio de Minas y Energía reiteró su compromiso con la implementación de soluciones logísticas que permitan responder a las necesidades energéticas de la población, en coordinación con Ecopetrol y los agentes mayoristas. El refuerzo del abastecimiento en Nariño se suma a las acciones del Gobierno para consolidar la seguridad energética en el suroccidente, optimizando la distribución y minimizando posibles interrupciones en el suministro.

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La operación posiciona al puerto de Tumaco como nodo central en la red de abastecimiento de combustibles, ampliando su relevancia en la logística nacional y asegurando la cobertura de una de las regiones con mayores retos en materia de energía.