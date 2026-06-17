Alcalde de Cartagena ordena retirar propaganda de Iván Cepeda de las murallas: “No es mural para proselitismo político”

Las pancartas del candidato presidencial y de su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, fueron instaladas en el centro histórico de la capital de Bolívar. - crédito @jorgerojas2022/X

A cinco días de la segunda vuelta presidencial, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, solicitó el retiro de una serie de pancartas con publicidad de la campaña de Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, que fueron ubicadas sobre las murallas del centro histórico de la capital de Bolívar.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales durante la jornada del martes 16 de junio y mostraban material de campaña instalado en distintos puntos del sistema de fortificaciones de la ciudad, considerado uno de los patrimonios históricos más importantes del país.

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Ante esta situación, el mandatario distrital dirigió un mensaje a las autoridades encargadas de la conservación de las fortificaciones y del control del espacio público para que procedieran con el retiro de la publicidad.

“El cordón de muralla, patrimonio histórico, no es tendedero público ni mural para proselitismo político. Fortificaciones de Cartagena de Indias, Colombia y Dirección de Control Urbano CTG, por favor PROCEDER a su retiro”, escribió Turbay en su cuenta de X.

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Dumek Turbay solicitó el retiro de la publicidad y afirmó que las murallas no deben utilizarse para proselitismo político. - crédito @dumek_turbay/X

Alcaldía pidió intervención de las autoridades encargadas del patrimonio

La solicitud del alcalde estuvo dirigida a la Dirección de Control Urbano de Cartagena y a las entidades responsables de la administración y preservación de las murallas, una estructura que hace parte del conjunto histórico y arquitectónico que caracteriza a la ciudad.

Las fortificaciones de Cartagena constituyen uno de los principales atractivos turísticos del país y forman parte del patrimonio cultural protegido por las autoridades nacionales. Por esta razón, cualquier intervención o instalación sobre estas estructuras suele estar sujeta a regulaciones especiales.

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Hasta el momento, desde la Alcaldía no se han entregado detalles sobre cuándo fueron instaladas las pancartas ni si existe algún proceso administrativo relacionado con el caso.

Sin pronunciamiento de la campaña de Iván Cepeda

Al cierre de esta publicación, ni el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, se habían pronunciado sobre la petición realizada por el alcalde de Cartagena.

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La situación se presenta en la recta final de la campaña presidencial, cuando las diferentes campañas intensifican sus actividades de promoción en distintas regiones del país con miras a la jornada electoral de segunda vuelta.

Las imágenes de la publicidad electoral fueron difundidas en redes sociales y generaron diversas reacciones entre los usuarios. - crédito @jorgerojas2022/X

Los gastos de campaña reportados por los candidatos

Mientras avanza la campaña, también continúan actualizándose los reportes de ingresos y gastos de las dos candidaturas presidenciales.

De acuerdo con la información registrada ante las autoridades electorales y conocida por El Tiempo, Abelardo de la Espriella es hasta ahora el candidato que más recursos ha obtenido mediante créditos para financiar su campaña. El aspirante recibió 17.500 millones de pesos por parte del Banco GNB Sudameris.

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Por su parte, la campaña de Iván Cepeda reportó un crédito por 10.000 millones de pesos otorgado por la Cooperativa JFK, luego de las dificultades que enfrentó para conseguir financiación durante las semanas previas a la segunda vuelta.

En cuanto a los gastos reportados, De la Espriella registra inversiones por 10.025 millones de pesos, mientras que Cepeda ha informado desembolsos cercanos a 644 millones de pesos.

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Entre los gastos declarados por el candidato del Pacto Histórico figuran 240 millones de pesos destinados a impresión de periódicos y 403 millones de pesos en pauta radial.

Abelardo de la Espriella reporta gastos por 10.025 millones de pesos, mientras que Iván Cepeda ha informado inversiones por 644 millones de pesos durante la segunda vuelta presidencial. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Por el lado de De la Espriella, uno de los contratos de mayor valor corresponde a 6.487 millones de pesos destinados a servicios de publicidad, además de otros pagos relacionados con mercadeo, producción de eventos, asesorías profesionales y desarrollo de contenidos para la campaña.

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Pese a estas cifras, ambas candidaturas continúan por debajo del tope de gastos establecido para la segunda vuelta presidencial, fijado por el Consejo Nacional Electoral en 18.243 millones de pesos.