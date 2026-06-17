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Estados Unidos pide “reconsiderar” viajes a Colombia y alerta por nueve municipios

La Embajada de Estados Unidos en Colombia emitió nuevas restricciones para sus ciudadanos por el aumento de delitos, extorsiones, homicidios y riesgos asociados a grupos armados ilegales

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Un hombre caucásico joven con una camiseta de la bandera de EE. UU. sostiene el asa de una maleta mientras señala un mapa de Colombia con expresión de preocupación.
Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos no visitar estos lugares de Colombia: las razones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Embajada de Estados Unidos en Colombia emitió una nueva alerta de seguridad dirigida a ciudadanos estadounidenses que se encuentran en el país por turismo, negocios o residencia permanente.

El documento, conocido por Revista Semana, advierte sobre riesgos de orden público en varias zonas y fija restricciones concretas para los desplazamientos de funcionarios del Gobierno estadounidense.

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La advertencia se concentra, en primer lugar, en el departamento del Atlántico, donde la delegación diplomática señaló un aumento en los indicadores de criminalidad.

De acuerdo con el comunicado, los delitos, la extorsión y los homicidios atribuidos a grupos armados ilegales han tenido un incremento en distintas localidades de la región. Por esa razón, la entidad confirmó el retiro de algunos empleados gubernamentales asignados a esa zona.

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La Embajada de Estados Unidos en Colombia advierte sobre riesgos de violencia en protestas convocadas en varias ciudades del país - crédito Colprensa
Embajada de Estados Unidos en Bogotá (Colombia) - crédito Colprensa

La Embajada pidió a sus ciudadanos abstenerse de viajar a Malambo, Baranoa, Sabanalarga, Polonuevo, Santo Tomás, Palmar de Varela, Galapa, Puerto Colombia y Sabanagrande. La recomendación incluye medidas básicas de autoprotección, como mantener las puertas de los vehículos aseguradas, no exhibir objetos de valor y evitar la resistencia física ante intentos de hurto.

Municipios y departamentos con restricciones

Las indicaciones locales se suman a la alerta del Departamento de Estado, que mantiene el llamado a “reconsiderar” los viajes a Colombia por factores de orden público. Además de los nueve municipios mencionados en Atlántico, la entidad gubernamental prohíbe explícitamente visitar los departamentos de Arauca, Cauca, Valle del Cauca y Norte de Santander.

La restricción territorial tiene dos excepciones señaladas en el documento: las ciudades capitales de Popayán y Cali. Fuera de esos casos, el organismo norteamericano advierte que los desplazamientos en esas regiones representan un riesgo para sus ciudadanos. También se restringen los movimientos en un radio de 10 kilómetros sobre la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela.

El informe sostiene que la delincuencia callejera es común en el país y advierte que los procesos de investigación policial pueden diferir de los estándares estadounidenses. Por ello, recomienda a los viajeros mantenerse informados a través de medios locales y consultar reportes actualizados antes de realizar desplazamientos.

Las medidas también afectan directamente a empleados del Gobierno de Estados Unidos en Colombia. El documento establece que estos funcionarios tienen prohibido cruzar fronteras terrestres sin autorización, movilizarse en motocicleta o tomar taxis en la calle. Estas limitaciones buscan reducir la exposición a situaciones de inseguridad en áreas consideradas vulnerables.

Riesgos por terrorismo, protestas y emergencias

La alerta también menciona el avance de estructuras vinculadas al narcotráfico en más regiones del país. Según los informes citados por la institución, instalaciones militares, centros comerciales, aeropuertos y zonas turísticas pueden convertirse en posibles objetivos de ataques con artefactos explosivos.

El documento advierte, además, sobre el uso de camiones bomba y drones en zonas apartadas, lo que representa un riesgo adicional para la población civil. Estas amenazas aparecen dentro del panorama de seguridad descrito por el Gobierno estadounidense y explican parte de las restricciones impuestas a sus ciudadanos y funcionarios.

La reorganización territorial del Magdalena Medio busca mejorar la gobernabilidad y la seguridad en una región estratégica para el país; la ciudadanía será protagonista en este proceso - crédito Canva
Mapa de Colombia - crédito Canva

Frente a las manifestaciones políticas, la entidad indicó que las protestas pueden provocar cierres viales sin previo aviso y limitar el acceso al transporte público. La recomendación apunta a evitar desplazamientos innecesarios cuando haya movilizaciones o señales de alteración del orden público.

El informe diplomático incluye también un apartado sobre riesgos naturales. El Departamento de Estado alertó por la actividad volcánica, la frecuencia de eventos sísmicos y la posibilidad de deslizamientos de tierra en terrenos montañosos. Ante ese escenario, sugirió vigilar los reportes del Servicio Geológico Colombiano como medida preventiva.

Con esta actualización, Estados Unidos refuerza sus advertencias de viaje hacia Colombia y delimita con mayor precisión las zonas donde sus ciudadanos deben extremar precauciones o evitar cualquier desplazamiento.

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