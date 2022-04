La FILBo entra en su recta final: conozca la programación destacada para este viernes 29 de abril

Además de literatura hay otras actividades culturales en la Feria del Libro. (Colprensa - Sofía Toscano)

A pesar de la lluvia, los truenos y los relámpagos, miles de personas han acudido a los stands y las charlas que componen la edición 2022 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Desde el pasado 19 de abril, académicos, lectores avanzados y aficionados, estudiantes y decenas de autores nacionales e internacionales se han dado cita en un mismo lugar para hablar de un tema común: la importancia de nutrir el conocimiento a través de la lectura.

Centenares de encuentros donde temas como el conflicto armado, las luchas de género, el reconocimiento de las víctimas de todas las formas de violencia, la moda, la gastronomía, las discusiones ambientales, sociales y políticas y las novedades textuales han estado reunidas alrededor de la literatura, conforman la agenda de la feria que en esta edición, el pabellón del país invitado de honor sigue siendo el atractivo principal.

Ahora, con respecto a la programación de este viernes 29 de abril, Infobae Colombia ha preparado un listado de los eventos destacados, señalando también aquellos que conforman la programación de FILBo Ciudad y la presencia de autores destacados en el recinto ferial de Corferias.

Programación viernes 29 de abril

FILBo ciudad

CULTURAL: La batalla cultural y el socialismo latinoamericano: críticas desde la derecha académica; con Agustín Laje, autor de La batalla cultural: Reflexiones críticas para una Nueva Derecha y Camilo Noguera Pardo.

Hora: 11:00 a. m. a 12:00 p. m.

Lugar: FILBo Ciudad - Universidad Sergio Arboleda

LITERARIO: Conversaciones que le cambiarán la vida Enfermedad y capitalismo.

Anne Boyer conversa con Camilo Hoyos

Hora: 2:00 p. m. – 3:00 p. m.

Lugar: Gimnasio Moderno (carrera 9 #74-99)

CULTURAL: FILBo Cine: Ciclo de cine canadiense – Documental Margaret Atwood: A Word after a Word after a Word is Power

Hora: 4:00 p. m. – 5:30 p. m.

Lugar: Auditorio Porfirio Barba Jacob, Centro Cultural Gabriel García Márquez (calle 11 #5-60)

CULTURAL: La experiencia del ‘más allá’: los casos colombianos

Mado Martínez en conversación con Yoana Arenas

Hora: 5:00 p. m. – 6:00 p. m.

Lugar: Tertulia Librería (carrera 22 # 75-18)

CULTURAL - Presentación de la nueva edición del Diccionario salsero - Salsa Sin Miseria y Santiago Cembrano

Hora: 6:00 p. m.

Lugar: Librería Santo & Seña (carrera 4 # 54A-10)

CULTURAL - FILBo Ciencia: Los números, el lenguaje del universo: una charla de Marcus du Sautoy

Hora: 6:00 p. m. – 7:00 p. m.

Lugar: Planetario de Bogotá (calle 26B #5-93)

FILBo en Corferias

LITERARIO: Pido la palabra por la paz; con Diana Marcela Salas y Laura Oliveros

Hora: 9:00 a. m. a 9:45 a. .

Lugar: FILBo Talleres 2

LITERARIO: Trineo Comunicaciones presenta: Vorágine: dos años de periodismo contracorriente

Hora: 10:00 a. m. a 10:45 a. m.

Lugar: FILBo Talleres 2

CULTURAL: La educación desde la diversidad para la formación de mejores ciudadanos

Hora: 10:00 a. m. a 11:45 a. m

Lugar: Gran Salón Ecopetrol - Sala FILBo A

PROFESIONALES: Cyberbullying y despersonalización: estrategias para la prevención en el contexto familiar y escolar.

Hora: 1:00 p. m. a 1:45 p. m.

Lugar: Gran Salón Ecopetrol - Sala FILBo D

LITERARIO: Presentación de los libros ‘Voces africanas. Raza, identidad, género (colección casa de áfrica)’ y ‘Diccionario de bantuismos’. Coedición estudios afrocolombianos - Casa de África/Sial-Pigmalión

CULTURAL: En honor de nuestras abuelas - Con Garry Gottfriedson, Cynthia Rodríguez e Ingrid Bejerman

Hora: 3:00 p. m. a 3:45 p. m.

Lugar: Carpa Cultural

CULTURAL: Bibliotecas rurales itinerantes: tres años transitando por los caminos, el pensamiento y la palabra en la ruralidad colombiana.

Hora: 4:00 p. m. a 5:45 p. m.

Lugar: Sala José María Vargas Vila

LITERARIO: Presentación del libro ‘Revoluciones’ de Diana Uribe y Alejandra Espinosa

Hora: 6:00 p. m. a 6:45 p. m.

Lugar: Auditorio José Asunción Silva

LITERARIO: ¡Mantengamos prendida la vela del genio Lucho Bermúdez! Con el periodista Gustavo Tatis Guerra

Hora: 6:00 p. m. a 6:45 p. m.

Lugar: Sala Jorge Isaacs

