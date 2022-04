“Por unos particulares no se puede involucrar toda la institucionalidad del Ejército Nacional”: presidente Iván Duque

Pero su intervención sobre lo sucedido en estos dos espacios no terminó ahí, el presidente además reiteró: “Siempre he creído en los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, quien tenga esos delitos que diga toda la verdad, por eso es muy importante hacer esa diferenciación de esas conductas individuales con lo que ha sido siempre el criterio institucional”. Nov 2, 2021. REUTERS/Hannah McKay/

Luego de dos días de audiencias públicas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el presidente de la República, Iván Duque Márquez, se refirió a las declaraciones de los diez exmilitares que confesaron su responsabilidad en crímenes de los mal llamados ‘falsos positivos’, que tuvieron como objetivo aumentar la cifras de muertes en combate y dar resultados positivos por parte de las Fuerzas Armadas.

Ante los medios de comunicación, el mandatario colombiano aseguró que es importante que por unos particulares, no se involucre toda la institucionalidad del Ejército Nacional. “Todas las conductas individuales de miembros de la fuerza pública que deshonren el uniforme, que pasen por encima de la Constitución y la ley, deben ser rechazadas categóricamente”, expresó Duque al ser consultado por las audiencias realizadas el 26 y 27 de abril en Ocaña (Norte de Santander).

Pero su intervención sobre lo sucedido en estos dos espacios no terminó ahí, el presidente además reiteró: “Siempre he creído en los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, quienes cometieron esos delitos que digan toda la verdad, por eso es muy importante hacer esa diferenciación de esas conductas individuales con lo que ha sido siempre el criterio institucional”.

Por último, Duque fue enfático en reiterar que por ese tipo de hechos no se puede generalizar a toda la institución militar. “Claro que estas cosas estremecen y además generan rechazo e indignación. Por eso, también tiene que aplicarse el peso de la justicia, pero es muy importante como país que sepamos diferenciar conductas individuales de lo que ha sido el honor y el servicio histórico de las Fuerzas Militares a nuestro país”, aseguró el primer mandatario.

El teniente coronel (r) Gabriel de Jesús Rincón Amado, integrante de la extinta Brigada Móvil 15 entre 2006 y 2008, indicó este miércoles 27 de abril en la audiencia de la JEP que las ejecuciones extrajudiciales fueron producto de una empresa criminal para aumentar las resultados operacionales, “Con estas falsas operaciones se daba una sensación de seguridad en el Catatumbo. ¡Mentiras! Porque la problemática seguía con su plan criminal”.

Tres de los candidatos que buscan reemplazar a Iván Duque en la Presidencia de Colombia a partir del 7 de agosto, también se expresaron acerca de las confesiones de los exmilitares comparecientes ante la JEP.

El candidato de la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo dijo: ”Esta situación nos tiene que estremecer a todos, nosotros no nos merecemos ese país, los “falsos positivos’” nunca debieron haber ocurrido y debemos garantizar que en ningún escenario vuelvan a ocurrir, el Estado traicionó la confianza de la ciudadanía. Hoy tenemos la obligación de recuperarla, tenemos que sanar las heridas”, sentenció.

Por su parte, el candidato del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, expresó: “Siempre estaré del lado de las víctimas. Aquí hay un hecho más que doloroso y es el tema de los “falsos positivos”. Tiene que existir el castigo más fuerte para estos sinvergüenzas que portaron las armas y los uniformes del Estado, asesinaron a jóvenes indefensos para presentarlos justamente como guerrilleros, eso no es tolerable”, expresó.

Mientas que el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, aseguró que esas decisiones vinieron desde los altos mandos. ”La política de seguridad basada en número de bajas y enemigo interno llevó a personas de la fuerza pública a ser juzgadas por crimen de guerra. Cambiaré la doctrina de seguridad por una humana, donde el delito se vea en su complejidad de causas y los indicadores sean de vida”, expresó el candidato que lidera las encuestas.

