Una nueva reforma tributaria es una “solución facilista”: Duque critica propuestas económicas de candidatos a la presidencia

Sin aludir a un candidato en específico, el mandatario de los colombianos consideró que la idea de poner en práctica una nueva reforma fiscal “no es necesaria” dados los logros que en este rubro alcanzó su gobierno.

Para Duque, el recaudo de 1,8% en sus últimas reformas fiscales así como la presencia de distintos programas sociales, como el de Ingreso Solidario, han mantenido “activa la demanda agregada” en la economía colombiana.

Las declaraciones del presidente fueron entregadas en el pleno de la Asamblea General de Afiliados del Consejo de Empresas Americanas (CEA) que conmemoró 60 años de labores en el continente.

Fue enfático en señalar que propuestas de nuevas reformas tributarias por parte de algunos candidatos a la presidencia de Colombia son “soluciones facilistas, como las que se han escuchado recientemente que buscan siempre aumentar el recaudo a costa el empresario, las cuales pueden borrar con el codo lo que hemos logrado”.

Para el mandatario, la cifra de indicadores sobre pobreza, divulgada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), “es una elocuente demostración, en tan solo un año, en el año 2021, logramos bajar ese 42 al 39%, siendo el país que más se recuperó, en términos de reducción de pobreza en América Latina”.

Cabe recordar que el DANE informó que durante el año 2021, en Colombia, la pobreza monetaria tuvo una leve reducción y llegó a 39,3 %, lo que significó una caída de tres puntos porcentuales frente al 42.5 % registrado en 2020.





No todo es optimismo: Pulso Social indicó que el 60,6% de los colombianos cree que la economía no está bien





A pesar del buen aire presidencial, la encuesta Pulso Social, divulgada por el Dane el pasado martes, no da luces sobre el buen momento de la economía en Colombia. Al preguntar a los colombianos por la situación económica del país en marzo de 2022, el 60,6 % de los encuestados aseguró que era peor con respecto a la vivida en el mismo mes del año anterior; para el 10,2 % era mucho peor.

Sobre la situación económica del país dentro de 12 meses comparada con la actual, el 33,2 % manifestó que será igual y el 31,9 % que será peor. Por otra parte, el 63,2 % de los y las jefes de hogar en las 23 ciudades y áreas metropolitanas sostuvo que en marzo de 2022 no tuvo mayores posibilidades de comprar ropa, zapatos, alimentos, etc., en comparación con la situación económica de hace un año; el 30,5 % tenía las mismas posibilidades y el 6,3 % tenía mayores posibilidades de realizar estas compras.

El 78,1 % dijo que tenía menores posibilidades de que él, ella o alguno de los integrantes del hogar realizará compras de muebles, televisor, lavadora u otros aparatos electrónicos; el 19,4 % reportó que tenía las mismas posibilidades y el 2,5 % dijo que tenía mayores posibilidades de hacer este tipo de compras.

En las 23 ciudades y áreas metropolitanas para octubre de 2021, el 87,2 % de las personas que hacen parte de la jefatura del hogar dijo que él, ella o alguno de los miembros del hogar no tendrán dinero disponible en los próximos 12 meses para salir de vacaciones. El 75,7 % de los encuestados afirmó que no tenía posibilidades de ahorrar parte de sus ingresos y el 7,7 % dijo que no tenía ingresos.

Por otra parte, 43,9 % de las personas jefes de hogar y sus cónyuges en las 23 ciudades y áreas metropolitanas afirmó en marzo de 2022 que la situación económica de su hogar era peor en comparación con la vivida 12 meses atrás; para el 37,7 % era igual. Respecto a la situación económica del hogar dentro de 12 meses comparada con la actual, para el 41,4 % será igual, para el 28,1 %, mejor y para el 23,4 %, peor.





