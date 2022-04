El 60,6 % de los colombianos cree que la economía está peor que en 2021

FOTO DE ARCHIVO. Los colombianos han visto la disminución de su poder adquisitivo en los últimos meses. REUTERS/Luisa González

El Dane presentó este martes 26 de abril la Encuesta Pulso Social, donde se revela la situación de los colombianos en varios aspectos como la economía y la salud. Al preguntarles por la situación económica del país en marzo de 2022, el 60,6 % de los encuestados aseguró que era peor con respecto a la vivida en el mismo mes del año anterior; para el 10,2 % era mucho peor.

Sobre la situación económica del país dentro de 12 meses comparada con la actual, el 33,2 % manifestó que será igual y el 31,9 % que será peor. Por otra parte, el 63,2 % de los y las jefes de hogar en las 23 ciudades y áreas metropolitanas sostuvo que en marzo de 2022 no tuvo mayores posibilidades de comprar ropa, zapatos, alimentos, etc., en comparación con la situación económica de hace un año; el 30,5 % tenía las mismas posibilidades y el 6,3 % tenía mayores posibilidades de realizar estas compras.

El director de la entidad, Juan Daniel Oviedo, explicó este fenómeno y por qué los hogares colombianos ven como empeoramiento de la situación económica actual su falta de poder adquisitivo.

El componente inflacionario, la incertidumbre política y el efecto que el componente inflacionario pueda tener sobre la generación de empleo, lo que nos muestra es que los hogares, al ver disminuido su poder adquisitivo, empiezan a evaluar como un empeoramiento lo que están viviendo hoy frente a hace doce meses

Así mismo, el 78,1 % dijo que tenía menores posibilidades de que él, ella o alguno de los integrantes del hogar realizará compras de muebles, televisor, lavadora u otros aparatos electrónicos; el 19,4 % reportó que tenía las mismas posibilidades y el 2,5 % dijo que tenía mayores posibilidades de hacer este tipo de compras.

En las 23 ciudades y áreas metropolitanas para octubre de 2021, el 87,2 % de las personas que hacen parte de la jefatura del hogar dijo que él, ella o alguno de los miembros del hogar no tendrán dinero disponible en los próximos 12 meses para salir de vacaciones. El 75,7 % de los encuestados afirmó que no tenía posibilidades de ahorrar parte de sus ingresos y el 7,7 % dijo que no tenía ingresos.

Por otra parte, 43,9 % de las personas jefes de hogar y sus cónyuges en las 23 ciudades y áreas metropolitanas afirmó en marzo de 2022 que la situación económica de su hogar era peor en comparación con la vivida 12 meses atrás; para el 37,7 % era igual. Respecto a la situación económica del hogar dentro de 12 meses comparada con la actual, para el 41,4 % será igual, para el 28,1 %, mejor y para el 23,4 %, peor.

Inflación afecta el bolsillo de los más pobres

El aumento de la inflación en Colombia, que según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) fue del 8,53 % en marzo pasado, ha afectado el poder adquisitivo de los colombianos en los últimos tiempos. Con los precios de muchos alimentos por las nubes, cada vez es más difícil comprar la misma cantidad de productos que en periodos anteriores.

Según los reportes oficiales de la entidad sobre el Índice de precios al consumidor (IPC), entre enero y marzo de este año, la categoría de alimentos y las bebidas no alcohólicas siguió impulsando la inflación, al registrar un incremento del 10,22 % en los precios al consumidor durante el primer trimestre, siendo la papa, el producto cuyo costo más aumentó: 54,68 %.

Al tubérculo le siguió la cebolla como uno de los alimentos que mayor alza en su precio ha tenido en lo corrido del año. La carne, pollo, hortalizas, frutas, cereales, huevos y procesados también aumentaron su valor, de acuerdo con el mencionado informe.

Camilo Herrera, director de Raddar, una firma especializada en análisis de consumo, confirmó estos indicativos: “Una buena cantidad de los hogares colombianos han reducido de manera importante su capacidad de comprar frente al año pasado”.

