Ministro del Interior cuestionó a Sergio Fajardo: “Si no participa del proceso, ¿cómo va a decir que se violaron garantías?”

Colombian Interior Minister Daniel Palacios speaks during a meeting of electoral guarantees, in Bogota, Colombia March 22, 2022. REUTERS/Luisa Gonzalez

Al ministro del Interior, Daniel Palacios, no le gustó que el candidato presidencial Sergio Fajardo desistiera de ir a la Comisión de Garantías Electorales que se celebró este miércoles 20 de abril en las instalaciones de la cartera.

Cuando se acabó el evento, el jefe de dicha entidad dijo que desde el Gobierno nacional lamentaban que el aspirante de Centro Esperanza no asistiera al evento que propende por dar garantías a quienes buscan suceder a Iván Duque, luego de las irregularidades del pasado 13 de marzo en las elecciones legislativas.

“Precisamente lo que se está construyendo en consenso con ellos, la mejor garantía para el proceso democrático, es el consenso y el trabajo con los partidos. Por eso nosotros hoy lamentamos que la campaña de Sergio Fajardo no haya asistido a esta Comisión Nacional de Garantías Electorales, teniendo en cuenta que somos una comisión precisamente está diseñada para que dentro de la institucionalidad los partidos y las campanas puedan expresar todas las objeciones , quejas, reclamos y recomendaciones que tengan frente al proceso electoral”, expresó Daniel Palacios.

Sergio Fajardo no asistió al debate en la FILBo ni a la mesa de garantías de MinInterior. REUTERS/Luisa Gonzalez

El funcionario no dejó pasar desapercibidas las críticas de Fajardo, quien aseguró que el gobierno Duque no tiene “la autoridad moral” para brindarle garantías a quienes se disputan la Presidencia. Para Palacios, esas declaraciones le hacen daño al país.

“Obviamente hay posiciones que son contrarias a las del Gobierno, donde haya partidos de oposición siempre expresaran una reserva frente al Gobierno”, afirmó el ministro, quien recordó que cuando Fajardo compitió en 2018 por ganar la Presidencia, no le puso problema al exfiscal Fernando Carillo, quien adelantó reuniones similares a las que su cartera hoy convocaba.

“No está bien y hace daño que un candidato presidencial ponga en duda la institucionalidad y la independencia de los órganos de control […] Él no tiene que querer al Gobierno, ni aprobar sus políticas para venir a un espacio que está diseñado para poder hablar de cómo mejorar nuestra democracia”, afirmó Palacios.

Antes de terminar sus críticas contra el postulante de la Coalición Centro Esperanza, el funcionario del Ejecutivo dijo que seguiría invitando a Fajardo a que asista a esas charlas dado que, “si él no participa del proceso cómo va a decir que se le violaron las garantías. Si no viene acá y no manifiesta cuáles son sus dudas, pues difícilmente podrá decir que no se incluyó”, aseveró el funcionario.

Los comentarios de Daniel Palacios se dan luego de la carta que envió el candidato presidencial este miércoles, donde gradeció la invitación que le extendieron y anunció su decisión de “no asistir y no delegar en nadie la vocería de mi campaña en esa reunión”, argumentando que la comisión no tiene autoridad moral ni política “para ofrecer las garantías mínimas que debería tener este debate electoral”.

El exgobernador de Antioquia dio tres argumentos para no presentarse a dicha reunión. El primero fue la modificación a la Ley de Garantías Electorales, “que infortunadamente fue acogida por las mayorías de Senado y Cámara”.

“Gracias a esa iniciativa ustedes han suscrito cientos de convenios interadministrativos con alcaldes y gobernadores en pleno debate electoral. Los resultados de ese exabrupto se vieron en el más reciente encuentro de la Federación Nacional de Municipios en el que un grupo de alcaldes le ofrecía votos al candidato Federico Gutiérrez”, dijo Fajardo en su carta.

En segundo lugar, el matemático reprochó que el presidente Iván Duque aproveche cada micrófono abierto que tiene para comentar las propuestas de los candidatos “en una abierta y temeraria participación en política, sin que la señora procuradora se haya dignado a recordarle que la Constitución se lo prohíbe”.

Finalmente, Fajardo recordó que Margarita Cabello Blanco, actual procuradora General de la Nación, fue ministra de Justicia durante el gobierno de Duque antes de asumir su puesto actual en el organismo de control. “Por lo tanto, no goza de la independencia que debería tener un organismo de control. Su silencio ha sido elocuente”, dijo el candidato.

SEGUIR LEYENDO: