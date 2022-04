Rusia responsabilizó a Colombia de “agudizar” las tensiones entre las dos naciones; y le pidieron al gobierno Duque no “destruir”

Gobierno de Vladimir Putin acusa al de Iván Duque de causar tensiones entre ambos países. Fotos: Colprensa.

No cesan los enfrentamientos entre los gobiernos de Vladimir Putin en Rusia y el de Iván Duque en Colombia. Esta vez, la Embajada rusa en nuestro país emitió un vehemente comunicado donde expresaron su preocupación por las recientes declaraciones del primer mandatario que pondrían en riesgo las relaciones diplomáticas de ambas naciones.

Según dio a conocer la entidad dirigida por el embajador de Rusia en Colombia, Nikolay Tavdumadze, se sienten “preocupados” al ver que el Gobierno nacional busca “agudizar artificialmente” las tensiones entre ambos pueblos, de cara a la invasión que Putin ordenó a Ucrania.

“La premeditada línea de generar y/o agudizar artificialmente tensión en las relaciones colombiano-rusas con el fin de perjudicarlas contradice a los intereses fundamentales de nuestros dos pueblos unidos”, expresó el embajador Tavdumadze en declaraciones difundidas a través de Twitter por la embajada del país euroasiático.

El diplomático de ese país advierte que los principales responsables de la crisis serán los estudiantes colombianos que viven en Rusia y son beneficiarios de las becas que ese gobierno les entrega. “Cabe señalar también, que esa línea miope además afecta directamente los intereses de unos miles de colombianas y colombianos jóvenes que actualmente estudian en Rusia, inclusive en el marco del programa gubernamental vigente ya por muchos años de prestación de becas gratuitas para extranjeros”, dice la comunicación.

Es más, aseguran que “las relaciones económico-comerciales tampoco salen ganando”, por lo que enviaron una dura exhortación a los líderes políticos del país cafetero, en este caso, al gobierno de Iván Duque, quien recientemente calificó de “genocidio” las acciones de Rusia contra el pueblo ucraniano.

“¡Ojalá que los responsables por tomar decisiones políticas en Colombia no opten por destruir lo que se viene construyendo durante decenios!”, recomendó el embajador del gobierno Putin, quien recordó que esa nación no tiene ninguna injerencia en los procesos electorales del país.

Es más, recordaron el enfrentamiento que sostuvo Duque con el embajador de Rusia ante la ONU Vasiliy Nebenzya, en el marco del Consejo de Seguridad, donde la nula implementación del acuerdo de paz fue foco de críticas por parte del diplomático, lo que no pasó desapercibido por el jefe de Estado.

“Nuestra misión diplomática actuando de buena voluntad no cansa de repetir que, contrario a las invenciones malintencionadas, Rusia no ha intervenido, ni tiene intención de intervenir en los procesos políticos de Colombia. Nuestra posición como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU respecto al proceso de implementación de los Acuerdos de Paz en Colombia es de principios y carece de intereses de coyuntura política. (...) Expertos y la prensa en Colombia no objetaron los contratiempos y faltas en el proceso de paz expuestos por mi colega en la ONU”, señaló el embajador Tavdumadze.

Embajador de Rusia en la ONU, Vasily Nebenzya arremetió contra el presidente Iván Duque. Fotos: Reuters.

Antes de finalizar el pronunciamiento, la Embajada de Rusia en Colombia justificó la agresión a Ucrania, explicó algunos de los motivos por los que invadieron esa nación y se mostraron positivos de que pronto cese la violencia que ocurre en ese país desde hace más de dos meses y que ha estado en el ojo del mundo. “Aquí en la Embajada nosotros, como todo el mundo, abrigamos la esperanza de que esta situación difícil, que cuesta vidas humanas, se acabe más pronto posible por medio de un acuerdo entre las partes en conflicto”, concluyó.

Los comentarios del diplomático de Putin se suman a las que su colega ruso en la ONU Vasiliy Nebenzya dio a conocer el pasado 12 de abril ante la ONU, donde calificó de “poco productivo” al gobierno de Iván Duque.

“Colombia no es un país normal, seguimos muy de cerca lo que ocurre en el país y nosotros estamos inquietos porque su administración sistemáticamente evitado mencionar el acuerdo definitivo de paz y en lugar de ello ha preferido hablar del programa de paz basado en la legalidad; este programa no fue aprobado por el Consejo de Seguridad y no lo acordó la segunda parte en el acuerdo definitivo”, señaló el representante de Rusia”, dijo Nebenzya, que desató la reacción del presidente colombiano.

