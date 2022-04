Sergio Fajardo no asistió al debate en la FILBo ni a la mesa de garantías de MinInterior

El candidato es asistente asiduo a los debates y ya había confirmado su asistencia al de la FiLBo. REUTERS/Luisa Gonzalez

El candidato a la Presidencia de Colombia por la Coalición de la Esperanza, Sergio Fajardo, brilló por su ausencia en dos eventos a los que fue invitado este miércoles 20 de abril: la Comisión de Garantías Electorales, convocada por el Ministerio del Interior, y el debate presidencial con énfasis en gestión cultural, organizado por la Alcaldía Mayor en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FiLBo 2022).

A primera hora del miércoles, el exalcalde de Medellín y gobernador de Antioquia había anunciado su participación en el debate como parte de su agenda pública. No obstante, el candidato Fajardo no pudo regresar de Villavicencio (Meta), ciudad en la que está luego de haber cumplido agenda allí y en los municipios de Restrepo, Cumaral y Acacías.

“Desafortunadamente, por razones de mal tiempo, no hemos podido salir desde Villavicencio para Bogotá. Lamento mucho no poder participar en el debate de la FiLBo. Es un tema que me interesa a mí profundamente y con el que he trabajado como alcalde, como gobernador: el tema de la cultura y, por supuesto, el del desarrollo regional y el papel para la construcción de nuestro país”, aseguró Fajardo, quien es un asiduo asistente de este tipo de encuentros.

Además de Fajardo, otro gran ausente en este encuentro fue el candidato presidencial del movimiento Pacto Histórico, Gustavo Petro. Según su equipo de comunicaciones, el aspirante de izquierda estuvo este martes en Buenaventura y manejará una agenda privada este miércoles. El resto de los aspirantes en el tarjetón sí asistieron: Íngrid Betancourt, Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández, Enrique Gómez, Luis Pérez y John Milton Rodríguez.

Por otro lado, el candidato recibió una invitación del Ministerio del Interior y la Procuraduría General de la Nación para asistir a la próxima sesión de la Comisión Nacional de Garantías Electorales, organismo de contingencia que se creó por los alegatos de fraude de algunos sectores políticos tras las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo.

Mediante un comunicado dirigido al ministro del Interior, Daniel Palacios, Fajardo agradeció la invitación que le extendieron y anunció su decisión de “no asistir y no delegar en nadie la vocería de mi campaña en esa reunión”, argumentando que la comisión no tiene autoridad moral ni política “para ofrecer las garantías mínimas que debería tener este debate electoral”.

El candidato dio tres argumentos para no presentarse a dicha reunión. El primero fue la modificación a la Ley de Garantías Electorales, “que infortunadamente fue acogida por las mayorías de Senado y Cámara”.

“Gracias a esa iniciativa ustedes han suscrito cientos de convenios interadministrativos con alcaldes y gobernadores en pleno debate electoral. Los resultados de ese exabrupto se vieron en el más reciente encuentro de la Federación Nacional de Municipios en el que un grupo de alcaldes le ofrecía votos al candidato Federico Gutiérrez”, dijo Fajardo en su carta.

En segundo lugar, el matemático reprochó que el presidente Iván Duque aproveche cada micrófono abierto que tiene para comentar las propuestas de los candidatos “en una abierta y temeraria participación en política, sin que la señora procuradora se haya dignado a recordarle que la Constitución se lo prohíbe”.

Finalmente, Fajardo recordó que Margarita Cabello Blanco, actual procuradora General de la Nación, fue ministra de Justicia durante el gobierno de Duque antes de asumir su puesto actual en el organismo de control. “Por lo tanto, no goza de la independencia que debería tener un organismo de control. Su silencio ha sido elocuente”, dijo el candidato.

Según la agenda entregada por su equipo de comunicaciones, Fajardo también iba a asistir este miércoles a un encuentro con representantes y militantes del Partido Liberal, que tendría lugar en el Centro de Eventos YMCA al final de la tarde. Dada la situación climática, Fajardo tampoco asistirá a ese encuentro.

