Gustavo Petro no asistirá a debate pensional de Asofondos

En la tarde del 22 de abril tendrá lugar de manera presencial el Congreso Internacional FIAP Asofondos 2022, en el Hotel Hilton de la ciudad de Cartagena. En el marco de este encuentro se realizará un debate con los candidatos que aspiran a llegar a la Casa de Nariño para el periodo 2022 - 2026.

El presidente de Asofondos, gremio de las administradoras de fondos de pensiones, Santiago Montenegro, afirmó que Gustavo Petro será el único candidato a la Presidencia de la República que no asistirá al debate pensional. “Al doctor Petro lo invitamos a este congreso al igual que hace cuatro años para dar un debate sobre el tema pensional, yo mismo lo llamé”, dijo el presidente de Asofondos.

A menos de 40 días para la primera vuelta presidencial, el candidato del Pacto Histórico no hará presencia en un debate que gira en torno a una de sus propuestas más controversiales: Las pensiones.

Según el senador, si llegara a ganar la Presidencia de la República, en un principio no eliminaría los fondos privados de pensión, sino que se crearía un buen “sistema mixto y complementario”, donde los cotizantes que tengan más de cuatro salarios puedan entrar sin problema. Este anuncio lo hizo en el debate que realizaron El Tiempo y Semana, donde también participaron los demás candidatos del Pacto Histórico, días antes de las consultas interpartidistas del pasado 13 de marzo.

Montenegro afirmó que conoce a Gustavo Petro desde hace más de 24 años y que incluso trabajaron juntos en una campaña política de Noemí Sanín. El presidente de la agremiación reiteró que, “infortunadamente no sabemos por qué no vino. Este es el espacio para debatir, pero pues ya tomó la decisión y no va a venir, los otros candidatos confirmaron todos”, añadió.

Así las cosas, será el único que no asistirá a este debate, pues asistirán Ingrid Betancourt (Verde Oxígeno), Rodolfo Hernández (Candidato por firmas), Sergio Fajardo, (Coalición Centro Esperanza), Federico Gutiérrez, (Coalición Equipo por Colombia) y Enrique Gómez, (Salvación Nacional).

Según reveló W Radio, el motivo por el cual Petro no asistirá a dicho debate, es que tiene suspendida su presencia en este tipo de espacios y en conversatorios y, además, tendría un evento en plaza pública este viernes.

Otra de las anécdotas que confesó el líder gremial fue que, “cuando salí de Planeación Nacional al terminar el gobierno de Álvaro Uribe, Petro hizo una declaración pública en la que dijo que lamentaba la salida del doctor Montenegro, uno de los mejores funcionarios del gobierno. Yo lo llamé y le dije que gracias por el halago”.

Por último, Montenegro se refirió al tipo de campaña que realiza el exalcalde de Bogotá, la cual calificó de populista y dijo que, “es una narrativa que tiende a dividir a la sociedad en dos mitades. Es como buscar un culpable de lo que pasa y ha existido desde tiempos inmemoriales y es lo que está pasando en nuestro país, en lugar de dar un debate ordenado y con cifras”.

Otro de los aspectos que ha mencionado el candidato del Pacto Histórico respecto al sistema pensional, “es que Colombia debe cambiar, pues el país lo que tiene es un sistema de utilidades bancarias. Para que el país tenga un sistema sólido, especialmente para los mayores, se debe reformar el sistema, pero no se necesita subir la edad pensional”.

