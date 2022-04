Reviven antiguos trinos de Katherine Miranda donde explicaba por qué “se divorció” de Gustavo Petro

Desempolvan trinos de Katherine Miranda contra Petro luego anunciarse su llegada al Pacto Histórico / Captura de pantalla

La adhesión de la representante a la Cámara, Katherine Miranda, a la campaña presidencial de Gustavo Petro, no pasó desapercibida por la opinión pública. En las últimas horas le sacaron a relucir varios de sus antiguos pensamientos sobre el también líder de la Colombia Humana.

Miranda entrará a compartir la jefatura de debate del candidato con Alfonso Prada; hechos que fueron cuestionados desde un sector de la política, que le recordaron a Miranda que años atrás hasta aseguraba que Petro había desfalcado a Bogotá cuando la gobernó.

“¡Alcaldía de Gustavo Petro le hizo perder a Bogotá cerca de 300 millones de dólares!”, señaló Miranda en junio de 2017.

Y no fueron los únicos trinos que los internautas desempolvaron de la representante de Alianza Verde. En las publicaciones del pasado de la hoy congresista más votada en la Cámara por Bogotá hay comentarios donde señala de machista, mentiroso y hasta de incoherente a Petro.

“Sus actuaciones son realmente machistas. Cree que las mujeres no somos capaces de hacer cosas por sí solas?”; “Petro le pido respeto por mi proceso de años como defensora de la paz”; “Mi divorcio con Petro es por mentir en construcción de colegios y jardines, transmilenios rosados y rumba extendida”, fueron algunos de los comentarios que Miranda lanzaba contra Petro y su administración en la capital de la República.

Miranda / Twitter

Miranda / Twitter

Pues bien, toda esa controversia tampoco pasó desapercibida por la prensa, que la consultó sobre su adhesión al jefe del Pacto Histórico y la preguntó por qué, hasta hace unos años, cuestionaba con tanta vehemencia a Petro y ahora se le unía en su tercer intento por ser presidente de Colombia.

“La verdad nosotros amigos de Gustavo Petro nunca hemos sido. De hecho, no hemos pertenecido a la misma corriente política ni al mismo partido, pero así como lo hizo Antanas Mockus hace cuatro años en segunda vuelta, que a pesar de las enormes diferencias que tenemos, logramos aceptar las cosas buenas que tiene el contrincante, pues así mismo lo hemos hecho nosotros ahora”, aseguró Katherine Miranda en diálogo con la emisora BluRadio.

Es más, destacó el talante del aspirante progresista que lidera todas las intensiones de voto y dijo los motivos por los que le confió no solo su voto, sino también la oportunidad de trabajar junto a él en su carrera por suceder a Iván Duque.

“Hace cuatro años lo apoyamos en segunda vuelta y hoy he tomado la decisión de apoyarlo en primera vuelta porque siento que es en estos momentos la única persona que es capaz de derrotar al uribismo y las estructuras de poder que siempre nos han gobernado”, dijo Miranda.

Hace algunos años @MirandaBogota criticaba la gestión de @petrogustavo en la alcaldía de Bogotá y hoy es su jefa de debate, esto nos dijo al respeto👇🏼 pic.twitter.com/eHTsduV2q0 — Camila Zuluaga (@ZuluagaCamila) April 19, 2022

Por ahora, Gustavo Petro solo le ha agradecido a la congresista verde su unión a su candidatura pero no ha dicho nada sobre los polémicos comentarios que su hoy copartidaria le votaba en años anteriores.

El anuncio de la congresista del partido del girasol, de que se unía a Petro, se dio en un video de su cuenta de Twitter, donde aseguró que, aunque no quería contarle al país por quién votaría en primera vuelta, la coyuntura actual la llevaba a revelar sus intereses electorales.

“Había tomado la decisión de no anunciar mi voto, había tomado la decisión de no participar en campaña. Pero las circunstancias que hoy enredan todas las campañas políticas, las mentiras y las traiciones me obligan a tomar una posición clara en estas elecciones. Mi nombre es Katherine Miranda y quiero que Gustavo Petro sea mi presidente”, señaló Miranda.

El aspirante del Pacto Histórico le agradeció a su nueva jefa de debate y dijo que juntos harán posible el cambio que Petro quiere para el país. “Gracias Katherine, por tu apoyo y el de tu electorado. Sé que contigo vamos a cambiar a Colombia por la vida”, expresó el postulante, que actualmente sigue liderando las encuestas para la intención de voto a la Presidencia.

SEGUIR LEYENDO: