El video que probaría que Freddy Rincón iba conduciendo la camioneta en que se accidentó

Una cámara de un establecimiento comercial en Cali registró el momento en que Rincón (camiseta blanca) toma el volante de la camioneta en la que sufrió el accidente contra un bus del MÍO / (Twitter: @ELTIEMPO)

La Fiscalía General de la Nación hizo pública una cinta audiovisual de un establecimiento comercial que habría registrado el momento preciso en que Freddy Rincón decide conducir la camioneta envuelta en el accidente que derivó en su muerte el 13 de abril.

Aunque no es clara la hora en la que fue grabado el video y si posteriormente hubo un cambio de conductores en el automotor involucrado en el accidente, las imágenes muestran a Rincón Valencia usando una camiseta de color blanco y departiendo con varias personas.

Al lado de Rincón se aprecia la presencia de una mujer joven que lleva pantalones cortos. Se abrazan y él se sube en el lugar del conductor de la camioneta. Las mujeres, por su parte, se suben por la parte trasera del automóvil, mientras un hombre, aparentemente, se les acerca por la ventana a pedirles dinero, pero Rincón emprende el recorrido.

Fiscal recopila pruebas que demostrarían que Freddy estuvo manejando en la madrugada del 11 de abril

En la noche de este miércoles 20 de abril, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, dio a conocer que la muerte del exjugador e ídolo de la selección Colombia en Cali se produjo mientras él conducía la camioneta Ford de placas UGR 410 en la madrugada del 11 de abril.

Estas fueron las palabras de Barbosa directamente desde la sede del ente investigador en Medellín:

El vehículo en el que se transportaba Freddy Rincón era conducido por él. A esta conclusión se llegó soportada en los forenses de Medicina Legal, en los estudios técnicos y corroborada por los testigos que se encontraban dentro del vehículo, así como las cámaras de seguridad de la zona

Lo que el ente investigador tenía en su expediente sobre el accidente de Rincón era la identidad de una mujer, María Manuela Patiño, quien salió ilesa y se fue por sus propios medios del lugar; el testimonio de otra, Lorena Cortés, que asegura que Rincón iba manejando, así como la versión de testigos de que había al menos dos personas más en la camioneta modelo 2015 que tenía el Soat vencido y tres multas por exceso de velocidad.

Cabe resaltar que durante el momento del choque, las cámaras de seguridad, ubicadas sobre la calle 5 con carrera 34, cerca al estadio Olímpico Pascual Guerrero, captaron el momento exacto en el que la camioneta se estrella de manera violenta contra el bus del MÍO, exactamente cuando el reloj digital marcaba las 4:30 a. m. de 11 de abril y posteriormente cuando dos personas se estarían bajando de la camioneta, segundos después del fuerte choque, procediendo así a tomar un servicio de taxi.

Paramédico asegura que Freddy Rincón estaba en el asiento del conductor

En diálogo con Noticias RCN, uno de los protagonistas del rescate del exjugador de la selección Colombia contó que en sus funciones como paramédico vio al exfutbolista sentado en el asiento del conductor.

El rescatista confesó que cuando llegaron no sabían quién era la persona que estaba a bordo del automóvil, hasta que la gente alrededor comenzó a decir que era Freddy. Así relató cómo socorrieron al exdeportista:

En ese momento cuando llegamos ya la puerta estaba abierta, la puerta del conductor donde estaba él y al lado había una muchacha ¿qué más había? solamente se activaron los airbags de los lados los laterales. La gente dice “saquen a Freddy Rincón, saquen a Freddy Rincón”, entonces ahí ya procedemos hacer la extracción del vehículo de la parte del conductor cuando ya tenía varias complicaciones como trauma de tórax cerrado, trauma craneoencefálico

El rescate de Rincón para su traslado al centro médico duró aproximadamente diez minutos, además, al Coloso de Buenaventura le pusieron un inmovilizador de cuello y tabla de medio dorso.

Además, el testimonio del paramédico que declaró ante la Fiscalía General de la Nación, da cuenta de que en el asiento del pasajero había una mujer que yacía inconsciente:

En el momento en que abordamos el vehículo ella está inconsciente, ya a los segundos después de estar haciendo extracción de Freddy, ella reacciona; abre los ojos, pero está callada todavía no entra como en sí

El paramédico también señaló que cuando estaba efectuando el rescate, él no sintió olor a licor en el exfutbolista y que en el carro no se veían botellas o latas de bebidas embriagantes. No obstante, en estos momentos el Cuerpo Técnico Investigativo de la Fiscalía todavía está analizando las respectivas pruebas de alcoholimetría para dar un dictamen actualizado de la situación.

