Polémica por propuesta de Brigitte Baptiste de que una mujer dirija la selección de Colombia

Fotografía de archivo fechada el 28 de agosto de 2019 donde aparece la bióloga colombiana Brigitte Baptiste mientras posa en entrevista con Efe, en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

A través de un comunicado de prensa, en la tarde de este lunes, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunció que Reinaldo Rueda dejó la dirección técnica de la selección de Colombia. Esta decisión fue tomada luego de que la ‘tricolor’ no clasificara al Mundial de Catar 2022.

“El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol en su reunión ordinaria llevada a cabo el día de hoy, se acordó con el profesor Reinaldo Rueda, su desvinculación al cargo de director técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores, al igual que su cuerpo técnico”, indicó la entidad a través de un comunicado oficial.

La institución deportiva también envió sus muestras de agradecimiento para el entrenador caleño, quien había asumido como técnico de la ‘tricolor’ en enero de 2021. “En este sentido, le expresamos al profesor Rueda y a sus colaboradores, nuestros más sinceros deseos de éxito en su devenir laboral y en sus proyectos personales, no sin antes manifestar, asimismo, nuestro reconocimiento por su dedicación y trabajo”.

Con respecto al sucesor de Rueda, la FCF puntualizó que “analizará y evaluará las opciones existentes” para determinar quién será el nuevo técnico del combinado ‘cafetero’ “en el futuro próximo”.

Por otra parte, Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol habló en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio por primera vez luego de que Colombia se quedara por fuera la Copa del Mundo tras terminar en el sexto puesto de la Eliminatoria Sudamericana con 23 puntos.

“Se termina en ciclo, un periodo que no fue exitoso, todos apuntábamos en su cabeza a clasificar y el proyecto no se logró, y este lunes, de común acuerdo, y más por decisión casi de él, quedó terminada la relación con Rueda, agradeciéndole todo lo que hizo, los esfuerzos que se hicieron, pero en lo deportivo no se lograron los objetivos que teníamos y fue doloroso, porque se trata de un gran ser humano y no es fácil tomar estas decisiones”, explicó Jesurún.

La salida de Reinaldo Rueda encendió las redes sociales, pues desde diferentes sectores del país han opinado sobre el trabajo del entrenador vallecaucano y el rendimiento de los cafeteros en la fase clasificatoria para la Copa del Mundo. De hecho, Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN, desató un gran debate en redes sociales tras opinar sobre quién debería llegar a la dirección de la escuadra nacional.

“Llegó el momento de pensar en una mujer para dirigir la selección masculina de fútbol en Colombia”, escribió Baptiste a través de su cuenta oficial de Twitter. Este trino causó todo tipo de comentarios, pues varios cibernautas apoyaron la su propuesta, pero otros la cuestionaron debido a que aún no hay un grupo de mujeres que cumplan con las exigencias de una dirección técnica, la cual debe cumplir con un número de requisitos y de buenos resultados.

“¿Tiene un nombre? No tiene sentido el tema sino hay candidatas. Es como decir que el técnico debe ser italiano porque ganaron la Copa Europa. Se necesita un técnico que aproveche la camada de delanteros. Y, ante todo, que lidere un proceso a todo nivel. Sea hombre o mujer”, se puede leer en uno de los comentarios.

SEGUIR LEYENDO: