Margarita Rosa de Francisco reveló lo que le gusta de Federico Gutiérrez: “¡Ay, me caso!”

Margarita Rosa de Francisco ha sido una de las principales defensoras de la candidatura de Gustavo Petro a la Presidencia. A la reconocida actriz y presentadora colombiana se la ha visto muy activa durante el periodo electoral en el país, siendo motivo de críticas por extresar su postura política.

Hace algunas semanas, De Francisco respaldó la candidatura vicepresidencial de Francia Márquez en el Pacto Histórico, y así lo hizo saber a través de una columna de opinión que publicó en su portal web ‘Margarita va sola’. Allí destacó a la lideresa social y cuestionó a otros políticos colombianos con mayor experiencia en cargos públicos.

“Yo no veo a Francia preparada para robarse una playa ni para actuar como lo han hecho los preparados que han ocupado ese puesto y todos los que exigen alta responsabilidad ética. No la veo preparada para someterse a lo que Petro le imponga. No la veo preparada para ser condescendiente ni para echarle cepillo a nadie ni para seguir usando un lenguaje mohoso y patriarcal”, sostuvo en su espacio digital.

Sin embargo, más allá de estos respaldos, la vallecaucana sorprendió a sus seguidores con una publicación en su cuenta de Twitter donde resaltó una cualidad de Federico Gutiérrez, candidato presidencial del Equipo por Colombia. “Si hay algo chévere, es el hablado de Federico [Gutiérrez]. Lo que sería ese hablado sabroso con otro contenido. ¡Ay, me caso!”, expresó.

El trino provocó toda clase de reacciones entre los usuarios. Uno de los primeros en pronunciarse fue el presentador Sergio Barbosa, quien le respondió: “Pillada! Te gustan los neas”. Ante ello, la actriz colombiano respondió con un emoji mostrando los dientes.

“Margarita, ese hablado de FICO no es para nada sabroso”, “el acento de Fico es de ñero”, “no es solo el hablado, son sus ideas, su capacidad, su sencillez, su honestidad y las infinitas ganas que tiene de trabajar por este país”, indicaron otros internautas.

El pasado lunes, Gustavo Petro y Francia Márquez firmaron un acuerdo en la Notaría 17 de Bogotá en el que se comprometieron a no expropiar en caso de que ganen las elecciones presidenciales. “Ante notario y en documento público bajo gravedad de juramento-si incumplo sería delito-, me comprometo ante el pueblo que, respetando la Constitución y la ley, no habrá ningún acto de expropiación contra ningún bien de los colombianos en mi gobierno”, indicó el candidato del Pacto Histórico durante el evento.

Margarita Rosa de Francisco, por ejemplo, destacó la firma del documento de cara a la primera vuelta presidencial: “Qué importante este hecho para los que respetamos la propiedad privada y no nos interesa el modelo comunista”.

Francia Márquez denunció nuevos actos racistas en su contra:

“Mientras estaba almorzando recibí una llamada, la contesté, pregunté a quién necesita y me respondieron que a ‘King Kong’”: este es el relato que la actual candidata a la vicepresidencia por el Pacto Histórico divulgó en un evento proselitista en Boyacá.

Márquez, quien ha sido víctima de otros episodios similares durante el fragor de la contienda electoral, recibió el apoyo del auditorio, en donde expuso el plan de gobierno con el que el Pacto Histórico compite por la presidencia de la República.

“Eso a mí no me quita la fuerza. Eso no me desanima. Por supuesto, eso duele, eso lastima, eso hiere, porque el racismo mata, así como el machismo mata en este país. La pregunta es qué estaba pensando esa persona que estaba detrás del teléfono. Esa persona está dañada y lastimada en su ser”, puntaulizó la candidata vicepresidencial, provocando aclamaciones y vítores por parte de los asistentes.

