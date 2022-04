Así fue como Francia Márquez y Gustavo Petro se comprometieron a no expropiar en caso de llegar a la Presidencia

Foto de archivo. El candidato presidencial colombiano Gustavo Petro y su candidata a la vicepresidencia Francia Marquéz levantan las manos después de inscribir sus candidaturas en la Registraduría Nacional en Bogotá, Colombia, 25 de marzo, 2022. REUTERS/Mariano Vimos NO REVENTAS NO ARCHIVOS

Francia Márquez subió a sus redes sociales un video en donde queda evidenciado su compromiso con Colombia de no expropiar bienes a los ciudadanos ante una eventual llegada a la Casa de Nariño.

El día martes Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial, Márquez, decidieron demostrarle al país sus intenciones y acabar con lo que ha venido siendo una de sus mayores críticas por parte de sus opositores políticos, la supuesta expropiación a la que Petro como líder de izquierda le haría a los colombianos.

Ante eso el dúo decidió realizar un compromiso por escrito y ante notaría para dar un parte de tranquilidad a los ciudadanos que piensan que dicha posibilidad exista en caso de que llegue Petro a ser presidente.

En el video se puede escuchar leer el documento a Francia en donde luego de decir su nombre completo continúa: “me comprometo bajo la gravedad de juramento, bajo la ley y bajo el respeto profundo hacia la constitución y la ley, como vicepresidenta de todos los colombianos, no expropiaré las riquezas y bienes de sus propietarios, no expropiaré, no voy a expropiar nada ni a nadie”.

“Ante la notaria 17, firmamos un documento, en donde nos comprometemos con Colombia a que NO EXPROPIAREMOS A NADIE”, puso en el post de Twitter la política.

Ante la notaria 17, firmamos un documento, en donde nos comprometemos con Colombia a que NO EXPROPIAREMOS A NADIE. #FranciaLaViceDelCambio #CambioPorLaVida pic.twitter.com/1FIKroxapZ — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) April 19, 2022

Junto a ella se encontró Petro y detrás de ellos un grupo de senadores reelectos como Gustavo Bolívar y María José Pizarro, entre otros.

Petro que ha sido blanco de críticas por estos días por su frase sobre el “perdón social”, le baja los ánimos a la contienda electoral a la vez que busca poder avanzar en su campaña para captar la mayor cantidad de personas como votantes el próximo 29 de mayo.

El congresista dejó claro que firma “a sabiendas de las implicaciones legales del falso juramento y manifiesto que no tengo ningún impedimento legal para hacerlo”, pero también estableció que legalmente podría expropiar siempre y cuando se cumpla el hecho de que sea “en beneficio de la comunidad y mediante una indemnización previa”, aseguró en ese momento Petro.

Asimismo, los comentarios frente al acto simbólico de ir a la notaría a firmar bajo juramento un compromiso, los seguidores y opositores no dejaron pasar el momento para enviar un mensaje al respecto:

“Gustavo Petro juró ante un notario que no expropiará “nada ni a nadie”, pero a mí me expropió el corazón y las ganas de tener un país mejor”, comentó una seguidora del candidato presidencial.

Por otro lado, se puede leer que llegaron críticas y sugerencias sobre a lo que sí debería comprometerse el líder del Pacto Histórico en caso de ser Presidente de la República:

“¿Petro va a ir a la Notaría a jurar que no va a indultar corruptos y que no va a acosar empresarios ni a medios de comunicación y que va permitir hacer oposición y que no va a acabar con las EPS y que no nos va a quitar las pensiones y que no volverá a emborracharse en público?”.

La fórmula del Pacto Histórico ha liderado la más reciente encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) para CM&, sobre intención de voto de los colombianos hasta el momento con un 34% frente a sus adversarios políticos como Federico Gutiérrez quien alcanzó un 23% siendo el antioqueño el segundo en intención de voto.

