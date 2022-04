El homenaje de los capitanes del Cali y el América a Freddy Rincón en el clásico vallecaucano

Freddy Rincón fue campeón en dos ocasiones con el América de Cali antes de dar su salto al exterior. Foto: américa de Cali.

El clásico entre América de Cali y Deportivo Cali del domingo 17 de abril, será el primer partido que se juegue en el Pascual Guerrero, luego de la trágica y triste noticia del fallecimiento de Freddy Rincón. Un extraordinario volante colombiano que supo muy bien lo que es jugar este tipo de cotejos. En su carrera deportiva pisó el césped del Olímpico de San Fernando, en 176 oportunidades vestido de escarlata.

El Coloso de Buenaventura fue un hombre que le dio muchas alegrías al país a través de su profesión. Un gol contra Alemania en el Mundial de Italia 1990 y dos contra Argentina en Buenos Aires en 1993, están marcados en letra de oro dentro de la historia del fútbol colombiano y sudamericano.

Dentro de una brillante generación de jugadores nacionales, Freddy Eusebio, fue uno de los elegidos. Nació con un talento especial para jugar este deporte y lo explotó por todo el mundo. Desde que se conociera su muerte, los homenajes no han parado. Tanto en su tierra natal, como en todo el país, sus admiradores no dejan de llorar.

Le puede interesar: Colombia llora la partida de Freddy Rincón, el futbolista que puso a gritar a un país al unísono

Y uno de esos actos conmemorativos se realizará en el Pascual Guerrero, previo al duelo de los dos combinados caleños. “La idea es que salgan los dos equipos con la camiseta de la Selección Colombia, con el nombre de Freddy Rincón y el número que él lucía, y que Teófilo Gutiérrez y Adrián Ramos (capitanes de los conjuntos) jueguen con el número 19, en homenaje a él”, así lo confirmó el secretario de Deportes de Cali, Carlos Diago, en entrevista con As Colombia.

Desde las horas de la mañana de este sábado 16 de abril, la alcaldía de Cali, habilitará el escenario deportivo para rendirle una despedida al ex jugador de Santa Fe y Atlético Buenaventura, en Colombia.

“Estamos coordinando todo el tema logístico en el Pascual Guerrero, donde sería trasladado este sábado en horas de la mañana. De 10 a 12 del día se efectuará una eucaristía, en la tribuna Sur, con la familia y los compañeros de la Selección Colombia. Luego, el público podrá ingresar, hasta la 4 de la tarde, para darle la despedida al ídolo. Luego, será trasladado al cementerio Metropolitano del Sur”, explicó el funcionario en la entrevista con el medio deportivo.

Diago aseguró que su última comunicación con Freddy Rincón, fue 12 horas antes del accidente que acabó con la vida del deportista de 55 años. “Lo llamé para que me orientara sobre el trayecto, porque tenía previsto ir al partido Corinthians vs Deportivo Cali”, que se disputó la misma noche del choque. “Me comentó que el vuelo Cali - Bogotá - Sao Pablo tenía un tiempo aproximado de 6 horas”, le dijo a As.

Pero en la llamada también coordinaron una cita para el próximo martes. “Desde el año anterior, estamos coordinando la realización de un mural en el sector de Oriental del estadio Pascual Guerrero, donde estarían, Adolfo ‘el Tren’ Valencia, Faustino Asprilla y Freddy Rincón, quien había quedado de ir a la Secretaría del Deporte. Estas iniciativas, las estamos coordinando con la Secretaría de Paz de la Alcaldía de Cali, con el apoyo de la barra popular del América”, finalizó el funcionario caleño.

SEGUIR LEYENDO: