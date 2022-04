Comandante de la División de Aviación del Ejército insistió en que las 11 personas muertas en el Putumayo pertenecen a una estructura criminal

La acción que se llevo a cabo el pasado 28 de marzo en Puerto Leguizamo, ha sido ampliamente cuestionada debido a investigaciones periodísticas y testimonios de los habitantes de la zona que afirman que entre los muertos se encuentran población civil, 2019. REUTERS/Luis Jaime Acosta

El comandante de la División de Aviación y Asalto Aéreo del Ejército Nacional, el General Juan Correa, quien estuvo a cargo del operativo que pretendía dar con la captura o baja de alias ‘Bruno’, y que terminó fue dando con once bajas el 28 de marzo en la vereda el Remanso en el Putumayo, aclaró nuevamente al igual que lo ha hecho el General Zapateiro, el Ministro Molano y el Presidente Duque, que todo lo que se realizó dentro de la operación militar estuvo en el marco Internacional de los Derechos Humanos.

“Quiero que al pueblo colombiano tampoco le quepa la menor duda: nosotros los soldados siempre actuamos bajo la norma, la ley y los principios del Código de Honor” mencionó a la cadena radial Caracol el General Correa.

Sobre la participación de los civiles comentó que todos los que estaban en el bazar eran pertenecientes a algún grupo ilegal: “Cuando se hace la operación militar, se hace de manera tan quirúrgica que discriminamos a la población civil de esta estructura armada (…) no hay población civil ni bazar. Es totalmente falso que entraron disparando”.

En diversas investigaciones periodísticas y testimonios de la población civil, se ha dicho que presuntamente dentro de los civiles que habrian sido matados, muchos habían sido movidos de la escena del crimen con fines de manipulación, sobre esto dijo el General: “Cuando entramos, lo primero que hacemos es que aseguramos y acordonamos el lugar para que las autoridades competentes, CTI de la Fiscalía, hagan actos urgentes (…) se encuentran dos cuerpos de disidentes con su armamento, los recuperan porque se los va a llevar el río. Nadie colocó armas ni manipuló la escena”.

En las investigaciones y testimonios también señalaban que previamente entraron militares al bazar, con algunas prendas civiles antes de iniciar la confrontación con tiros, esto lo negó el General: “Tienen una serie de uniformes de combate autorizados por reglamento (…) todos iban con sus pantalones pixelados y usamos unos buzos tácticos que son para mayor comodidad en el terreno. Todas son técnicas y tácticas completamente legales”.

Al igual que lo hizo el General Zapateiro, señaló que tienen pruebas de investigación del operativo que aún no han revelado a la opinión pública. “Hemos sido muy cuidadosos con no decir cosas vinculadas al proceso, respetamos la investigación. Nuestra prioridad siempre es preservar la integridad, no solo de la tropa y de la población, sino de cualquier miembro de alguna estructura”.

Sobre alias ‘Bruno’, mencionó que se había retirado del bazar la noche anterior al operativo militar. Mientras tanto en el ámbito político congresistas y sectores de oposición adelantan una moción de censura contra el MinDefensa Molano.

Estos últimos días se ha desatado una fuerte polémica por que diferentes medios de comunicación nacional dieron ha conocer una serie de irregularidades en la operación que se llevó acabo el 28 de marzo por parte del Ejército Nacional en la vereda Alto Remanso, en el municipio de Puerto Leguizamo en Putumayo, donde inicialmente se dijo que fue una operación contra las Disidencias de las Farc y posteriormente se conoció que se dieron de baja 11 civiles, lo que se conocen como ejecuciones extrajudiciales y que es considerado como la violación al Derecho Internacional Humanitario.

Por lo que el ministro de Defensa, Diego Molano, que ha defendido el proceder del Ejército y justificado el operativo argumentando que se había preparado con anterioridad y que el evento del Bazar habría sido impulsado por disidencias, tendrá que enfrentar una nueva moción de censura en el Congreso.

La noticia la dio a conocer la representante del Partido Verde, Katherine Miranda, que aseguró que el caso dado a conocer por medios de comunicación nacionales y denunciado por civiles no se puede pasar por alto.

“La masacre por parte del Ejército Nacional, denunciada por diferentes medios de comunicación y sobre todo por la población civil, hace absolutamente necesario que todos los sectores políticos nos unamos para pedirle cuentas al ministro Diego Molano y a los altos mandos del Ejército”, anotó la congresista en un video que publico por redes sociales.

Y agregó: “No es posible que se sigan violando los derechos humanos en nuestro país, por eso estamos considerando seriamente pedir una moción de censura en contra del ministro Diego Molano para que le responda al país por estos graves hechos”.

