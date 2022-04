Bogotá espera más de 200 mil personas en los eventos de Semana Santa

La Semana Santa llegó como una temporada para el regocijo religioso, pero también para el descanso, debido a que se aprovecha como un receso escolar para los estudiantes y, así mismo, como una oportunidad para viajar en los días festivos del jueves y viernes santo. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático (IDIGER) hace un llamado a la concientización social para mantener las medidas de bioseguridad y evitar posibles riesgos que puedan presentarse durante estas fechas.

El Guillermo Escobar, director general del IDIGER, reiteró que la entidad ha realizado “el Plan de Acción Temporada de Semana Santa 2022 donde hemos contemplado diferentes aspectos, entre los cuales están sobre aforo, estampidas, consecuencias en seguridad humana y física por sobreocupación, colapso de estructuras, Incendios estructurales, conductas no adaptativas e intoxicaciones alimentarias, fallas mecánicas en sistemas de transporte vertical y personas extraviadas”.

Es que, la Semana Santa en la ciudad, trae consigo retos importantes, uno de ellos son las actividades turísticas que esperan el ingreso y salida de unos 760.000 mil vehículos, allí las entidades correspondientes dispondrán de sus equipos, quienes tendrán la responsabilidad de mantener el orden y el control de cualquier hecho que pueda presentarse.

Así mismo, se prevé que más de 200 mil personas asistan a los eventos que se llevarán a cabo en toda la ciudad durante la Semana Mayor. Estos son los lugares que puede visitar en Bogotá para activarse y disfrutar:

Sendero peatonal de Monserrate

El sendero de Monserrate estará habilitado los siguientes días santos: jueves 14, viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de abril, entre las 5:00 a.m. y el mediodía para ascender.

Se tiene previsto que, para los días de mayor afluencia, las personas tengan como última opción bajar por el sendero a las 4:00 p.m.

Parque de los Novios

Este escenario es maravilloso para hacer picnic o asados, cumpliendo con las normas del parque. El lugar estará abierto al público de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. Acá podrás alquilar asadores por $36.000 pesos.

También podrás aprovechar las zonas de picnic, espacios de 10x10 metros que tienen un costo de $28.000 por hora. Cualquiera de estos dos servicios se debe reservar 15 días antes en la administración del parque.

En este parque además podrás disfrutar del lago con las siguientes actividades disponibles en el embarcadero:

● El kayak doble o sencillo tiene un costo de $10.000 pesos media hora y $15.000 pesos una hora.

● La bici canoa con carpa tiene un costo de $15.000 pesos por media hora para dos adultos y dos niños o niñas, con edades entre los 0 y 7 años.

● La bici canoa sencilla, para dos personas, tiene un costo de $10.000 pesos por media hora y $15.000 por una hora.

● La canoa para tres personas tiene un valor de $15.000 pesos por media hora y $20.000 por una hora.

Parque Simón Bolívar

En este parque de Bogotá podrás caminar, correr, jugar un partido de fútbol, hacer actividades con tus mascotas y ejercitarte, hacer picnic, disfrutar de las zonas verdes, de los juegos infantiles, el lago, el embarcadero y de los diferentes módulos de comida e hidratación.

Parque Ciudad Montes

Si deseas visitar este parque emblemático de la ciudad, allí encontrarás La Casa Museo Antonio Nariño, ideal para quienes quieran conocer más sobre la vida y memoria de este importante personaje de la historia nacional. También podrán recorrer los senderos ecológicos a orillas de la ronda del río Fucha, disfrutar las canchas múltiples, los juegos infantiles, entre otras actividades que ofrece el parque.

Parque de los Niños y las Niñas

Los más pequeños no se quedan atrás, podrán disfrutar de las cinco zonas temáticas y las fuentes de agua del parque de los Niños y las Niñas, que abrirá sus puertas de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., para que puedan acercarse a la actividad física por medio de la diversión.

Parque El Tunal

Ubicado en la localidad de Tunjuelito, este espacio ofrece canchas múltiples, pista de patinaje, canchas de fútbol, amplias zonas verdes para disfrutar y hacer picnic, pista de bicicross, de skatepark, de patinaje, juegos infantiles, módulos de comida y servicios de hidratación. Este parque cuenta con una amplia zona para disfrutar con las mascotas.

La Ciclovía

La jornada tradicional de la Ciclovía en Bogotá, se desarrollará en su horario habitual de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. los días: jueves 14 y domingo 17. Por los recorridos tradicionales. Cabe recordar que no estará en funcionamiento el viernes santo 15 de abril.

La Escuela de la Bicicleta

Este programa estará funcionando los días: martes 12, miércoles 13, jueves 14, sábado 16 y domingo 17; de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. entre semana y los fines de semana de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. El viernes santo no habrá servicio.