Camila Osorio va por su tercera clasificación a cuartos de final del WTA 250 de Bogotá

La jornada de este jueves 7 de abril del WTA 250 de Bogotá tendrá como condimento especial la segunda presentación de la tenista colombiana Camila Osorio, quien en el segundo turno del Campo Central se medirá a la turca Ipek Oz, tenista proveniente del cuadro clasificatorio y quien impidió un duelo suramericano tras vencer a la chilena Daniela Seguel. La programación empieza a las 10:00 a.m.

De ganar, Camila Osorio accederá por tercera ocasión a la fase de las ocho mejores en el certamen capitalino; lo hizo en el 2019, donde cayó en los cuartos de final con la estadounidense Amanda Anisimova, a la postre campeona; dos años más tarde fue quien se quedó con el trofeo del primer lugar. La vencedora de este partido se medirá en cuartos de final a la rusa Elina Avanesyan.

La cucuteña, actualmente en el puesto 33 del escalafón de la WTA, espera seguir demostrando su favoritismo en el campeonato colombiano desarrollado en la Cancha Central del Country Club de Bogotá. Además defender el título conseguido en el 2021 cuando derrotó a la eslovena Tamara Zidansek en tres sets con parciales 5-7, 6-3 y 6-4.

Programación abril 7 de 2022

Cancha Central

10:00 a.m. [Q] S. Lamens (NED) vs I. Bara (ROU)

A seguir. [1] C. Osorio (COL) vs [Q] I. Oz (TUR)

A seguir. K. Rakhimova vs [2] B. Haddad Maia (BRA)

No antes 4:00 p.m. [1] N. Dzalamidze / S. Santamaria (USA) vs [WC] M. Herazo Gonzalez (COL) / Y. Lizarazo (COL)

Cancha N°2

11:30 a.m. C. Alves (BRA) / A. Gamiz (VEN) vs E. Bektas (USA) / T. Moore (GBR)

Después de un descanso razonable A. Sharma (AUS) / A. Sutjiadi (INA) vs [2] I. Bara (ROU) / E. Gorgodze (GEO)

Camila Osorio no se conforma con defender el título individual de la Copa Colsanitas: ya es semifinalista en dobles

Osorio Serrano y Haddad Maia son dupla sembrada 1 y 2 en la modalidad individual, pero en el torneo de dobles las sudamericanas lograron la clasificar a instancias semifinales tras vencer en dos sets 6-7(7) y 5-7 a la dupla conformada por la rusa Amina Anshba y la griega Valentini Grammatikopoulou.

La dupla rusa-griega se hizo fuerte desde el comienzo con varios quiebres en el saque de la pareja colombo-brasileña. Las europeas confirmaron su potencial ganador desde el siguiente game forzando un tie-break y en la definición, la nortesantandereana estuvo muy atenta al borde de la malla para sentenciar y dejar sin oportunidades a Anshba y Grammatikopoulou en el primer set.

Ya en el segundo parcial el partido estuvo bastante parejo. Osorio y Haddad lograron romper el marcador en el game 11 luego de un 5-5. Quebraron y quedaron con saque para partido, situación que no desaprovecharon y consumirían su segunda victoria al hilo tras eliminar a la pareja vigente campeona.

En total el partido duró una hora y 47 minutos y dejó a Osorio y Haddad instaladas en la ronda de mejores cuatro parejas del abierto de tenis femenino en Bogotá. El siguiente reto de ambas tenistas será medirse ante las ganadoras de la llave entre Astra Sharma (Australia) y Aldila Sutijiadi (Indonesia) vs. Irina Bara (Rumania) y Ekaterine Gorgodze (Georgia) que jugarán este jueves 7 de abril a las 12:45 p. m.

Resultados del miércoles 6 de abril

Lucrezia Stefanini (ITA) a Elina Avanesyan (RUS) 6-2 y 6-2

Dayana Yastremska (UCR) a Sara Errani (ITA) 6-3 y 7-6(3)

Laura Pigossi (BRA) a Ekaterine Gorgodze (GEO) 6-3 y 6-2

Mirjam Bjorklund (SWE) a [WC] Yuliana Lizarazo (COL) 6-1 y 6-4

Tatjana Maria (ALE) a [3] Rebecca Peterson (SWE) 6-4 y 6-3

Tara Moore (GBR) / Emina Bektas (USA) a Bárbara Gatica (CHI) / Rebeca Pereira (BRA) 6-3 y 6-2

Irina Bara (RUM) / Ekaterine Gorgodze (GEO) a Kamilla Rakhimova / Yana Sizikova 3-6, 6-4 y 10-7

Camila Osorio (COL) / Beatriz Haddad-Maia (BRA) a Amina Anshba / Valentini Grammatikopoulou (GRE) 7-6(4) y 7-5

