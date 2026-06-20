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David Alonso se quedó con la pole del Gran Premio de la República Checa de Moto 2

En su primera vuelta lanzada de la Q2, detuvo el cronómetro con el mejor tiempo de la sesión y aseguró la salida desde el primer lugar en busca de su primera victoria del año en la categoría

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David Alonso hace historia con su primera pole en Moto2 en el Gran Premio de la República Checa - crédito @MotoGP/X

David Alonso consiguió este sábado su primera pole en Moto2 al marcar 1:57.718 en la clasificación del Gran Premio de la República Checa en Brno, un resultado que lo dejó primero en la parrilla para la carrera del domingo, 21 de junio de 2026, y que además estableció un nuevo récord del circuito en la categoría intermedia.

El registro del piloto colombiano del Cfmoto Inde Aspar Team superó por 0.205 segundos al checo Filip Salač, que partirá desde la segunda posición. La primera fila la completará el español Daniel Holgado, compañero de equipo de Alonso.

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El resultado confirmó el nivel que el colombiano ya había mostrado en las prácticas libres del viernes 19 de junio. En su primera vuelta lanzada de la Q2, detuvo el cronómetro con el mejor tiempo de la sesión y aseguró la salida desde el primer lugar en busca de su primera victoria del año en Moto2.

David Alonso consiguió este sábado su primera pole en Moto2 al marcar 1:57.718 en la clasificación del Gran Premio de la República Checa en Brno, un resultado que lo dejó primero en la parrilla para la carrera del domingo - crédito Europa Press
David Alonso consiguió este sábado su primera pole en Moto2 al marcar 1:57.718 en la clasificación del Gran Premio de la República Checa en Brno, un resultado que lo dejó primero en la parrilla para la carrera del domingo - crédito Europa Press

La vuelta de Alonso también dejó un nuevo récord en Brno

La marca de Alonso no solo le dio la pole position. También rebajó el récord absoluto del trazado checo en la categoría intermedia, un dato que amplió el valor de una clasificación en la que el colombiano se impuso sobre varios de los pilotos más competitivos de la parrilla.

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Detrás del colombiano quedaron Salač, a 0.205 s, y Holgado, a 0.389 s. El top 10 lo completaron Manuel González, Senna Agius, Iván Ortolá, Izan Guevara, Celestino Vietti, Álex Escrig y Joe Roberts.

El medio detalló que González terminó a 0.395s del mejor tiempo, Agius a 0.419s y Ortolá a 0.488s. Más atrás se ubicaron Guevara a 0.634s, Vietti a 0.737s, Escrig a 0.754s y Roberts a 0.850s.

La jornada terminó con una caída de Alonso en la curva 1

La clasificación no terminó sin sobresaltos para Brno. Apenas después de cruzar la meta y asegurar el tiempo que finalmente le dio la pole, Alonso perdió el control de la moto y sufrió una caída en la curva uno del circuito.

David Alonso
El registro del piloto colombiano del Cfmoto Inde Aspar Team superó por 0.205 segundos al checo Filip Salač, que partirá desde la segunda posición. La primera fila la completará el español Daniel Holgado, compañero de equipo de Alonso - crédito Aspar Team

Cuando todavía restaban más de 10 minutos de sesión, el incidente encendió la alarma en el box del equipo Aspar. De acuerdo con la publicación, el piloto salió ileso y regresó por sus propios medios al pit lane.

La jornada también tuvo otro episodio accidentado en la parte alta de la clasificación. Holgado, que partirá tercero, sufrió una caída durante una sesión marcada por varios incidentes, aunque conservó su lugar en la primera fila junto al colombiano y al piloto checo.

Para Alonso, el resultado representa un hito inédito en su trayectoria dentro de la categoría. El colombiano largará primero el domingo en el Gran Premio de la República Checa, con la posibilidad de transformar su primera pole en Moto2 en su primer triunfo de la temporada.

Sebastián Montoya sumó puntos en Mónaco y David Alonso cuarto en el GP de Hungría

La participación de Sebastián Montoya en la carrera principal de Fórmula 2 en el circuito urbano de Mónaco se caracterizó por una estrategia que le permitió avanzar del decimocuarto al octavo puesto, sumando cuatro puntos para el equipo Prema.

David Alonso (20 años) y Sebastián Montoya (21 años) compiten en las categorías que ofician como antesala del MotoGP y la Fórmula 1, respectivamente - crédito X
David Alonso (20 años) y Sebastián Montoya (21 años) compiten en las categorías que ofician como antesala del MotoGP y la Fórmula 1, respectivamente - crédito X

La táctica consistió en salir con neumáticos súper blandos y hacer una parada temprana, lo que lo llevó a perder posiciones inicialmente, pero luego logró recuperar lugares gracias a las detenciones de otros pilotos y maniobras de adelantamiento, como las realizadas a Roman Bilinski y Gabriele Minì. Montoya continúa en el puesto 12 del campeonato con 20 puntos, mientras que el equipo Prema ocupa la novena posición con 30 unidades. El líder del campeonato de pilotos es Gabriele Minì.

En Moto2, David Alonso terminó cuarto en el Gran Premio de Hungría, igualando su mejor resultado de la temporada 2026. Partió desde la novena posición, avanzó durante la carrera y aprovechó una sanción a Izan Guevara para acercarse al grupo de punta. Tras superar a Daniel Holgado, Alonso intentó alcanzar el podio, quedando a menos de medio segundo de Senna Agius, quien ocupó el tercer lugar.

Con este resultado, Alonso suma 71 puntos y se ubica sexto en el campeonato, liderado por Manu González con 154,5 puntos. El calendario de Fórmula 2 continuará en Barcelona del 12 al 14 de junio, donde Montoya buscará mejorar su posición.

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