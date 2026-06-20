Así le fue a la Selección Colombia contra equipos africanos en la Copa del Mundo: rival inédito para Néstor Lorenzo

La Selección Colombia volverá a verse con un conjunto africano en la Copa del Mundo y con el objetivo de ganar para llegar a la siguiente fase - crédito Reuters

La Selección Colombia se encuentra ilusionada para la segunda fecha del grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de vencer a Uzbekistán por 3-1 en el debut, en Ciudad de México, y convertirse en líder de la zona con tres puntos, que la acercó a los dieciséisavos de final.

El nuevo rival de la Tricolor es la República Democrática del Congo, escuadra que ya sorprendió con su juego porque empató 1-1 ante Portugal, demostró su fortaleza defensiva y le apunta a hacerle daño a los cafeteros, que ya saben lo que es medirse con un representante africano.

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Para Colombia, la clave estará en no permitir que el rival domine el partido ni se cierre en su campo de juego, ya que así fue como los lusos no consiguieron el triunfo y se creó una polémica alrededor de ese conjunto, algo que los dirigidos por Néstor Lorenzo no desean vivir.

Colombia ante equipos africanos

El combinado nacional se mide ante un reto importante en la segunda jornada, a jugarse el martes 23 de junio en el estadio ubicado en Zapopan, cerca a Guadalajara, pues en el historial se ha visto que tuvo buenos resultados, pero no siempre demostró un buen nivel.

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Será la quinta ocasión que la Selección Colombia enfrente a un equipo africano en la Copa del Mundo, pues se vio previamente con Camerún, Túnez, Costa de Marfil y Senegal, y ahora se unirá la República Democrática del Congo en ese historial de partidos de los cafeteros.

Costa de Marfil en el partido que perdió 2-1 contra la selección Colombia, en la segunda fecha del mundial de Brasil 2014 - crédito Colprensa

La Tricolor logró tres victorias y una derrota, cuyos triunfos se dieron en Francia 1998 ante los tunecinos por 1-0, luego en Brasil 2014 contra los marfileños por 2-1 y en Rusia 2018 venció por marcador de 1-0 a los senegaleses, además de que todos ellos los vio en la primera fase.

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Por otro lado, se recuerda mucho la derrota de Colombia frente a Camerún en Italia 1990, pues se dio en los octavos de final, en el estadio San Paolo de Nápoles, por marcador de 2-1 en el tiempo extra, con doblete de Roger Milla y una de esas anotaciones fue porque le robó el balón al portero René Higuita en mitad de cancha.

Este fue el momento cuando Roger Milla le robó el balón a René Higuita para el gol de Camerún ante Colombia, en octavos del Mundial de Italia 1990 - crédito AFP

Otro dato a destacar es que, en lo que va de todo el proceso de Néstor Lorenzo con la Selección cafetera, es la primera vez que se verá con una escuadra africana, tanto en duelo oficial como amistosos, pues la última vez se dio en 2019, con el técnico Carlos Queiroz y terminó con caída 3-0 contra Argelia.

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“Es un grupo muy abierto”

Durante la rueda de prensa en Houston, el 17 de junio, el técnico de la República Democrática del Congo, Sebastien Desabre, mostró su confianza en conseguir el cupo a la siguiente ronda del Mundial 2026: “Si ganamos uno de los dos próximos partidos, estaremos clasificados… Es un grupo muy abierto”.

Con respecto a la manera como enfrentaron a los portugueses, pues buena parte del compromiso se dedicó a la defensa, el entrenador explicó que “hicimos un partido bastante parecido al que jugamos contra Nigeria. Fue un escenario similar y tenemos esa capacidad mental de asumir una entrada difícil… Quizás pudimos ser más eficaces en las fases de contraataque, pero en todo caso estamos contentos con este punto”.

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Sébastien Desabre, técnico de la República Democrática del Congo, apuesta a realizar el mismo juego defensivo con Portugal, en el partido frente a Colombia - crédito Phil Noble/REUTERS

“Era algo trabajado. Portugal también tiene buenas combinaciones; es uno de los pocos equipos que sube a diez jugadores en los balones parados. Encontramos esas zonas y funcionó”, añadió el timonel francés.

Bajo ese concepto, la República Democrática del Congo le quiere jugar a la Selección Colombia en Guadalajara, pues así cree que le puede sacar otro resultado para llegar con vida a la última fecha y jugar la clasificación con Uzbekistán.

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